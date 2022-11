Selenskyj spricht von täglich Hunderten toten Russen

Ein hell erleuchteter Baum in einer sonst dunklen Straße in Kiew. Die russischen Angriffe führten zuletzt vielerorts zu Stromausfällen.

Der ukrainische Präsident hat in der Nacht von Erfolgen der Armee berichtet – insbesondere in der Region Donezk seien die russischen Verluste hoch. Russland bestreitet das. Außenministerin Baerbock unterstrich derweil in Berlin die Bedeutung einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit für Europa. Lesen Sie im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.