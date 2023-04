Wegner-Wahl in Berlin: warum die Demokratie in Gefahr ist

Egal, ob man Berlins neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner mag oder ob man ihn nicht mag: Seine Wahl ist ein Menetekel. Nein, nicht weil der CDU-Politiker erst im dritten Wahlgang gewählt wurde, sondern weil er seit Donnerstag einer schwarz-roten Koalition vorsteht, die von wesentlichen Teilen zumindest der SPD gar nicht gewollt wird – und weil zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, dass Wegner mit Stimmen der AfD ins Amt kam.

Hierin bekommt der Vorgang in der Hauptstadt eine überregionale Bedeutung. Er zeigt abermals, wie brüchig die Demokratie geworden ist. Der Eindruck, bei uns sei im Kern noch alles stabil: Er täuscht.

Der Vorrat an Gemeinsamkeiten ist nahezu aufgebraucht

Da ist zunächst die Lage in Ostdeutschland, dem Berlin zur Hälfte zugehört. Hier liegt die AfD vielerorts auf Platz eins in den Umfragen. Dabei gibt Thüringen ein besonders erschreckendes Bild ab. Im Freistaat rangiert die AfD, die mit Björn Höcke so weit rechts außen steht wie kein anderer Landesverband, mit 28 Prozent 6 Prozentpunkte vor der Linken. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition im Land rutscht unter 40 Prozent. 2014 und 2020 ist es in Erfurt mit Mühe gelungen, Regierungen gegen die Rechtsradikalen zu bilden. Ob das nach der Landtagswahl 2024 erneut gelingt, ist fraglich.

Damit ist Thüringen nicht allein. In Sachsen musste mit Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grünen zusammenwachsen, was nicht zusammengehört. Ähnliches lässt sich nun vom roten Rathaus sagen – und leider auch von der Bundesregierung. Sicher, die Ampelkoalition nimmt gelegentlich Haltung an. Freilich ist der Vorrat an Gemeinsamkeiten nahezu aufgebraucht. Das Abschneiden beim nächsten Urnengang erscheint gelegentlich wichtiger als das Land.

Die größte Gefahr der Demokratie ist, sich ihrer zu sicher zu fühlen

Unterdessen greifen milde Formen des Populismus längst auch in der politischen Mitte Platz. In Bayern regiert ein populistisches Doppelgespann aus Markus Söder von der CSU und Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und dürfte es nach der Landtagswahl weiter tun. In der FDP zeigt sich Populismus in Gestalt von Realitätsverweigerung etwa beim Klimaschutz. Statt sich harten Sachdebatten zu stellen, stilisieren Populisten in bürgerlichen Parteien Sachdebatten zu Kulturkämpfen. Der alles andere als bürgerliche Sahra-Wagenknecht-Flügel der Linken, aus dem eine neue Partei entstehen könnte, ist von der AfD kaum mehr zu unterscheiden. Die größte Gefahr für die Demokratie besteht jedenfalls darin, sich ihrer zu sicher zu sein.

Daraus ergibt sich für die Berliner Ampelkoalitionäre die Verpflichtung, sich am Riemen zu reißen. Auf dem Spiel steht verdammt noch mal mehr als lediglich parteipolitischer Erfolg. Der Blick in die Welt zeigt es. Ob die Berliner Stadtregierung den Schock der Wegner-Wahl überwindet, kann heute niemand sagen. Doch klar ist: Es geht nicht zurück. Es geht nur noch nach vorn.