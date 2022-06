Das 9-Euro Ticket soll eigentlich eine finanzielle Entlastung bringen. Nun stellt sich aber heraus, dass gerade diejenigen, die am meisten von dem Ticket profitieren sollten, mit versteckten Kosten überrascht werden. Für Kinder aus Hartz-IV-Haushalten, die das 9-Euro-Ticket als Schülerfahrkarte nutzen, kann das Amt nun Geld zurückverlangen. Normalerweise übernimmt das Jobcenter die Kosten für die reguläre Schülertickets. Da das 9-Euro-Ticket jedoch wesentlich günstiger ist, ergibt sich eine Differenz zum Zahlbetrag. Und die können und werden die Ämter in den einzelnen Bundesländern nun zurückfordern, heißt es auf HARTZIV.org.

Ob das Verkehrsunternehmen dabei den zu viel gezahlten Betrag nachträglich zurückverweist oder das Entlastungspaket direkt mit den 9 Euro belastet, spielt dabei keine Rolle. Wenn das Amt zunächst den Normalpreis eines Tickets bewilligt hat, kann es die Differenz zurück fordern. Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg nennt Differenzbetrag, den der Empfänger ansonsten zusätzlich auf seinem Konto hätte, nennt eine „ungerechtfertigte Bereicherung“ und verweist dabei auf § 29 Abs. 5 SGB II für die Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie § 34a Abs. 6 S. 2 für Ersatzansprüche aufgrund von rechtswidrig erbrachter Leistungen.

Was bedeutet das für die Leistungsbewilligung? In einer Antwort des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg auf die Nachfrage der „Westfälische Allgemeine Zeitung“ heißt es: „Die Jobcenter werden […] entweder bereits für die Zeit ab Juni die Leistungsgewährung nach dem SGB II entsprechend anpassen oder im Nachgang die bisherige Leistungsbewilligung teilweise widerrufen.“

Uneinheitliche Regelung in Bundesländern

Dazu kommt, dass die Regelungen in den Bundesländern unterschiedlich ausfallen. In Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist man großzügig. So erhielte man laut HARTZIV.org zwar einen Änderungsbescheid, auf eine Rückforderung werde jedoch verzichtet. Grundlage der Argumentation ist hier § 40 Abs. 6 S. 3 SGB II. Der Paragraph sieht in dem Ticket eine Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, das keine Rückforderung verlangt.

Auch Hessen zeigt sich kulant. Hier könne man sich den Differenzbetrag sogar erstatten lassen, habe man das Ticket selbst gekauft, heißt es in dem Artikel auf HARTZIV.org. Da in Hamburg die Kosten sowieso direkt von der Behörde für Schule und Berufsbildung getragen werden, ändert sich dort nichts. Die Regelungen der Bundesländer werden aber dadurch keinesfalls übersichtlicher.

Während Rheinland-Pfalz sich noch zu keiner Handhabe der Thematik entschieden hat, sind Thüringen, Bayern und Niedersachen sich einig. Sie halten es mit Baden-Württemberg: Auch hier müssen sich Hartz IV-Empfänger darauf einstellen, dass Rückzahlungen angefordert werden. Man befürchtet eine „ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber Nichtleistungsbezieher/innen“.

Am Ende entscheide jedoch die Verwaltungspraxis vor Ort, heißt es in Niedersachsen. Demnach entscheidet das Jobcenter, ob die Hartz-IV bedürftige Familie den Differenzbetrag behalten oder zurückzahlen müsse. Was also bleibt, ist die Unsicherheit zur einem konkreten Umgang mit der Leistungsbewilligung, der nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Jobcenter zu Jobcenter variiert.

RND/rix

