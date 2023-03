Weg in die Nato ist frei: „Jetzt setzt Finnland auf Abschreckung“

Finnlands Weg in die Nato ist frei. In der Nacht zu Freitag hat die Türkei als das letzte der 30 Nato-Mitglieder dem Beitritt zum Militärbündnis zugestimmt. Alle 276 anwesenden Abgeordneten stimmten im türkischen Parlament für die Aufnahme Finnlands. „Finnland ist nun für den Nato-Beitritt bereit“, schrieb der finnische Präsident Sauli Niinistö auf Twitter. Finnland werde ein starker und fähiger Bündnispartner sein und Schweden beim Beitritt unterstützen. Am Freitag sprach Niinistö mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die weiteren Schritte. „Ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen die Flagge von Finnland im Nato-Hauptquartier zu hissen“, so Stoltenberg nach dem Telefonat.

Finnlands Nato-Beitritt ist Teil einer „180-Grad-Wende“ der bisherigen Politik, so die Einschätzung der Sicherheitsexpertin Minna Ålander vom Finnish Institut of International Affairs. „Die Russland-Politik der finnischen Regierung wird zunehmend auf Abschreckung basieren, statt wie bisher auf Dialog mit Moskau“, sagt sie im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seit des Beginns des Krieges im Februar 2022 beschränke sich die bilaterale Kommunikation mit Russland auf notwendige praktische Fragen, wie der Zusammenarbeit an der Grenze. „Bisher hatte Finnland eine gute Nachbarschaft mit Russland angestrebt, doch diese Zeit ist seit dem 24. Februar 2022 vorbei.“

Nato-Beitritt von Finnland: Türkei stimmt als letztes Mitglied zu Damit haben alle 30 Nato-Mitglieder die finnische Mitgliedschaft abgesegnet. © Quelle: Reuters

Nato-Grenze zu Russland wächst auf 2100 Kilometer

Mit Finnlands Beitritt wächst die Außengrenze Russlands mit Nato-Staaten von bisher 800 Kilometern auf rund 2100 Kilometern. Ob Schweden ebenfalls der Nato beitreten wird, ist weiter offen. Die Türkei und Ungarn haben den Beitritt bisher nicht ratifiziert und rechtfertigen dies mit unterschiedlichen Argumenten. Die Türkei wirft Schweden vor, unzureichend gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorzugehen. Ungarn monierte Vorwürfe aus Schweden über die mangelnde Rechtsstaatlichkeit und gravierende Korruption im eigenen Land.

Finnland wird nun ohne Schweden der Nato beitreten. Diese Entscheidung sei lange diskutiert worden, sagt Expertin Ålander. „Aber in Schweden versteht man diesen Schritt und hat großes Verständnis.“ Der schwedische Außenminister Tobias Billström freute sich am Freitag für Finnland und betonte, dass diese Entscheidung auch für Schwedens Sicherheit von Nutzen sein wird. Beide Staaten pflegen schon lange eine enge Zusammenarbeit in allen politischen Bereichen.

Die Aufnahme in die Nato könnte bereits am Dienstag oder Mittwoch abgeschlossen werden, wenn die Außenminister der Mitgliedsstaaten in Brüssel zusammenkommen. Vorher sind die Finnen und Finninnen allerdings noch aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Nach Einschätzung von Expertin Ålander würde aber auch ein Regierungswechsel am Nato-Beitritt nichts ändern. „Es gibt einen parteiübergreifenden Konsens in der Beitrittsfrage.“

Die Mitgliedschaft Finnlands verleiht der Nato nun eine sogenannte strategische Tiefe bei der Verteidigung der Bündnispartner Litauen, Lettland und Estland. „Finnland erlebt einen Mentalitätswandel“, betont Ålander, und müsse künftig als Teil einer Allianz denken, die von Mitgliedern Hilfe erhält und selbst Unterstützung leistet. In gemeinsame Manöver mit Nato-Armeen war Finnland in der Vergangenheit immer wieder eingebunden. Seit April 2022 waren Nato-Streitkräfte beinahe ununterbrochen in Finnland stationiert, um dort gemeinsame Übungen abzuhalten.

„Finnland hat verstanden, dass es durch Zurückhaltung keine Garantie für Sicherheit gibt“, erklärt Ålander die Entschlossenheit der Finnen und Finninnen und fügt hinzu: „Jetzt setzt Finnland auf Abschreckung.“ Finnland maximiere die eigene Sicherheit, indem es die Kosten einer potenziellen Aggression für Russland in die Höhe treibt. Die Expertin rechnet nicht damit, dass Russland nun in absehbarer Zeit an der Grenze aufrüsten wird. Die meisten Soldaten und das militärische Gerät benötige der Kreml schließlich in der Ukraine. Schon jetzt seien die russischen Militärbasen in den Grenzregionen weitgehend leer.