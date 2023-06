Zahlreiche Kommunen verbieten Wasserentnahme wegen Trockenheit

Kassel/Darmstadt/Fulda. Wegen der anhaltenden Trockenheit und niedriger Grundwasserstände beschränken bundesweit immer mehr Kommunen und Landkreise die Wasserentnahme. Im hessischen Vogelsbergkreis etwa ist die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen seit Sonntag verboten. „Die Niederschläge können das offensichtliche Defizit etwa in den Quellgebieten im Vogelsbergkreis nicht ausgleichen - und aktuell ist für die kommenden Monate nicht von einer grundsätzlichen Besserung auszugehen“, sagte Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und zuständiger Dezernent.

Das Verbot solle dazu beitragen, die Ökosysteme zu schützen. Auch in den Vorjahren seien frühzeitig Entnahmeverbote ausgesprochen worden, die Entwicklungen in Bezug auf Trockenheit und Wasserknappheit seien offensichtlich. „Einerseits zeigen Trockenheit und Dürre sowie andererseits Starkregenereignisse, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen.“

Auch das Grundwasser ist betroffen

Auch Darmstadt hat wie im Vorjahr erneut eine Verfügung zu einer Beschränkung der Wasserentnahme an oberirdischen Gewässern erlassen. Das Verbot untersagt bis auf Widerruf die Entnahme von Wasser aus Bächen, Teichen und Seen. Ausgenommen seien nur Tränken für Vieh und das Abschöpfen mit einem Gefäß.

Neben den Gewässern an der Oberfläche sei aber auch das Grundwasser betroffen. „Auch wenn kein Wassernotstand für Darmstadt ausgerufen werden muss, wie dies in anderen Kommunen der Fall ist, rät die Wissenschaftsstadt Darmstadt zum schonenden Umgang mit dem Trinkwasser“, teilte die Stadt mit. Von einem Befüllen von Pools, der Bewässerung von Zierrasen oder Autowäschen werde abgeraten. Zudem habe die Stadt in Bezug auf die sich ändernden klimatischen Bedingungen Flächen angelegt, die mittelfristig ohne Bewässerung auskommen sollen.

Appell: Verantwortungsvoll mit Wasser umgehen

Auch im Landkreis Kassel darf seit vergangener Woche kein Wasser mehr aus den Oberflächengewässern entnommen werden. Die beiden größeren Flüsse Fulda und Weser sind von dem Verbot bis auf Weiteres nicht betroffen. „Die Trockenheit setzt unsere Region bereits jetzt unter Druck“, erklärte Thomas Ackermann, Dezernent für Umwelt und Klimaschutz im Landkreis Kassel. „Im Dürremonitor Deutschland kann man erkennen, wie dramatisch es mit unserer Region bestellt ist.“ Aufgrund der anhaltenden Trockenheit seien die Pegelstände an den nord- und osthessischen Gewässern auch in diesem Jahr in den Niedrigwasserbereich gesunken.

Hessens Regierungspräsidien appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsvoll mit den Gewässern umzugehen und auf Wasserentnahmen aus Bächen zu verzichten. „Insbesondere an kleinen Gewässern wie Bächen besteht die Gefahr, dass zusätzliche Wasserentnahmen den Fischen und anderen Gewässerorganismen jegliche Überlebensmöglichkeiten entziehen und diese dann absterben“, warnte etwa das Regierungspräsidium Darmstadt.

Der BUND Hessen mahnte schnelles Handeln an. „In Hessen droht der nächste Dürresommer“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Thomas Norgall. Die anhaltende Trockenheit mache die Einschränkungen und Verbote der Wasserentnahmen nötig. Die Entwicklung der letzten Jahre zeige, wie schnell der Klimawandel unser aller Leben verändere. „Niedrigwasser in größeren Flüssen bedeutet ausgetrocknete Oberläufe und damit die Gefährdung der dortigen Ökosysteme. Der sorgsame Umgang mit Wasser und vermehrte Anstrengungen zum Wassersparen dulden keinen Aufschub mehr“, so Norgall.

Stadt Brandenburg verbietet Wasserentnahme aus Seen und Flüssen

Auch in anderen Teilen Deutschlands macht die Trockenheit der Natur zu schaffen. Bereits vergangene Woche hatte die Stadt Brandenburg an der Havel hat den Einwohnern die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern durch Pumpen oder Ableiten verboten. Die Allgemeinverfügung trat am Donnerstag in Kraft und gilt bis zum 30. September, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit dem Verbot solle dem erheblichen Absinken des Wasserstandes der Seen und Teiche entgegengewirkt werden.

Nach der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre habe laut Mitteilung die „anhaltend warme und trockene Wetterlage erneut in den Fließgewässern (...) zu sehr geringen Durchflüssen geführt“. In einigen Gewässern sei sogar der „ökologisch notwendige Mindestabfluss nicht mehr gegeben“.

Zusätzlich zum Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern wird mit der Allgemeinverfügung das Bewässern privater Grün- und Gartenflächen mit Grundwasser auf die Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr begrenzt. „Ausgenommen vom Verbot sind Wasserentnahmen mittels Saugwagen zur Bewässerung von Bäumen und Sträuchern auf öffentlichem Grund.“

Auch in der Gemeinde Panketal am Rande Berlins dürfen die Menschen von April bis September zu bestimmten Zeiten ihre Gärten nicht bewässern und Pools befüllen. Wie im vergangenen Jahr gelte das zwischen 17 und 21 Uhr, sagte jüngst Bürgermeister Maximilian Wonke. Eigentlich sollte diese Regelung dafür sorgen, dass das Wasserwerk in Spitzenzeiten nicht überlastet werde. Es habe aber auch dazu geführt, dass der Wasserverbrauch insgesamt gesunken sei, sagte er.

Landkreis Nordsachsen will Verstöße mit hohem Bußgeld bestrafen

Auch der Landkreis Nordsachsen verbietet die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen. Anlieger dürften nun nicht mehr ihre Pumpen anwerfen, um Felder oder Gärten zu beregnen, teilte das Landratsamt vergangenen Mittwoch mit. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt bis zum 30. September beziehungsweise bis auf Widerruf.

Auslöser sei der sinkende Grundwasserpegel in vielen nordsächsischen Oberflächengewässern. Der Landkreis kündigte an, das Verbot in den Sommermonaten verstärkt kontrollieren zu wollen. Verstöße könnten mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Trockenheit sorgt in NRW für Probleme

Die anhaltende Trockenheit sorgt in Nordrhein-Westfalen derweil bereits zunehmend für Probleme. Die Waldbrandgefahr ist vergleichsweise hoch, kleinere Flüsse drohen auszutrocknen, und die Landwirte schauen besorgt auf ihre Felder. Das Getreide werde vielerorts viel zu früh reif und gelb, sagte eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer NRW. „Das passiert durch die Trockenheit drei Wochen früher als sonst.“ Besonders folgenschwer sei die Trockenheit beim Wintergetreide, das um diese Jahreszeit noch keine tiefen Wurzeln habe.

Die Talsperren etwa im Einzugsbereich der Ruhr sind nach dem regenreichen Winter und Frühling hingegen gut gefüllt. „Das Wasser in den Talsperren wird reichen, selbst wenn es den ganzen Sommer nicht mehr regnen sollte“, sagt ein Sprecher des Ruhrverbands. Über die Ruhr werden 4,6 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt.

Region Hannover beschränkt Wasserverbrauch wegen Trockenheit

Die Region Hannover legte eine Verordnung, die den Wasserverbrauch reduzieren soll. Am Donnerstag präsentierte sie im Umweltausschuss der Regionsversammlung die Details der Allgemeinverfügung zum Wassersparen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete. Demnach dürfen zwischen 11 und 18 Uhr Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius nicht mehr bewässert werden – egal ob das Wasser aus Brunnen, dem Hahn oder aus Bächen und Teichen stammt.

„Wasser, das tagsüber ab der Temperaturmarke 24 Grad Celsius eingesetzt wird, verdunstet zum großen Teil ungenutzt“, stellte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) klar. Die Regelung gilt sowohl für private wie auch für öffentliche Grünanlagen. Auch Landwirte sind betroffen. Die Region kündigt an, Genehmigungen für die Beregnung von Feldern entsprechend einzuschränken. Die Allgemeinverfügung soll am 6. Juli in Kraft treten.

Landkreis Lüchow-Dannenberg schränkt Wasserentnahme ein

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg im Osten Niedersachsens erließ eine Allgemeinverfügung, die den Verbrauch von Wasser einschränken soll. Seit Freitag dürfen land- und forstwirtschaftliche Flächen, aber auch private Grünflächen und Gärten sowie Sportanlagen nicht mehr mit Beregnungskanonen oder Rasensprengern uneingeschränkt bewässert werden. „Vor allem bei Sonnenschein verdunstet bei der Beregnung tagsüber eine wesentliche Menge Wasser, noch bevor es am Boden ankommt“, erklärte Martin Riedel von der Unteren Wasserbehörde. Am sinnvollsten und effizientesten sei die Bewässerung in der Nacht bis in die frühen Morgenstunden, sofern es nicht windig ist.

Seit einigen Jahren ist die Grundwasserneubildung im Wendland stark beeinträchtigt. Die trockenen Jahre im Besonderen seit 2018 haben dazu geführt, dass sich die Grundwasserstände nicht wieder signifikant erholen konnten. „Wasser ist die Grundlage allen Lebens, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Wasser zu sparen“, appelliert Landrätin Dagmar Schulz.

Das Beregnungsverbot gilt für Brunnenwasser ebenso wie für Trinkwasser. Und auch die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpvorrichtungen wird ebenfalls untersagt. Mit Eimern oder Gießkanne ist die Wasserentnahme weiterhin zulässig, sofern der sparsame Gebrauch eingehalten wird. Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Tümpel, Gräben oder Bäche ausgetrocknet.

Auf Landesgartenschau Bewässerung „nur in absolut notwendigem Maß“

Die seit Wochen anhaltende Trockenheit ist auch ein Thema bei der Landesgartenschau in Fulda. Zwar hat es in der osthessischen Gastgeberstadt im März und April vergleichsweise viel geregnet, und auch in den ersten beiden Juniwochen gab es im Raum Fulda - im Gegensatz zu anderen Regionen Hessen - durchaus ordentliche Niederschläge, dennoch trifft der Regenmangel auch die LGS. Bewässert werden „nur in absolut notwendigem Maß“ die Flächen mit den jetzt bunt blühenden Sommerblumen, wie Sprecherin Patricia Bickert sagte. Staudenflächen, Gehölze und Bäume bekommen nur nach Bedarf Wasser, ebenso Teilbereiche stark genutzter Rasenflächen und Neuansaaten.

„Falls es wieder ein sehr trockener Sommer werden sollte, halten wir uns an einen Stufenplan, den wir bereits letztes Jahr entwickelt haben“, berichtete sie. Zunächst werde es Einschränkungen bei der Bewässerung auf den Rasenflächen geben, danach folgten Staudenbeete und Gehölze, die auf ein „absolutes Minimum“ bei der Bewässerung heruntergefahren würden. Die sogenannten Wechselflorflächen, in denen die Bepflanzung jahreszeitlich bedingt variiert, müssen nach ihren Worten aber weiter mit Wasser versorgt werden, da sonst ein Totalverlust drohe. „Eine Gartenschau lebt auch von blühenden Beeten“, betonte Bickert.

Lage in Schleswig-Holstein noch etwas entspannter

Als eines der wenigen Bundesländer ist Schleswig-Holstein wegen der Trockenheit noch nicht alarmiert. Mitte Juni riefen die ersten Versorger dort jedoch auch zu einem sparsamen Wasserverbrauch auf, wie die „Kieler Nachrichten“ berichteten. Das Trinkwasser drohe zwar nicht auszugehen. Doch kommen die Aufbereitungsanlagen und Pumpen der Wasserwerke an ihre Grenzen, wenn ihnen zu viel auf einmal abverlangt wird.

„Wir haben großes Glück, dass unser Grundwasserleiter sehr tief ist und nicht so schnell austrocknen kann“, sagte Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel. Das Wasserreservoir sei ausreichend, um auch bei „lang anhaltender Trockenheit“ über Monate die Versorgung zu gewährleisten. Wenn allerdings zu viele Verbraucherinnen und Verbraucher zeitgleich Wasser zapfen, können Druckschwankungen auftreten.

Jahrelange Trockenheit macht sich bereits bemerkbar

In der Natur macht sich der Trockenstress bereits deutlich bemerkbar. Besonders die älteren Bäume im Wald oder in den öffentlichen Grünflächen würden unter der Trockenheit der zurückliegenden Jahre leiden, teilte etwa die Stadt Wiesbaden mit. „Zu erkennen ist das an lichten Baumkronen und in der Folge das Absterben von Kronenteilen oder des ganzen Baums.“ Die überdurchschnittlichen Niederschläge in diesem Frühjahr hätten nicht ausgereicht, um auch tiefere Bodenschichten mit Feuchtigkeit zu durchdringen.

Das Grünflächenamt setze bei Auswahl und Konzepten für städtische Flächen vermehrt auf möglichst trockenheitsverträgliche Pflanzen, erläuterte die Stadtverwaltung. Einige Beete würden mit mineralischen Mulchschichten vor Verdunstung geschützt und mit einer wassersparenden Tröpfchenbewässerung versehen. „Weiterhin setzt das Grünflächenamt bei der Bewässerung von Bäumen auf die Verwendung von so genanntem Brauchwasser“, ergänzte die Stadtverwaltung. Dieses Wasser sei nicht zu Trinkwasser aufbereitet worden und stamme etwa aus dem Main oder Rhein.

Auch in Kassels Parkanlagen leidet vor allem der Baumbestand. „Wir bewässern in unseren Parkanlagen im notwendigen Maße“, erklärte eine Sprecherin des Betreibers Hessen Kassel Heritage. Das beträfe vor allem junge und ältere Bäume, die durch die Trockenheit leiden würden. „Dafür nutzen wir Wasser aus den parkeigenen Reservoirs, die durch Oberflächenwasser, Quellen oder Zuläufe gespeist werden.“ Das Gießwasser werde letztlich wieder dem Grundwasserkreislauf zugeführt.

