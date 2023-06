﻿„Die Welt braucht immer noch Öl“: Wie die Emirate die Klimapolitik verbessern wollen

Omar Al Suwaidi, in Deutschland bekommen wir bereits Folgen des Klimawandels zu spüren. Dürreperioden und Überschwemmungen nehmen zu. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir nehmen Wetterveränderungen wahr, die sich nach bestimmten Mustern abspielen. Immer wieder gibt es heftigen Regen. Eigentlich freuen wir uns über Regen, aber nicht, wenn er in so großen Mengen niederprasselt, dass er das tägliche Leben stört. Dann ist er besorgniserregend. Aber insgesamt sind die Auswirkungen wohl nicht so stark zu spüren wie in anderen Ländern.

Wenn Sie in Deutschland Menschen auf der Straße fragen, was sie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verbinden, verweisen viele auf die Fluggesellschaft Emirates oder auf die Opec: Fühlen Sie sich in der Welt richtig wahrgenommen?

Aufklärung ist wichtig. Wir haben damit begonnen, auch in Deutschland. Ihr Land ist ein sehr wichtiger strategischer Partner für die VAE, nicht nur auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich sehr für die Energiesicherheit Deutschlands im Ukraine-Krieg eingesetzt. Im November haben wir die erste Lieferung von Ammoniak-Wasserstoff aus den VAE nach Deutschland gebracht. Und in diesem Jahr gab es LNG-Lieferungen. Die deutsche Öffentlichkeit sieht also, dass wir weltweit an kohlenstoffarmen und erneuerbaren Energien arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Emirate sind Gastgeber der 28. UN-Klimakonferenz im Dezember: Welchen Stellenwert hat diese Konferenz, COP28 genannt, für Ihr Land?

Die VAE haben schon immer versucht, zum notwendigen Wandel beizutragen. Für uns im Ministerium für Industry and Advanced Technology ist diese Konferenz ein Schaufenster, um zu zeigen, was die VAE zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 beitragen. Wir waren eines der ersten Länder in der Region, die sich dazu verpflichtet haben. Wir werden im Dezember viel Wert darauf legen, praktische Lösungen zu finden.

Omar Al Suwaidi, Staatssekretär im Ministerium für Industrie und Technologie. © Quelle: Privat

Wie laufen die Konferenzvorbereitungen?

Voriges Jahr waren wir Gastgeber der wegen der Corona-Pandemie verschobenen Expo 2020. Das war eine Veranstaltung mit enormer Beteiligung. Beinahe 25 Millionen Menschen haben uns innerhalb von sechs Monaten besucht. Die COP28 wird in ebenjener Expo-City stattfinden. Die Infrastruktur mit Verkehrsmitteln und allem, was man braucht, ist also vorhanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich sind Öl und Gas ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Omar Al Suwaidi, Staatssekretär im Ministerium für Industrie und Technologie

Bei der 27. Konferenz in Scharm el-Scheich im Vorjahr hatten die Emirate die stärkste Delegation mit mehr als 1000 Mitgliedern aufgeboten. Es gab böse Zungen, die behaupteten, dass die Gruppe nur wegen der vielen Öllobbyisten so groß war. Wie viele Lobbyisten waren tatsächlich dabei?

Ich denke, in der Größe der Delegation spiegelt sich eher unsere Führungsrolle. Jeder in unserer Regierung und auch im Privatsektor legt großen Wert auf Klimafragen, auf die Energiewende und die Umstellung der Wirtschaft. Die von uns entsandten Teilnehmer der COP27 konzentrierten sich nicht nur auf Öl- und Gasenergie, wir hatten auch Lösungen für den Umgang mit Transport, Abfall, Recycling zu bieten – also für alles, was Umweltprobleme betrifft.

Ein Drittel Ihres Bruttosozialprodukts hängt immer noch an Öl und Gas: Wie passt das zusammen?

Natürlich sind Öl und Gas ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Darin steckt auch eine Verpflichtung. Die VAE waren schon immer ein zuverlässiger globaler Energielieferant. Als die Krise im vorigen Jahr eintrat und insbesondere Deutschland und auch andere europäische Länder darum baten, gehörten die VAE zu den Ersten, die reagierten. Außerdem: Wir sprechen hier von einer Energiewende. So etwas braucht Zeit, und dafür sind alle Energieformen notwendig. Wir wissen aber auch, dass die Welt immer noch Öl braucht. Öl wird auch für Produkte des täglichen Lebens verwendet. Der Bedarf ist da.

Wir bauen kontinuierlich unsere Solarparks aus. Sie würden staunen, wenn Sie diese riesigen Anlagen sehen. Omar Al Suwaidi, Staatssekretär im Ministerium für Industrie und Technologie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie lange wird es dauern, bis die Sonne in Ihrem Land als Energiequelle wichtiger ist als Öl?

Die Sonne ist jetzt schon genauso wichtig! Wir haben einige der größten Projekte im Bereich der Solarenergie angeschoben. Wir wollen die Hälfte unserer Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Wir bauen kontinuierlich unsere Solarparks aus. Sie würden staunen, wenn Sie diese riesigen Anlagen sehen. Obwohl wir ein Öl- und Gasland sind, haben wir auch mit der Entwicklung der Kernenergie begonnen. Es geht darum, sich auf die Zukunft vorzubereiten, die besten Technologien zu finden, die effizientesten, die nachhaltigsten und einen ausgewogenen Übergang zu schaffen.

Von den bescheidenen Ergebnissen der Klimakonferenz in Ägypten waren im Vorjahr viele enttäuscht. Wie wollen Sie es besser machen?

Genau darauf wird unser COP-Präsident Sultan Al Jaber seine ganze Aufmerksamkeit richten. Klar, es gibt immer viel Aufregung rund um so ein Treffen. Wenn es dann um Ergebnisse geht, verlangsamen sich die Dinge gewöhnlich ein wenig. Die VAE werden sich darauf konzentrieren, umsetzbare Schritte zu unternehmen und auf die Verpflichtungen früherer Konferenzen zu pochen.

Wie gut ist inzwischen der Fonds gefüllt, der bei der Konferenz in Ägypten angekündigt wurde, um ärmeren Ländern zu helfen, die Folgen des Klimawandels abzupuffern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da hat es meines Wissens keine großen Fortschritte gegeben. Aber wir kümmern uns darum. Dieser Teil der Hausaufgaben muss jetzt erledigt werden, damit diese Konferenz einen Unterschied macht.

Hohe Temperaturen: Nördlichste Forschungsstation der Welt taut weg Die Temperaturen auf Spitzbergen steigen bis zu siebenmal schneller als der globale Durchschnitt. © Quelle: Reuters

COP-Präsident Sultan Al Jaber ist zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns, der Abu Dhabi National Oil Company. Ist er beim Klimaschutz wirklich der richtige Mann am richtigen Platz?

Was viele Leute nicht wissen oder vielleicht auch nicht wissen wollen: Sultan Al Jaber hat ebenso das Unternehmen Masdar gegründet und ist dort immer noch Geschäftsführer. Masdar ist einer der größten Investoren in Projekte für erneuerbare Energien weltweit, nicht nur in den VAE. Er hat auch die Ölgesellschaft dazu gebracht, ihre Emissionen erheblich zu senken. Sultan Al Jaber hat eine klare Vorstellung davon, wohin Klimaschutz gehen soll. Wer den Wandel will, sollte das Thema von innen kennen. Das tut er.

Wir werden bei der Konferenz einen speziellen Fokus auf die Jugend aus aller Welt legen. Omar Al Suwaidi, Staatssekretär im Ministerium für Industrie und Technologie

Sie waren vor Kurzem Gast der Industriemesse in Hannover: Hier in Deutschland wird eine aufgekratzte Debatte um radikale Klimaschützer namens Letzte Generation geführt. Haben Sie davon gehört?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, ich habe davon ein klein wenig mitbekommen.

Gibt es in der jungen Bevölkerung Ihres Landes eine ähnliche Ungeduld, was die Umsetzung von Klimaschutz durch die offizielle Politik betrifft?

Wir verstehen die Frustrationen in einigen Ländern, aber wir befinden uns in einer anderen Situation. Die Jugend ist bei uns stark in das tägliche Leben eingebunden. Sie ist auch Teil unserer Regierung. Sie haben vielleicht gehört, dass viele unserer Minister sehr jung sind. Wir haben ein eigenes Jugendministerium. Die jungen Leute sind Teil des Wandels hin zu erneuerbaren Energien.

Welche Rolle werden junge Menschen bei der COP28 spielen?

Wir werden bei der Konferenz einen speziellen Fokus auf die Jugend aus aller Welt legen. Umgekehrt lassen wir uns von ihr aber auch inspirieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird ganze Gruppen von Aktivisten im Dezember nach Dubai ziehen, so wie auch schon nach Scharm el-Scheich: Sind Protestierende in Ihrem Land willkommen?

Auf jeden Fall. Jeder ist willkommen. Um einen offenen Dialog zu führen, muss man eine offene Einstellung haben. Allerdings müssen wir realistisch bleiben. Energie vielerlei Art wird benötigt. Diese lässt sich nicht einfach über Nacht umstellen. Und nicht alle Länder sind dabei gleich schnell.

Glauben Sie überhaupt noch daran, dass sich die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad begrenzen lässt?

Das ist eine echte Herausforderung – vor allem auch deshalb, weil noch nicht alle genug dafür tun. Bei der COP28 müssen wir uns fragen: Wie können wir wieder auf den richtigen Weg kommen? Wir wollen, dass nicht nur wir uns engagieren, sondern auch alle anderen. Wir wollen faire Chancen auch für Entwicklungsländer.