Lübeck.Cem Özdemir kommt auf den Bauerntag und erstmal hätte das fast keiner bemerkt. Der Bauernpräsident Joachim Rukwied natürlich schon, der empfängt den Agrarminister vor der Tür der Lübecker Messehalle vor einem riesigen Traktor. Die meisten der knapp 500 Verbandsvertreter machen Kaffeepause. Sie haben gerade Abstimmungen zu Satzungsänderungen hinter sich. Es gibt Streuselkuchen und Donauwelle. Der Saal ist leer und es braucht ein bisschen, bis alle wieder da sind. Özdemir sitzt in der ersten Reihe, Verbandspräsident Joachim Rukwied ruft die Kollegen in den Saal, einmal, zweimal, mehrere Male.

Immerhin gibt es keine Pfiffe, anders als bei der letzten grünen Agrarministerin Renate Künast. Rund 20 Jahre ist das her. „Vielen Dank für den freundlichen Empfang“, sagt Özdemir als der Saal dann endlich wieder voll ist.

Özdemir auf dem Bauerntag: Immerhin keine Pfiffe

Und dann wirbt er um Vertrauen. „Es ist mir nicht entgangen, dass mir der eine oder andere, die eine oder andere mit Skepsis begegnet“, beginnt er. Er sei ja auch Vegetarier. „Aber wenn ich meine Essgewohnheiten zur Grundlage meiner Politik machen würde, würde mir meine argentinische Frau mit dem Steak eins überbraten.“ Es gibt den ersten spontanen Applaus, „Ich bin nicht nur Schwabe, sondern auch noch Grüner. Man fragt sich: Was ist schlimmer?“ Wieder Lacher und Applaus.

Er macht das auf zwei Arten – durch den Versuch des Schulterschlusses, und durch Abgrenzung zu anderen, zur Union nämlich, die in den vergangenen 16 Jahren das Agrarministerium geführt hat. Die Landwirte gehören zur klassischen Wählerbasis von CDU und CSU. Özdemir greift an: „Wer regiert muss Verantwortung tragen. Aber: Wer zuvor regiert hat, muss auch Verantwortung tragen“, sagt er. Und einige in der Union verwechselten da jetzt als Opposition offenbar Hochmut mit Demut. „Es gibt auch falsche Freunde“, ruft der Minister den Landwirten zu.

„Es ist wichtig, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen“, sagt er. Die Zukunftssicherheit der Bauernhöfe, Klimapolitik und die Sicherstellung der Ernährung müsse zusammengedacht werden. Er spricht über vertrocknende Flüsse und in der Hitze vom Himmel fallende Vögel. Mehr eine Klimakatastrophe sei das als eine Klimakrise – es erinnere an „eine Apokalypse“. Und er spricht die Landwirte direkt an. Sie stünden für die Verbundenheit mit der Heimat. „Ein Startup kann man gründen, dann scheitern, dann gründet man es woanders nochmal“, sagt der Minister. „Wenn ein Hof nach mehreren Generationen scheitert, geht unwiederbringlich was kaputt.“ Und die Zusammenfassung ist diese: „Wir müssen aufhören damit, Krisen vermeintlich zu lösen, indem wir andere Krisen verschärfen. Wenn das eine nicht funktioniert, wird auch das andere scheitern.“ Und auch den Streit zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft könne man eigentlich mal sein lassen. Wieder: Applaus.

Es gibt Applaus für den Minister

Aber es gibt ja auch konkrete inhaltliche Fragen. Die Frage von Rukwied, ob die ökologischen Vorrangflächen wegen der weltweiten Ernährungskrise für den Anbau frei gegeben werden sollten, entgegnet er mit dem Hinweis auf Eu-Recht – und auf Flächen für Straßenbau. Und dann kommt noch Özdemirs zentrales erstes Projekt, die Haltungskennzeichnung für Fleisch. Die müsse mit einer Herkunftskennzeichnung ergänzt werden, fordert Rukwied. Es könne doch nicht das Ziel sein, dass Fleisch von „betäubungslos kastrierten Ferkeln als Tierwohl-Qualität zu deklarieren“. Irgendwo müsse man mal anfangen, sagt der Minister. Aber eines sei dafür schon wichtig: die Finanzierung. „Beim notwendigen Wandel nur auf den Markt zu setzen, wäre politisch höchst unsolidarisch“, sagt Özdemir. Wie das zu verstehen ist, hat zuvor Rukwied formuliert: „Die Finanzierung muss auf den Weg gebracht werden. Im Moment scheitert die an der FDP.“

Den größten Applaus bekommt zum Schluss eine junge Frau, deren Ausbildungsbetrieb einen Preis bekommt. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass die deutsche Landwirtschaft nicht gewollt ist“, sagte sie.

Özdemir strahlt sie an: „Wenn die Zukunft der Landwirtschaft so ist, wie sie muss man sich keine Sorgen machen, dass die Interessen auch künftig stimmgewaltig vertreten wird Das bisherige Prinzip der Agrarpolitik „Schneller oder größer“ und „Wachse oder weiche“ habe er jedenfalls nicht erfunden. Er sei der, der das ändern wolle.

