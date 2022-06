Wegschauen ist keine Option: Afghanistan braucht jetzt und langfristig Hilfe

Zwei Jungen sitzen in der afghanischen Stadt Khost in der Nähe ihres Hauses, das bei einem Erbeben zerstört wurde.

Ein Erdbeben mit Hunderten Toten rückt Afghanistan wieder in den Fokus. Das ist dringend nötig: Das Land befindet sich auch ohne die akute Katastrophe in einer dramatischen Lage. Humanitäre Hilfe muss es geben, obwohl dort die Taliban an der Macht sind, die sich um Menschenrechte so wenig scheren, kommentiert Daniela Vates.