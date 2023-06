„Menschen mit Behinderung dürfen in humanitären Krisen nicht vergessen werden“

Um Menschen mit Handicap zu finden, gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Organisation Handicap International die Zelte in den Flüchtlingslagern ab. Wenn nach einer unvorhersehbaren Katastrophe oder dem Ausbruch eines Krieges neue Camps entstehen, werden Geflüchtete mit Handicap oft übersehen. Ihre Bedürfnisse sind vielfältig: Verletzte, die durch eine Bombardierung ein Bein verloren haben und eine Prothese benötigen, Mütter, die keine Unterstützung mehr bei der Betreuung ihres gehandicapten Kindes haben. Menschen, die ihren Rollstuhl auf der Flucht zurücklassen mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Menschen haben es einfach besonders schwer, an Nahrung, Hilfsgüter oder medizinische Hilfe zu gelangen und brauchen eine spezifische Unterstützung“, sagt Huberta von Roedern von Handicap International dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Sie dürfen in humanitären Krisen nicht vergessen werden.“

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Barrierefreie Zugänge zu Essen, Toiletten und Medizin

Konkrete Zahlen zu behinderten Geflüchteten gibt es nicht. Humanitäre Organisationen schätzen aber, dass etwa 15 Prozent der mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht ein Handicap haben. Trotz der großen Herausforderungen nehmen sie die gefährlichen Fluchtrouten und belastenden Bedingungen in den Lagern auf sich. Durch Krisen und Konflikte steigt dabei die Zahl der Menschen mit Handicap, etwa wenn sie durch Bombardierungen, Schusswaffen oder Minen Gliedmaßen verloren haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahl der flüchtenden Menschen steigt weltweit auf Rekordhoch UNO-Hochkommissar Grandi erklärte, die Zahlen seien verheerend. Nötig seien mehr Anstrengungen, um Fluchtursachen zu bekämpfen und Flüchtenden beizustehen. © Quelle: Reuters

„Wir wissen, dass unter den Geflüchteten die Zahl derer, die aufgrund von Gewalt und Krieg schlimme Verletzungen und in der Folge eine lebenslange Behinderung haben, besonders hoch ist“, sagt von Roedern. Doch häufig seien die Unterstützungsangebote und die medizinische Versorgung in den Lagern nicht ausreichend. Dabei gehe es auch um eine psychologische Betreuung.

Laut der Expertin benötigen die Geflüchteten mit Behinderung zunächst einmal barrierefreie Zugänge zu lebenswichtigen Dienstleistungen. „Sie brauchen Zugang zu den Ausgabestellen für Essen, barrierefreie Toiletten, Rampen, neue Rollstühle, Prothesen oder Informationen in Gebärdensprache“, sagt von Roedern. Da viele Menschen jahrelang in den Flüchtlingslagern leben, sei auch der Zugang zu Schulen, einer Ausbildung oder Arbeitsplätzen wichtig. „Manchmal macht es schon einen großen Unterschied, wenn ich ein gehörloses Kind in die erste Reihe setze, damit es Lippenlesen kann“, so von Roedern.

Handicap International: Es fehlt geschultes Personal

Dazu brauche es jedoch geschultes Personal. „Da sehen wir noch großen Nachholbedarf“, so die Expertin. Dabei sei auch die Vernetzung zwischen den verschiedenen humanitären Organisationen zentral. Wichtig sei, dass alle Beteiligten, gehandicapte Menschen mitdenken. Dafür gebe das Team von Handicap International Schulungen für andere Aktive in der humanitären Hilfe. Zudem werde auch die Zusammenarbeit mit den Organisationen für Menschen mit Handicap in den jeweiligen Ländern gefördert. „Da gibt es aber in vielen Ländern noch viel zu tun - auch in Deutschland.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Roedern schätzt, dass in großen Flüchtlingslagern, die schon lange bestehen, tausende Menschen mit Handicap leben. Und in Orten, die aus einer akuten Notlage entstanden seien, fehle es an entsprechender Infrastruktur für die Gelder benötigt werden.

„Die Katastrophen betreffen nicht alle auf die gleiche Weise – und Menschen mit Handicap brauchen nun mal einen besonderen Schutz und müssen die gleichen Chancen und Rechte haben wie alle anderen Geflüchteten“, betont die Sprecherin der Hilfsorganisation.