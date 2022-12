Wer erfüllt noch den Generationenvertrag?

Berlin. Die Babyboomergeneration zieht sich zunehmend aus dem Generationenvertrag zurück. Und das ganz legal und völlig zu Recht. Wer 45 volle Berufsjahre aufweisen kann, darf mit 63 Jahren abschlagfrei in Rente gehen – und diesen frühen Ausgang aus dem Berufsleben nutzen nach aktuellen Zahlen immer mehr Männer und Frauen. Das ist eine Trendwende, zeigen neue Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Und sie ist höchst beunruhigend.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie ist der Anteil der über 60-Jährigen in Arbeit stark angestiegen, damit scheint es jetzt vorbei. Nun nähern sich die geburtenstärksten Jahrgänge der magischen 60er-Grenze. Bundeskanzler Olaf Scholz (mit 64 Jahren Teil eben dieser Generation) schlägt jetzt Alarm: Es gelte, den Anteil „derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“. Wer da jetzt wieder den sprichwörtlichen 67-jährigen Dachdecker in die Debatte zerrt, denkt viel zu kurz. Es kann um nichts weniger gehen als eine verschärfte Anpassung der Arbeitswelt an die Zeiten des Arbeitskräftemangels.

Wer Ende 50 und von Umstrukturierungen betroffen ist, muss statt eines Ausschleichens aus dem Arbeitsleben die Chance erhalten (und für sich auch die Verpflichtung sehen), noch etwas Neues zu lernen.

Die Arbeitswelt muss sich ändern

Teilzeit- und Homeofficemodelle müssen endlich flächendeckend funktionieren. Scholz will den Anteil der Frauen in Vollzeitjobs erhöhen und daher „Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen“. Das ist löblich, aber ein kurzes Gespräch am heimischen Küchentisch mit seiner Gattin und Landesbildungsministerin könnte ihn aufklären, dass auch in diesen Bereichen der Personalmangel akut ausgebrochen ist.

Und ja, ohne Zuwanderung und Integration wird es nicht gehen.

Die Arbeitswelt muss sich den verfügbaren Arbeitskräften anpassen – und so viele von ihnen so lange im Job halten wie möglich.