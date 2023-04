Weiterer Kreml-Kritiker verurteilt: Diese Oppositionellen sind in Russland hinter Gittern

New York. Das Urteil gegen den russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa setzt das gnadenlose Vorgehen der russischen Justiz gegen Oppositionelle und Kriegsgegner fort. 25 Jahre erhielt der 41-Jährige am Montag wegen Hochverrats. Die drakonische Entscheidung zeigt erneut, dass der russische Staat immer intoleranter gegen Kritik und Andersdenkende wird.

Unter Präsident Wladimir Putin geht Russland seit Jahren gegen alle vor, die den Kreml herausfordern. Der Staat verhaftete zahllose Demonstranten, griff hart gegen unabhängige Nachrichtenmedien durch und setzte unbequeme Organisationen auf seine Liste der „ausländischen Agenten“. Die Feindseligkeit gegen Opposition wurde wenige Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 verschärft, als ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Verbreitung „falscher Informationen“ über die Streitkräfte unter Strafe stellt.

Putin-Gegner Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt Der 41-jährige ehemalige Journalist mit russischem und britischem Pass ist einer der schärfsten Kritiker des Kreml. © Quelle: Reuters

Die Anklage gegen Kara-Mursa, der seit seiner Verhaftung vor einem Jahr hinter Gittern sitzt, geht auf seine Rede vom März 2022 vor dem Repräsentantenhaus von Arizona zurück, in der er den Einmarsch Russlands verurteilte.

Ein Blick auf andere namhafte inhaftierte Oppositionelle:

Alexej Nawalny: vergiftet und inhaftiert

Der bekannteste Kreml-Kritiker sitzt seit mehr als zwei Jahren im Gefängnis. In diesem Frühjahr erlangte er neue Aufmerksamkeit, als ein Dokumentarfilm über ihn mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Letzte Woche erklärte eine in den USA ansässige Sprecherin seiner Antikorruptionsstiftung, dass Nawalny im Gefängnis schwer erkrankt sei und der Verdacht einer Vergiftung bestehe.

Alexej Nawalny, russischer Kremlgegner, wird in einem Gerichtssaal per Videoverbindung aus dem Gefängnis zugeschaltet. © Quelle: Vladimir Kondrashov/AP/dpa

Der gelernte Jurist war zunächst durch die Veröffentlichung von Untersuchungen über die Korruption russischer Unternehmen bekanntgeworden. Er hat wiederholt Haftstrafen verbüßt, weil er in zahlreichen Städten des Landes Demonstrationen organisiert hatte. Außerdem wurde er zweimal wegen Veruntreuung verurteilt - diese Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Im Jahr 2020 erkrankte Nawalny schwer und fiel bei einem Besuch in Sibirien ins Koma. In kritischem Zustand wurde er nach Deutschland geflogen, wo man feststellte, dass er mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden war.

Während seiner monatelangen Genesungszeit veröffentlichte er die Aufzeichnung eines Telefonats, das er nach eigenen Angaben mit einem mutmaßlichen Offizier geführt hatte, der an der Vergiftung beteiligt gewesen sein soll. Daraufhin erklärten die russischen Behörden, Nawalnys Erholung in Deutschland verstoße gegen die Bedingungen seiner Bewährungsstrafe. Dennoch kehrte er im Januar 2021 nach Moskau zurück, wo er auf dem Flughafen verhaftet wurde. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und bekam vergangenes Jahr wegen anderer Anklagepunkte eine weitere neunjährigen Haftstrafe auferlegt.

Ilja Jaschin: Nach Butscha-Berichterstattung verhaftet

Er war einer der wenigen bekannten Kreml-Kritiker, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs in Russland geblieben sind. Im Juni 2022 wurde Jaschin bei einem Spaziergang in einem Moskauer Park verhaftet und wegen „Verbreitung falscher Informationen über das russische Militär“ zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Ilja Jaschin, russischer Oppositionsaktivist und ehemaliger Abgeordneter des Krasnoselskij-Bezirks. Der 39-Jährigen wurde wegen Diskreditierung der russischen Armee zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. © Quelle: Yury Kochetkov/Pool EPA/dpa

Die Anklage wurde erhoben, weil er in einem Livestream auf YouTube über getötete Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha berichtet hatte. Nachdem sich die russischen Streitkräfte im März 2022 aus dem Gebiet zurückgezogen hatten, waren in der Stadt Hunderte von Leichen gefunden worden - darunter einige Opfer mit auf dem Rücken gefesselten Händen, die offenbar hingerichtet wurden.

Alexej Moskaljow: Nach Flucht von Belarus ausgeliefert

Moskaljow war in Russland bis vor kurzem keine bekannte Persönlichkeit, sondern lediglich ein 54-jähriger alleinerziehender Vater einer 13-jährigen Tochter aus einer Provinzstadt. Nachdem seine Tochter in der Schule jedoch eine regierungskritische Zeichnung mit der Aufschrift „Ruhm der Ukraine“ angefertigt hatte, durchsuchte die Polizei Moskaljows Wohnung und stellte fest, dass er sich in sozialen Medien negativ über den Krieg geäußert habe.

Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, floh jedoch Stunden vor der Urteilsverkündung aus dem Hausarrest. Im benachbarten, mit Moskau verbündeten Belarus wurde er später festgenommen und an Russland ausgeliefert.

Alexej Gorinow: erster Häftling durch Repressionen nach Ukraine-Krieg

Der Moskauer Kommunalpolitiker Gorinow war die erste Person, die nach der Einführung eines Gesetzes, das die Verbreitung „falscher Informationen“ über russische Truppen unter Strafe stellt, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

"Ich bin gegen den Krieg": Aleyej Gorinow (60), Rechtsanwalt und kommunaler Abgeordneter. © Quelle: AP

Er wurde vor einem Jahr verhaftet, nachdem er auf einer Stadtratssitzung das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine kritisiert hatte. Ein auf YouTube verfügbares Video zeigt ihn, wie er sich skeptisch über einen geplanten Kunstwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis äußert, weil währenddessen in der Ukraine „jeden Tag Kinder sterben.“. Er wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Andrej Piwowarow: Mitglied einer „unerwünschten Organisation“

2021 wurde die von ihm geleitete kremlkritische Gruppe Offenes Russland aufgelöst - die Behörden stuften sie als „unerwünschte Organisation“ ein. Wenige Tage später griffen Polizisten ihn während einer versuchten Ausreise nach Polen auf. Sie stoppten das Flugzeug, in dem Piwowarow saß, während es gerade von St. Petersburg in Richtung Warschau starten sollte. Im Juli 2022 wurde er wegen Unterstützung eines lokalen Kandidaten im Namen einer „unerwünschten Organisation“ zu vier Jahren Haft verurteilt.

