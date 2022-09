„So viel Alltag und Freiheit wie möglich“: Dieses Versprechen macht der Justizminister am Weltkindertag

Am Dienstag wird der Weltkindertag an verschiedenen Orten in Deutschland gefeiert. Das Motto lautet dieses Jahr: Gemeinsam für Kinderrechte. „Demokratische Politik muss sich messen lassen am Wohlergehen der Kinder“, heißt es aus dem Bundes­justiz­ministerium.

Am Weltkindertag gehören viele Straßen in Deutschland den Kindern. Es gibt zahlreiche Aktionen im ganzen Land.

Berlin. Anlässlich des Weltkindertages am Dienstag fordern verschiedene Verbände Verbesserungen für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. So ruft das internationale Kinder­hilfs­werk Terre des Hommes die Bundesregierung auf, im Koalitionsvertrag angekündigte Verbesserungen beim Familien­nach­zug für Geflüchtete zügig umzusetzen. „Wir erwarten, dass die Bundes­regierung ihren Versprechungen zur Verwirklichung des Grundrechts auf Familienleben für Geflüchtete oberste Priorität einräumt“, sagte Beat Wehrle, Vorstandssprecher von Terre des Hommes am Montag in Osnabrück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach derzeitiger Rechtspraxis können unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zwar ihre Eltern, nicht aber ihre Geschwister nachziehen lassen. Diese Form von Familien­trennung sei für viele Kinder und Jugendliche eine starke psychische Belastung, die negative Folgen für ihre weitere Entwicklung haben könne, sagte Wehrle.

Sowohl das Völkerrecht als auch das Grundgesetz verpflichteten Deutschland dazu, das Recht auf Familie zu schützen und das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen. Im deutschen Familien­recht werde das Verhältnis von Geschwistern bereits unter einen besonderen rechtlichen Schutz gestellt. Es sei nicht länger hinzunehmen, dass das beim Nachzug der Geschwister von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nicht gelte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ihre eigene soziale Lage ist für Kinder und Jugendliche Schicksal“

Der Paritätische Niedersachsen wies unterdessen auf die massive Armutsbedrohung von Kindern und Jugendlichen auch in Niedersachsen hin. So seien ständiger Verzicht und der Ausschluss von sozialer Teilhabe für jedes fünfte Kind im Bundesland traurige Realität. Etwa 21 Prozent der rund 1,35 Millionen Kinder und Jugendlichen allein in Niedersachsen sind den Angaben zufolge bereits armutsgefährdet. Die aktuelle Krise lasse befürchten, dass sich diese Zahl in den nächsten Monaten noch deutlich erhöhen werde.

„Die Kinder sollen möglichst unbeschwert durch Herbst und Winter kommen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen Kinder so viel Alltag und Freiheit wie möglich.“ Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister

Der Paritätische und der Deutsche Kinderschutzbund forderten die Politik daher dazu auf, ungeachtet anstehender Wahlen energische Schritte zu unternehmen, armutsbetroffene Kinder zu unterstützen und weitere Familien vor dem Abrutschen in die Armut zu bewahren. „Ihre eigene soziale Lage ist für die Kinder und Jugendlichen Schicksal“, erläuterte Kerstin Tack, Vorsitzende des Paritätischen Niedersachsen. „Erst mit zunehmendem Alter kommen sie allmählich in die Lage, ihre Situation kurz- und mittelfristig zu verändern.“

Die Bedingungen im Elternhaus wirken sich Tack zufolge nachhaltig auf die Schul- und Bildungserfolge sowie auf die psychische und physische Gesundheit aus. Und damit auf die Lebens­perspektive: Nur 2 Prozent der Kinder, die in Armut aufwachsen, führten später ein Leben fernab von sozialen Nöten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bundesjustizministerium twitterte: „Demokratische Politik muss sich messen lassen am Wohlergehen der Kinder.“ Mit Blick auf neue, coronabedingte Einschränkungen für Kinder und Jugendliche sagte Ressortchef Marco Buschmann (FDP): „Schulschließungen wird es nicht geben. Die Kinder sollen möglichst unbeschwert durch Herbst und Winter kommen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen Kinder so viel Alltag und Freiheit wie möglich.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Weltkindertag geht’s um Kinderrechte

Wie soll die Welt in Zukunft aussehen? Wie kann sie für Kinder besser werden? Bei der Kreidemalaktion Kinder erobern die Straßen, einer von vielen zum diesjährigen Weltkindertag, soll das in bunten Kreidebildern aufgemalt werden.

Der Weltkindertag wird am Dienstag an verschiedenen Orten in Deutschland gefeiert. Zum Beispiel vor dem Reichstag in Berlin. Das Motto lautet dieses Jahr: Gemeinsam für Kinderrechte.

Baby-Boom durch Corona? Geburtenrate in der Pandemie gestiegen Im Pandemie-Jahr 2021 kamen 22.000 Babys mehr zur Welt als im Jahr davor. Damit ist die Geburtenrate erstmals seit 2017 wieder gestiegen. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn der Weltkindertag macht auf die Rechte der Kinder aufmerksam. Dazu gehört auch das Recht, gut versorgt zu werden, etwa mit Essen oder bei Krankheit. Doch es gibt viele Kinder auf der Welt, die mit Armut, Hunger oder Krieg leben. Manche Kinder müssen ihre Heimat verlassen, andere Kinder müssen schon früh hart arbeiten.

Kinder werden in der Politik zu wenig beachtet, findet etwa das Kinderhilfswerk. Sie sollten mehr mitreden dürfen. Auch mit der Kreidemalaktion am Dienstag sollen Kinderwünsche sichtbar gemacht werden.

RND/tdi/dpa/epd