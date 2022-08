Wasserverbrauch: Gemeindebund fordert klare Regeln für Einschränkung der Wassernutzung

Unionspolitiker fordern Stopp von Visa-Vergabe an russische Touristen

Um auch der russischen Bevölkerung ein klares Zeichen zu setzen, fordern Unionspolitiker ein Aussetzen der Vergabe von Touristenvisa an russische Staatsbürger. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten in den vergangenen Wochen mehrere Länder die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang eingestellt.