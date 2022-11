﻿Todesflug MH17: Mindestens eine Frage bleibt nach dem Urteil unbeantwortet

Zivile Flugzeuge im Visier

Viele Tote nach Abschüssen

Der Abschuss von MH17 am 17. Juli 2014 mit 298 Toten war der Fall mit den meisten Opfern in den letzten Jahrzehnten. Die Geschichte der zivilen Luftfahrt verzeichnet immer wieder gezielte oder unbeabsichtigte Raketenangriffe auf Passagiermaschinen. Am 1. September 1983 starben 269 Menschen, als der Korean-Air-Lines-Flug 007 durch einen Navigationsfehler den sowjetischen Luftraum durchquerte. Die Boeing 747 wurde als militärisches Ziel eingestuft und von sowjetischen Jagdflugzeugen in internationalem Luftraum abgeschossen. Am 3. Juli 1988 starben 290 Menschen beim Abschuss des Iran-Air-Flugs 655. Der Airbus A300B2-203 war auf dem Weg von Bandar Abbas nach Dubai. Er wurde von einer vom US-amerikanischen Kriegsschiff USS Vincennes (CG-49) abgeschossenen Boden-Luft-Rakete getroffen. Das Kriegsschiff befand sich in iranischen Hoheitsgewässern. Am 4. Oktober 2001 starben 78 Menschen von Sibir-Flug 1812. Während einer Übung der ukrainischen Marine war eine Zieldrohne mit zwei Boden-Luft-Raketen beschossen worden. Nachdem die Zieldrohne von der ersten Rakete zerstört worden war, suchte sich die zweite Rakete selbständig ein neues Ziel und traf die russische Tupolew Tu-154 in 250 Kilometer Entfernung. Am 8. Januar 2020 starben 176 Menschen des Ukraine-International-Airlines-Flug 752. Die Boeing 737 wurde kurz nach dem Start am Flughafen Teheran-Imam Chomeini versehentlich von zwei iranischen Flugabwehrraketen abgeschossen.