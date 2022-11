Weltklimakonferenz in Ägypten

Einigung greifbar: Ärmere Länder könnten künftig für Folgen des Klimawandels entschädigt werden

Das Logo des COP27-Klimagipfels hängt an einem Eingang zur Konferenz im ägyptischen Scharm-el-Sheikh.

Schleppend gehen die Verhandlungen auf dem UN-Klimagipfel in Ägypten voran, dabei bleiben nur noch wenige Stunden. Es hakt an vielen Ecken und Enden. Nun jedoch kommt etwas Bewegung in eine der Schlüsselfragen des Gipfels: Erhalten ärmere Länder bald Ausgleichszahlungen für die Folgen des Klimawandels?