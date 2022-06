﻿Weil: Niedersachsen kann 2023 russische Gaslieferungen ersetzen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rechnet mit einem harten Winter und forderte weitere Finanzhilfen vom Bund. Das Grundgesetz biete die Möglichkeit für die Ausrufung einer Notlage. Doch bereits 2023 könne Niedersachsen russische Gaslieferungen ersetzen: Das erste Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Hannover. Niedersachsen will bis Mitte kommenden Jahres die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland komplett ersetzen. Er gehe davon aus, dass das russische Gas bis zum dritten Quartal 2023 vollständig über Lieferungen von Flüssiggas nach Niedersachsen kompensiert werden könne, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag.

Niedersachsen setzt auf Flüssiggas

Das Land treibt laut Weil den Bau von so genannten LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Stade schnell voran. Er hoffe, dass das erste Terminal in Wilhelmshaven noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden könne. Weil: „Wenn wir es schaffen, nächstes Jahr möglichst schnell unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden, dann durch die niedersächsischen Aktivitäten.“

Der zukünftigen Anleger für den Flüssiggasimport für Deutschland in Wilhelmshaven. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Der Ministerpräsident rechnet mit einem schwierigen Herbst und Winter in Deutschland in Folge des russischen Angriffskrieges. „Wir stehen vor einer harten Bewährungsprobe.“ Die Energiekosten würden weiter steigen. Das sei bei vielen Bürgern noch gar nicht angekommen, weil ihre Energieversorger langfristige Beschaffungsverträge hätten. Weil brachte die mögliche Ausrufung einer Notlage in Deutschland ins Spiel. Das Grundgesetz biete die Möglichkeit dazu.

Weil fordert Energiegeld für Rentner

Der Ministerpräsident forderte vom Bund zusätzliche finanzielle Hilfe, um die Bürger zu entlasten. Die bisher eingesetzten 18 Milliarden Euro seien nur ein Bruchteil der Finanzhilfen in der Banken- oder Corona-Krise. „Wir brauchen Hilfe, wo es um existenzielle Nöte geht.“ Weil erneuerte auch seine Forderung nach einem Energiegeld für Rentner.