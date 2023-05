Wegen neuer Trump-Äußerungen: Autorin erweitert Klage

New York. Nach seiner Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffs auf die frühere „Elle“-Kolumnistin E. Jean Carroll ließ sich Ex-US-Präsident Donald Trump wortreich und wenig schmeichelhaft zu der Autorin ein. Nun hat die 79-Jährige ihre Verleumdungsklage gegen das frühere Staatsoberhaupt um dessen auf sie bezogene Äußerungen nach dem Urteil ergänzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer geänderten Klageschrift, die am Montag bei Gericht im New Yorker Stadtteil Manhattan eingereicht wurde, fordern Carrolls Anwälte für ihre Mandantin zehn Millionen Dollar Schadenersatz und zusätzlich Strafschadenersatz.

Die Anwälte hatten ursprünglich argumentiert, Trumps Einlassungen zu dem gegen ihn von Carroll erhobenen Vergewaltigungsvorwurf hätten ihren Ruf so geschädigt, dass sie deshalb ihre Arbeit als Ratgeberkolumnistin des Magazins „Elle“ verloren habe. In der geänderten Klageschrift wird Trump vorgeworfen, seine abfälligen Äußerungen bei einem Fernsehauftritt einen Tag nach dem Urteil gegen ihn verstärkt zu haben.

„Es ist schwer, sich verleumderisches Verhalten vorzustellen, das mehr von Hass, bösem Willen oder Bosheit motiviert sein könnte“, schrieben Carrolls Anwälte über eine Livesendung des Nachrichtensenders CNN im Stile einer Bürgerfragestunde, die Trump neben Wahlwerbung in eigener Sache für Breitseiten gegen Carroll nutzte. Die Zuschauer, die sich aus republikanischen und nicht festgelegten Wählern zusammensetzten, die beabsichtigten, sich an den Vorwahlen der Republikaner zu beteiligen, feuerten Trump an, lachten und applaudierten, als er über Carroll herzog und sie etwa als „Spinnerin“ bezeichnete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schadenersatz soll abschrecken

Das Verhalten des 76-Jährigen rechtfertige es, einen hohen Strafschadenersatz zugunsten der Autorin gegen ihn zu verhängen, um ihn zu bestrafen, von künftigen Verleumdungen abzuhalten und andere davon abzuschrecken, ihm nacheifern zu wollen, erklärten Carrolls Anwälte.

Trump hat Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt, in deren Rahmen er der Autorin fünf Millionen Dollar Schadenersatz schuldet. Die neun Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Trump sich im Jahr 1996 eines sexuellen Übergriffs auf Carroll im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in Manhattan schuldig machte. Den Vorwurf der Vergewaltigung sahen sie dagegen nicht als erwiesen an.

Vor dem Verfahren bezeichnete Trump die Klägerin etwa als „Durchgeknallte“ und als „geisteskrank“. Die Autorin hatte ihre Vorwürfe erstmals in einem Buch im Jahr 2019 erhoben. Trump erklärte in einer Befragung vor dem Prozess, es handele sich um einen „kompletten Betrug“ um ihr „wirklich lausiges Buch“ voranzubringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kreuzverhör Carrolls setzten die Anwälte Trumps später auch darauf, sie wegen ihres langen Schweigens als unglaubwürdig darzustellen. Eine Psychologin sagte danach aus, es sei üblich für Vergewaltigungsopfer, nichts zu sagen und sich selbst die Schuld zu geben. Mehrere Frauen berichteten in dem Prozess von unangemessenem und übergriffigem Verhalten Trumps ihnen gegenüber.

RND/AP