Wegen Äußerungen zur Todesstrafe - scharfe Kritik an Japans Justizminister

„Der Feind macht uns keine Geschenke“ - Selenskyj warnt Ukrainer nach russischem Rückzug vor zu viel Euphorie

In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter - trotz Moskaus Ankündigung, sich aus der Stadt Cherson zurückzuziehen. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte die Bevölkerung in seiner Videoansprache vor zu viel Euphorie und mahnte zur Zurückhaltung. Am Abend wurde unterdessen klar: Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt nicht am G20-Gipfel teil. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.