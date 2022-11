Weltartenkonferenz in Panama: 60 Haiarten werden unter besonderen Schutz gestellt

Merz kritisiert „Radikalisierung der politischen Sprache“ der Ampel-Regierung

Friedrich Merz hält die Wortwahl der Regierung in der Diskussion um das Bürgergeld für nicht angemessen. Der CDU-Vorsitzende erklärte gegenüber Medien, dass ihn der Sprachgebrauch des Ampel-Bündnisses an jenen der extremen amerikanischen Rechten erinnere. Auf politischer Ebene könnte es in der kommenden Woche Entscheidungen rund um das Bürgergeld geben.