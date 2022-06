Im südukrainischen Cherson ist ein russischer Verwaltungsmitarbeiter bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Attentate auf russische Besatzungsmitarbeiter nahmen zuletzt zu. Russland arbeitet aktuell an einer engeren Anbindung der Region an den Kreml.

Protest gegen die Besatzung von Cherson in London.

Widerstand gegen russische Besatzung: Mann in Südukraine getötet

Cherson. Im südukrainischen Gebiet Cherson ist ein Mitarbeiter der russischen Besatzungsverwaltung bei einem Anschlag getötet worden. Russischen Medienberichten vom Freitag zufolge detonierte eine Bombe im Auto des Mannes. Das Opfer sei für Sport und Jugend in der Verwaltung für die Region Cherson zuständig gewesen, gaben russische Nachrichtenagenturen bekannt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. In dem besetzten Gebiet kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Anschlägen auf russische Verwaltungsmitarbeiter sowie auf ukrainische Überläufer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Angaben des Chefs des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, zufolge war etwa am Mittwoch der Parlamentsabgeordnete Olexij Kowaljow Ziel eines Anschlags geworden. Der 33-Jährige war Ende April aus der Fraktion der ukrainischen Präsidentenpartei wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit den russischen Besatzern ausgeschlossen worden. Über seinen Verbleib wurde nichts bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russische Pässe werden ausgegeben

Nach dem Einmarsch in die Ukraine vor vier Monaten besetzten russische Truppen im Süden den Großteil der Gebiete Cherson und Saporischschja. Bereits mit der ersten Offensive Ende Februar hatte Russland das Gebiet unter seine Kontrolle gebracht. Mittlerweile werden in der Region russische Pässe ausgegeben, der russische Rubel gilt als offizielles Zahlungsmittel.

Darüber hinaus konzentrieren sich Russlands Truppen derzeit auf Kämpfe in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk, deren vollständige Eroberung zu den Hauptzielen des Kreml zählt.

RND/dpa