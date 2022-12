„Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar – der Krieg in der Ukraine begann. 2022 war geprägt von bedeutsamen Ereignissen. Wir haben die wichtigsten Zitate des Jahres der Politik chronologisch zusammengefasst.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, kommt im Kreml zu einem Treffen des Präsidialrats für Menschenrechte und Zivilgesellschaft. Am 24. Februar hatte er mit einer bereit jetzt historischen Ansprache den Einmarsch in der Ukraine verkündet.

„Wenn sie das tun, dann werden sie einen hohen Preis zahlen“ – Die internationale Politik 2022 in Zitaten

Krieg in der Ukraine, Klimakonferenz, WM

Krieg in der Ukraine, Klimakonferenz, WM

Berlin. Es war das Jahr der bedeutenden Einschnitte – allen voran ist da wohl der Krieg in der Ukraine zu nennen. Doch auch die Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich oder die umstrittene WM in Katar haben wohl jetzt schon Geschichte geschrieben. Wir haben das Jahr 2022 mithilfe der wichtigsten Zitate chronologisch zusammengefasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Januar

„Der 6. Januar markiert nicht das Ende der Demokratie, sondern den Beginn einer Renaissance der Freiheit und des Fair Play. (...) Ich werde diese Nation verteidigen. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand der Demokratie einen Dolch an die Kehle legt.“ Joe Biden, Präsident der USA

Das sagte US-Präsident Joe Biden am 6. Januar bei einer Ansprache im Kapitol zum Jahrestag der gewaltsamen Attacke auf den Kongresssitz am 6. Januar 2021.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn sie das tun, dann werden sie einen hohen Preis zahlen. Unmittelbar, kurzfristig, mittelfristig und langfristig.“ Joe Biden, Präsident der USA

So warnte Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 20. Januar erneut eindringlich vor den Folgen eines Einmarschs in die Ukraine.

Joe Biden, Präsident der USA, im Weißen Haus in Washington. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Februar

„Wollen wir das oder nicht? Natürlich nicht.“ Russlands Präsident Wladimir Putin

Das sagte Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Pressekonferenz nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau am 15. Februar auf die Frage, ob es Krieg in Europa geben könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beim Klimawandel gewinnen wir das Rennen derzeit nicht, wir verlieren es.“ UN-Generalsekretär António Guterres

UN-Generalsekretär António Guterres am 18. Februar zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Die heutige Ukraine ist ganz und gar von Russland erschaffen worden.“

So äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin am 21. Februar in einer Fernsehansprache zur Geschichte der Ukraine.

„Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind. (...) Dafür werden wir die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine anstreben.“ Russlands Präsident Wladimir Putin

Präsident Wladimir Putin am 24. Februar in einer Fernsehansprache zum Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir beginnen mit der Schaffung einer Anti-Putin-Koalition. Ich habe bereits die Führer der Welt aufgerufen, alle möglichen Sanktionen gegen Putin zu verhängen. (...) Wir müssen die Ukraine retten, die demokratische Welt retten.“ Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Dies schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 24. Februar nach dem Einmarsch russischer Truppen in sein Land auf Telegram.

„Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.“ Außenministerin Annalena Baerbock

Dies sagte Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, am 24. Februar nach einer Sitzung des Krisenstabs im Auswärtigen Amt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Archivbild) bei einer Pressekonferenz mit der dänischen Außenministerin. © Quelle: IMAGO/Metodi Popow

März

„Ich glaube, er ist ein Kriegsverbrecher.“ US-Präsident Joe Biden

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So äußerte sich US-Präsident Joe Biden am 16. März in Washington auf die Frage einer Reporterin, ob er den russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Kriegsverbrecher halte.

April

„Es hat 232 Jahre und 115 vorherige Ernennungen gedauert, bis eine schwarze Frau für den Supreme Court der Vereinigten Staaten ausgewählt wurde. Aber wir haben es geschafft.“ Richterin Ketanji Brown Jackson

Die damals designierte und später vereidigte Richterin für den Obersten Gerichtshof der USA, Ketanji Brown Jackson, sagte dies am 8. April in Washington bei Feierlichkeiten zu ihrer Bestätigung durch den US-Senat.

„Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden.“ Russlands Außenminister Sergej Lawrow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So warnte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am 25. April in einem Interview im russischen Fernsehen, vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow während des G20-Gipfels in Bali, Indonesien. © Quelle: Achmad Ibrahim/AP Pool/dpa

Mai

„Sag niemals nie.“ Melania Trump

Das antwortete Melania Trump, Ehefrau des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, am 15. Mai beim Sender Fox News auf die Frage, ob sie sich eine Rückkehr ins Weiße Haus in Washington vorstellen könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch.“ US-Präsident Joe Biden

Dies äußerte US-Präsident Joe Biden am 24. Mai im Weißen Haus nach dem Schulmassaker an einer Grundschule in Uvalde im Bundesstaat Texas mit 21 Todesopfern.

„Es (Russland) hat seine eigene Zukunft und jede kulturelle Bindung zur freien Welt verloren. Sie sind alle verbrannt.“ Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 29. Mai in einer Videobotschaft zur Zerstörung in der Stadt Charkiw als Beispiel für Russlands Vernichtungskrieg.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Associated Press in seinem Büro in Kiew. © Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Juni

„Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.“ Bundeskanzler Olaf Scholz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Juni nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Dabei waren die Präsidenten Emmanuel Macron (Frankreich), Mario Draghi (Italien)und Klaus Iohannis (Rumänien).

Juli

„Ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben.“ Damaliger britischer Premierminister Boris Johnson

So äußerte sich der damalige britische Premierminister Boris Johnson am 7. Juli in London über seinen angekündigten Rückzug als Premier und Chef der Konservativen Partei.

„Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen.“ Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua am 28. Juli in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden. Er bezieht sich auf die Taiwan-Frage.

Der Chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einer Videokonferenz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. © Quelle: IMAGO/SNA

August

„Dass Mahmud Abbas Israel beschuldigt, „50 Holocausts“ begangen zu haben, während er auf deutschem Boden steht, ist nicht nur eine moralische Schande, sondern eine ungeheuerliche Lüge.“ Israelischer Ministerpräsident Jair Lapid

Das sagte der amtierende israelische Ministerpräsident Jair Lapid am 16. August auf Twitter zum Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas während dessen Besuch in Berlin im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD.

„Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben - in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas.“ Russischer Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski am 30. August auf Telegram zum Tod des russischen Ex-Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Michail Gorbatschow.)

September

„Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist ein Moment größter Traurigkeit für mich und alle Mitglieder meiner Familie.“ König Charles III.

Der britische König Charles III. am 8. September in einem ersten offiziellen Statement zum Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II..

König Charles III. von Großbritannien steht während eines Mittagessens für Träger des Verdienstordens im Buckingham Palace. © Quelle: Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa

„Protestiert! Kämpft! Lauft weg! Oder begebt Euch in ukrainische Kriegsgefangenschaft! Das sind die Varianten für Euch zu überleben.“ Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft am 22. September in seiner Videoansprache Russen auf Russisch dazu auf, sich gegen die Teilmobilmachung in ihrem Land zu stellen.

Oktober

„Ich bin eine Kämpferin, keine Drückebergerin.“ Damalige britische Regierungschefin Liz Truss

Die unter Druck geratene damalige britische Regierungschefin Liz Truss am 19. Oktober im Londoner Unterhaus über ihren Kampfeswillen um ihr Amt.

Mehr zum Thema Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier Solidarität oder Spaltung: Wie sehr steht die Gesellschaft wirklich zusammen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

November

„Es ist ein geistiger Schaden.“ Katarischer WM-Botschafter und Ex-Fußball-Nationalspieler Khalid Salman

So äußerte sich der katarische WM-Botschafter und Ex-Fußball-Nationalspieler Khalid Salman in der ZDF-Dokumentation „Geheimsache Katar“, ausgestrahlt am 8. November, über Homosexualität.

„Es wäre ein Spaß, zuzusehen, wie sie auf einander losgehen.“ US-Präsident Joe Biden

US-Präsident Joe Biden am 9. November in Washington auf die Frage, ob er als möglichen Gegenkandidat bei der Präsidentenwahl 2024 Floridas republikanischen Gouverneur Ron DeSantis oder dessen Vorgänger Donald Trump bevorzugen würde.

„Die Welt ist groß genug für unsere zwei Länder, um uns zu entwickeln und zusammen zu prosperieren.“ Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am 14. November bei einem Treffen auf der indonesischen Insel Bali zu US-Präsident Joe Biden.

„Falls irgendwer gehofft hatte, dass das hier der Ort ist, wo die Klimakrise bewältigt wird, können wir verkünden, dass das nicht der Fall ist. Das ist hart.“ Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer am 20. November gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nach der Einigung der Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich.

Luisa Neubauer, Klimaaktivistin der Fridays for Future Bewegung, steht bei einer Demonstration auf dem UN-Klimagipfel COP27 und zeigt ihre Handfläche, die mit dem 1,5-Grad-Ziel beschriftet ist. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

„Weltmeisterschaft der Schande.“ Politikerin Katalin Cseh

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sagte die liberale Politikerin Katalin Cseh am 21. November im EU-Parlament zur umstrittenen Fußball-WM der Männer in Katar.

Dezember

„Wir müssen alles tun, um diesen Winter zu überleben, egal wie hart er ist.“ Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtet am 4. Dezember in seiner Videobotschaft mit Blick auf die kalte Jahreszeit einen Durchhalteappell an die Bevölkerung.

„Wir würden lieber frieren, als gekauft zu werden.“ EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So äußerte sich EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am 12. Dezember im Straßburger EU-Parlament mit Bezug auf Ermittlungen wegen Korruption unter anderem gegen die damalige EU-Parlamentsvize Eva Kaili. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar mit Geld- und Sachgeschenken versucht hat, Einfluss auf politische Entscheidungen im Europaparlament zu nehmen.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bei einer Pressekonferenz. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

„Wir werden Weihnachten feiern (...), auch wenn es keinen Strom gibt. Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede vor dem US-Kongress in Washington am 21. Dezember.

RND/dpa