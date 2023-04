﻿Wie Bundeswehr-Soldaten den gefährlichen Einsatz im Sudan erlebten

Wunstorf. Die Müdigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben: Leutnant Konstantin Brabsche ist gerade erst zwei Stunden wieder in Deutschland. Zuvor hat er im Sudan quasi durchgearbeitet. Der 40-Jährige ist Feldjäger und hielt sich während der Evakuierungsmission der Bundeswehr direkt am Flughafen im umkämpften Khartum auf. Auch Oberstleutnant Frank Meyer (49, Name auf eigenen Wunsch geändert), ist wieder zu Hause. Er ist eigentlich Pilot des Transportfliegers A400M in Wunstorf, beim Sudan-Einsatz war er ranghöchster Luftwaffenoffizier – und mit zuständig für die Koordination. Beide berichten von ihren bewegenden Eindrücken.

Im Gespräch wirkt es surreal: Vor Kurzem noch stand Brabsche in einem Hangar nördlich von Khartum. „Im Hintergrund hast du die Geräusche gehört.“ Damit meint der Leutnant das entfernte Knallen von Gewehrsalven. Sie waren Zeugen, wie gefährlich die Evakuierungsmission war. Jetzt steht der 40-Jährige bei leichtem Nieselregen etwas verloren und erschöpft in Wunstorf. Wenn überhaupt, dann hört er nun Vogelgezwitscher und mitunter das laute Dröhnen eines A400M-Triebwerks. Noch immer trägt er das Sturmgewehr G36, „das hatten wir im Sudan immer am Mann“.

Müde vom langen Einsatz: Leutnant Konstantin Brabsche (40) von den Feldjägern. © Quelle: Peer Hellerling

50 Grad Celsius und kein Wasser

In Khartum war er mit den anderen 80 Feldjägern zuständig für das Registrieren der Passagiere – am Ende waren es 780. Pässe abgleichen, den Stauraum der Maschinen durchplanen, leere Sitze auffüllen. „Die ersten Tage war es nicht so ruhig“, sagt Brabsche trocken. Als die Bundeswehr eintraf, harrten schon zahlreiche Menschen im Hangar aus und warteten auf die Evakuierung – teils bei 50 Grad Celsius und seit Stunden ohne Wasser. Die jüngsten Geretteten waren zwei Tage alte Zwillinge. Während die Feldjäger alle Passagiere erfassten, bewachten draußen die bewaffneten Fallschirmjäger den Flugplatz und die Maschinen. Brabsche: „Wir haben ihnen vollkommen vertraut.“

Fast 2000 Kilometer Luftlinie entfernt beobachtete währenddessen Oberstleutnant Meyer die Lage ganz genau. „Das war definitiv ein gefährlicher Einsatz für die Kräfte, die rein mussten“, sagt der 49-Jährige. „Alles musste präzise geplant werden.“ Ständig galt es, Informationen und Zusagen einzuschätzen und abzuwägen. Zwar hatten die beiden sudanesischen Kontrahenten zugesichert, die internationalen Evakuierungsflüge nicht anzugreifen – aber wie verlässlich sind solche Versprechen „und kommen sie bei jedem Soldaten an?“ Meyer gibt offen zu: „Ich hatte auch Angst um meine Leute.“ Jedem sei bewusst gewesen, unter Beschuss geraten zu können.

„Auch Angst um meine Leute“: Oberstleutnant Frank Meyer (49, Name geändert), ranghöchster Luftwaffen-Offizier bei der Sudan-Evakuierung. © Quelle: Peer Hellerling

Erste Evakuierte ausgeflogen: „Schönes Gefühl“

Der Oberstleutnant war bei der Evakuierung der ranghöchste Luftwaffenoffizier – und die Teilstreitkraft erstmals dem Heer unterstellt, die Bodentruppen hatten somit das Sagen. Die Führung übernahm Generalmajor Dirk Faust mit seiner Division Schnelle Kräfte. Militärisch verdeutlicht das die Brisanz und mit welchen Gefahren die Bundeswehr rechnete: nämlich, dass die Flüge mehr als sonst gegen potenzielle Feindaktivitäten zu schützen waren. „Aus dem anfangs ungewohnten System ist aber ein richtiges Team entstanden“, sagt Meyer nicht ohne Stolz.

Als am ersten Evakuierungstag dann nicht nur Kräfte und Material ohne Zwischenfälle in Khartum ankamen, sondern sogar noch etwa 300 Menschen ausgeflogen werden konnten, „war das ein schönes Gefühl“. Der 49-Jährige war es auch, der bereits den ersten und letztlich gescheiterten Rettungsversuch am Mittwoch, 19. April, planen sollte. Aber noch in der Luft erhielten die Truppen die Information, dass die Sicherheitslage zu angespannt war.

Mit Waffen abgesichert: Fallschirmjäger schützten im Sudan den Flughafen und die Maschinen der Luftwaffen gegen etwaige Bedrohungen. © Quelle: Bundeswehr

Täglich nur zwei bis drei Stunden Schlaf

Doch jetzt fällt bei allen 1000 involvierten Soldatinnen und Soldaten der Druck ab. „Ich konnte immerhin während des Rückflugs von Jordanien etwas schlafen“, sagt Feldjäger Brabsche. Aber gereicht hat das sicher nicht. Auch Rückkehrer Frank Meyer ist vom Dauereinsatz gezeichnet. „Pro Tag waren es nur zwei bis drei Stunden Schlaf.“ Er lächelt ebenfalls müde – und er will nach Hause zu seiner Frau und den beiden Kindern. Mit Freude habe er durch die Rede des Verteidigungsministers erfahren, dass es das lange Mai-Wochenende ist: „Das hat man im Sudan schnell vergessen.“

