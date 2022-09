Wer steckt hinter Qanon? Forscher wollen Hintermänner gefunden haben – dank künstlicher Intelligenz

ARCHIV - 29.08.2020, Berlin: Auf einer schwarzweißroten Fahne, die ein Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor hält, sind ein Bild von US Präsident Trump, der Buchstabe «Q» sowie der Schriftzug «WWG1WGA» (Where we go one, we go all) aufgedruckt bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. (zu dpa «QAnon: Die Gefährlichkeit absurder Geschichten») Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Quelle: Kay Nietfeld/dpa