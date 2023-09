Wenn der Kanzler länger bleibt

Liebe Leserin, lieber Leser,

am Dienstagabend konnte das RND-Büro in Berlin die höchste Zahl an Polit-Promis pro Quadratmeter melden. Wir hatten zum Flurfest über den Dächern von Berlin eingeladen. Unser Büro liegt im siebten Stock im Haus der Bundespressekonferenz an der Spree. Von einem schmalen Balkon, der rund um das große Gebäude läuft, kann man auf das Kanzleramt, den Hauptbahnhof und auf der anderen Seite auf den Fernsehturm blicken. Zu einem solchen Empfang laden wir einmal im Jahr ein. Wie das Wechselspiel von Distanz und Nähe zwischen Politik und Journalismus funktioniert? Voilà:

Bundeskanzler Olaf Scholz war unser Gast und er blieb lange, unterhielt sich mit Grünen-Chefin Ricarda Lang, mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, mit Linksfraktionschef Dietmar Bartsch und mit vielen unserer Kolleginnen und Kollegen. In den Gesprächen mit Scholz war wie auch in vielen anderen Runden an diesem Abend der Zustand der Demokratie Thema und die Frage, ob und wie eine neue Wagenknecht-Partei die politische Landschaft verändern würde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war zu Gast beim RND-„Flurfest“ 2023. © Quelle: Leon Kuegeler/photothek.de

Scholz plauderte an dem Abend auch über seine Vergangenheit als Juso-Chef und seine Reisen in die ehemalige DDR. Damals trug er noch lange Locken und stieß als alternativer Westlinker auf die eher bürokratisch anmutenden FDJler.

Viele der anwesenden Grünen zeigten sich immer noch erschüttert bis erbost über die Aussage von FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Er hatte vergangene Woche die Grünen im Zusammenhang mit ihren Positionen in der Migrationspolitik als „Sicherheitsrisiko“ bezeichnet. Djir-Sarai stand an diesem Abend dann doch lange freundlich plaudernd mit Grünen-Chefin Ricarda Lang zusammen. Kanzler Scholz stieß zwischendrin dazu – und blickte zufrieden lächelnd von einem zum anderen. Ob die Begegnung tatsächlich eine Annäherung im komplizierten Verhältnis zwischen Grün und Gelb gebracht hat, blieb offen. Anderntags wurde klar, dass das der erste Schritt zu einer Lösung des Asylstreits in der Ampel war.

Özdemir war Vorbild für Djir-Sarai

Als Djir-Sarai Landwirtschaftsminister Cem Özdemir erblickte, schlug er schon versöhnliche Töne an und erzählte, dass der türkischstämmige Politiker für ihn mit seinem iranischen Migrationshintergrund ein Vorbild gewesen sei. Özdemir gab sich wie so oft als Super-Pragmatiker: Man werde sich in der Koalition schon einig werden übers Thema Migration. Konkreter wollte aber auch der verbindliche Özdemir an dem Punkt nicht werden.

Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir im Gespräch beim RND Flurfest. © Quelle: Leon Kuegeler/photothek.de

Während die Grünen mit der FDP mal wieder das Feld abstecken mussten, tauschten sich SPD-Chef Lars Klingbeil und FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel darüber aus, wie oft in der Woche sie joggen gehen (beide mehrmals). Klingbeil stand zudem lange im intensiven Gespräch mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Ob sich auch Oppositionschef Friedrich Merz und der Kanzler bei solchen Empfängen etwas zu sagen haben, konnten wir an diesem Abend nicht feststellen. Merz musste schon wieder zu einer fraktionsinternen Veranstaltung aufbrechen, als uns das Bundeskriminalamt kurz vor 20 Uhr meldete, dass der Kanzler nun auf dem Weg zu uns sei. Merz hatte zuvor über die Lage in Ostdeutschland gesprochen. Von den starken Umfragewerten der AfD zeigte er sich nicht so alarmiert wie manch ein anderer Gesprächspartner an diesem Abend.

CDU-Chef Friedrich Merz auf dem Weg zum RND-Flurfest. © Quelle: Leon Kuegeler/photothek.de

Ist das Glas mit Blick auf die AfD-Werte in Sachsen, Brandenburg und Thüringen also noch halbvoll oder schon halbleer? Den Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang, der auch unser Gast war, haben wir eher so verstanden, dass er pessimistisch auf die Lage schaut und das Glas schon halbleer ist.

Mit ähnlich viel Personenschutz wie der Kanzler muss sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach bewegen. Einmal angekommen stand er locker mit CDU-Außenexperte Norbert Röttgen beisammen. Röttgen stellte fest, dass er und der SPD-Mann zwei Dinge gemeinsam hätten: Sie seien beide Stipendiaten der Adenauerstiftung gewesen und sie hätten beide mal versucht, Parteichef zu werden. Röttgen wollte dann natürlich auch noch von Lauterbach wissen, wie es eigentlich passieren konnte, dass dieser in die SPD eingetreten ist, nachdem er doch Stipendiat der CDU-nahen Stiftung war.

Viele Gespräche über den Zustand der Demokratie

Und sonst noch: Arbeitsminister Hubertus Heil sprach nicht so viel über Sozialpolitik sondern mehr über den Zustand der Demokratie und die Rolle der Medien. Familienministerin Lisa Paus musste kurzfristig absagen. Die Frage, ob die Kabinettsbefassung für ihr Prestigeprojekt Kindergrundsicherung möglicherweise abermals verschoben werde, wehrte Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt heftig ab. Auch Justizminister Marco Buschmann zeigte sich erleichtert, dass die Kuh Kindergrundsicherung zumindest bezogen aufs Kabinett nun vom Eis ist.

An so einem Abend wird auch viel gefrotzelt und gelacht. Insgesamt war die Stimmung aber eher ernst. Es ging neben dem allgemeinen Zustand der Demokratie um viele aktuelle politische Themen wie die Chinastrategie der Bundesregierung, den Ukrainekrieg und die bevorstehenden Haushaltsberatungen im Bundestag. Deutlich wurde: In den Finanzfragen sind sich SPD, Grüne und Liberale in dem Punkt einig, dass diese noch einmal schwierig werden dürften.

Klare Ansage

Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto bei einer Rede zum 80. Jahrestag der Verteidigung Roms. © Quelle: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Berlin tut so, als ob es nicht wüsste, dass es damit ein Land in Schwierigkeiten bringt, mit dem es theoretisch ‚befreundet‘ ist. Guido Crosetto Italienischer Verteidigungsminister

Zwischen Rom und Berlin sind dunkle Wolken aufgezogen. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto empört sich darüber, dass die Bundesregierung Hilfsorganisationen fördern will, die sich um Flüchtlinge in Italien kümmern. Italien betrachtet dies als Einmischung in inneritalienische Angelegenheiten. Aktuell geht es um 400.000 bis 800.000 Euro, die laut Auswärtigem Amt zeitnah an ein Projekt zur Versorgung der Menschen an Land und für ein Seenotrettungsprojekt ausgezahlt werden sollen. Crosetto gehört wie Georgia Meloni zur ultrarechten größten Regierungspartei Fratelli d‘Italia. Allerdings gab es zwischen Rom und Berlin wegen dieser Art von Unterstützung auch schon mit früheren italienischen Regierungen Verstimmungen.

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Den Kanzler kann man bekanntlich in Deutschland nicht direkt wählen. Dennoch fragt das Meinungsforschungsinstitut Forsa immer mal wieder, wen die Bürgerinnen und Bürger direkt zum Kanzler wählen würden, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Schließlich spielen die Spitzenkandidaten in den Wahlkämpfen eine wichtige Rolle. Mit schwachen Werten führt Scholz das Ranking an. 21 Prozent würden sich für den amtierenden Bundeskanzler entscheiden, wenn alternativ noch Friedrich Merz (18) und Robert Habeck (15) zur Wahl stünden. Für den Fall, dass Annalena Baerbock für die Grünen anträte, wären 22 Prozent für Scholz, 20 für Merz und 17 für die Kandidatin der Grünen.

In der Sonntagsfrage ist aktuell wenig Bewegung:

Sonntagsfrage Forsa 26.9.23 © Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Transnistrien, zwischen der Ukraine und Moldau gelegen, sieht sich selbst als Staat, gibt Pässe aus und hat eine Währung aus Kunststoff. Eine internationale Anerkennung gibt es für Transnistrien nicht. Journalisten lassen die Behörden normalerweise nicht ins Land. Unserem Kollegen Janosch Maierhofer ist dennoch ein Besuch in dem eigentlich nicht existierenden Zwergenstaat gelungen. (+)

Wann immer Innenministerin Nancy Faeser eine rechtsextremistische Organisation hochnehmen und verbieten lässt, fragen wir im RND unseren Kollegen Felix Huesmann. So erklärt uns Felix in dieser Woche, was hinter der „Artgemeinschaft“ steckt, die es bereits seit 1951 gibt. „Mit der ‚Artgemeinschaft‘ verbieten wir eine sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung“, ließ das Innenministerium mitteilen.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen im Rahmen der Razzien ein Haus in Hesselbronn (Baden-Württemberg). © Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Ob die CSU so gut beraten ist, die Grünen zum Hauptgegner im Wahlkampf zu machen, wird das Ergebnis bei der Landtagswahl am 8. Oktober zeigen. In seinem Kommentar befasst sich Markus Decker mit den Entwicklungen im Freistaat, die er als „eine für westdeutsche Verhältnisse ungewohnte Radikalisierung“ bezeichnet.

Tagesschau-Sprecherinnen sind auch nur Menschen. Zu früher Stunde bekam Susanne Daubner, die sonst mit sonorer Stimme und emotionslos Nachrichten liest, einen Lachanfall, der es in sich hatte. Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

