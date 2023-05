﻿Welche große Gefahr die Stichwahl birgt

Der türkische Präsident könnte aus den Wahlen in seinem Land als alter und neuer Herrscher hervorgehen. Wohl mit einem blauen Auge: Recep Tayyip Erdogan muss in eine Stichwahl gehen. Das blaue Auge dürfte aber schnell verheilen, wenn Erdogan der starke Mann am Bosporus bleiben kann - trotz seiner miesen Bilanz, was die eigene Wirtschaft, die galoppierende Inflation, die Versorgung der Erdbebengebiete, die Menschenrechte und die internationale Positionierung der Türkei betrifft. Trotz alledem hat er ganz offensichtlich die Hälfte der Bevölkerung auf seiner Seite. Die in vielen Demokratien der EU erhoffte Niederlage ist ausgeblieben. Das ist keine gute Nachricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Erdogan die Stichwahl am 28. Mai gewinnt, ist leider hoch. Die politischen Lager am Bosporus sind so verhärtet, dass es wenig Wählerwanderung weg von Erdogan geben wird. Zu befürchten ist auch, dass der autokratische Präsident in den kommenden zwei Wochen seinen Staatsapparat nutzen wird, um seinen Wahlerfolg zu sichern. Man kann nur hoffen, dass sich Erdogan seiner Sache so sicher ist, dass er auf willkürliche politische Säuberungsaktionen verzichtet.

Es besteht die Gefahr eines Bürgerkrieges

In den kommenden Wochen besteht am Bosporus die Gefahr eines Bürgerkriegs. Die Türkei ist durch das Agieren Erdogans ein tief gespaltenes Land. Der Autokrat kennt nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse - wer nicht für ihn kämpft, ist in seinen Augen gegen ihn und muss bekämpft werden. In den vergangenen Tagen wurde Erdogan immer wieder mit Donald Trump verglichen. In den hetzerisch populistischen Methoden sind sich die beiden Männer ähnlich. Der Unterschied: Erdogan herrscht schon seit 20 Jahren in der Türkei und hat das System längst in ein präsidial-autokratisches verwandelt. Anders als in den USA funktioniert in der Türkei der Rechtsstaat nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Türkei gehört auch zur Nato, ohne sich wirklich zum demokratischen Westen dazugehörig zu fühlen. Im Gegenteil: Zu Beginn des Jahres interpretierte Innenminister Suleyman Soylu die aus Sicherheitsgründen geschlossenen europäischen Vertretungen im Land als Verschwörung des Westens. Der absurde Vorwurf: Der Westen wolle nach der Pandemie verhindern, dass sich der Tourismussektor in der Türkei erhole. Kurz vor den Wahlen wurde die Verschwörungstheorie in einer Variante erneut aufgewärmt: Der Innenminister machte „den Westen“ für den Putschversuch von 2016 verantwortlich und warnte vor einem politischen Putsch des Westens zur Wahl in der Türkei an diesem Sonntag. In der Nato hat man sich viel zu sehr an die eigentlich nicht zu akzeptierende Situation gewöhnt, dass Erdogan als Mitglied des Verteidigungsbündnisses seine Worte immer wieder gegen die eigenen Reihen richtet. Auch sein Handeln läuft den Interessen der westlichen Allianz zuwider.

Viele in der EU sehnen den Wechsel herbei

Wenn die Stichwahl in zwei Wochen tatsächlich zugunsten von Erdogan ausgehen sollte, wird der von seinen Leuten verächtlich gemachte Westen die Entscheidung der Türkinnen und Türken selbstverständlich respektieren - auch wenn viele in der EU einen Wechsel in der Türkei herbeisehnen. Man kann nur hoffen, dass die Türkei selbst friedlich mit dem Ergebnis umgeht. Ein möglicher Sieger Erdogan wird jedenfalls vor der großen Herausforderung stehen, der wachsenden Verzweiflung seiner Bevölkerung über die dramatisch wirtschaftliche Lage entgegenzuwirken. Wahrscheinlich wird er die Schuldigen für den miesen Zustand der türkischen Wirtschaft nicht in der Nähe seines 1000-Zimmer-Palastes sondern bei seinen Gegnern und seinen vermeintlichen Gegnern suchen. Das wird ihn noch unberechenbarer für die EU und seine Partner in der Nato machen.