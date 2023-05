Wenn Trump mit Putin paktiert: Horrorvision im Podcast mit Uli Jörges und Axel Vornbäumen

Berlin. Was wäre, wenn Donald Trump im kommenden Jahr tatsächlich noch einmal die Wahl gewinnt und dann US-Präsident wird? Wie geht er mit Wladimir Putin um? Was hieße das für die Ukraine? Und für die EU und Deutschland? Darüber haben die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann mit den Publizisten und „Stern“-Veteranen Hans-Ulrich Jörges und Axel Vornbäumen gesprochen. Denn die beiden breiten genau dieses Gedankenspiel in ihrem neuen Politthriller „Abaddon“ (Lübbe-Verlag) aus – gespeist von Fakten, Hintergrundwissen und Parallelen aus Zeitgeschichte und Trumps erster Präsidentschaft.

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Außerdem geht es in der Podcastfolge um den wachsenden Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck, um den Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt und die EU-Asylpläne der Ampel sowie um die Wahl in Bremen und welche Rolle Markus Söder trotz allem in der K-Frage für die Union spielt.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.