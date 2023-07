Mehrheit der Deutschen unterstützt geplante Werbebeschränkung für Süßigkeiten

Meeresschutz-Aktion mit Nabu

So wildern Geomar-Forscher Seegras in der Kieler Förde aus

Seegras aus dem Labor wird in der Kieler Förde ausgewildert: Bei einem gemeinsamen Tauchgang nahe der Seebar haben Geomar-Forscher, begleitet von Experten des Naturschutzbunds, am Wochenende in Kiel Dutzende der Pflanzen in den Meeresboden gesetzt. Was sie so herausfinden wollen.