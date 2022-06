Habeck ruft zum Energiesparen auf

15.06.22: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einer Bundespressekonferenz in Berlin. Nach der Drosselung von Gasliefermengen durch den russischen Gazprom-Konzern hat Habeck erneut zum Energiesparen aufgerufen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angesichts der reduzierten Gaslieferungen aus Russland zum Energiesparen aufgerufen. „Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation“, erklärte der Grünenpolitiker am Mittwochabend. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei jedoch nicht gefährdet.