Wehrbeauftragte Högl: Modernisierung der Bundeswehr zu langsam

Streit um US-Subventionen: EU-Kommission will Ergebnisse bis zum Jahresende

Im Streit um milliardenschwere Subventionen für US-Unternehmen erwartet die EU-Kommission bis Jahresende Zugeständnisse aus Washington. Die USA wollen in den kommenden Jahren zig Milliarden Dollar für den Klimaschutz investieren – offenbar aber nur Firmen und Standorte in den USA fördern. Das schürt Bedenken in Europa.