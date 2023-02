FDP-Fraktionschef Dürr rügt Wehrpflichtdebatte durch Verteidigungsminister und Marineinspekteur

Kampfjets für die Ukraine: „Polen möchte keinen Alleingang“

Der polnische Botschafter in Berlin, Dariusz Pawłoś, hat klargestellt, dass Polen bei der Lieferung von Kampfjets an die Ukraine eine gemeinsame Lösung aller Verbündeten anstrebt. Die Münchner Sicherheitskonferenz vom 17. bis 19. Februar wäre aus polnischer Sicht in geeignetes Format, um eine Entscheidung zu treffen.