Die „Hexe“ und der „Aufrichtige“: Was von der Leyen und Macron in China erwartet

Vorwurf: Massenhafte Deportation

Putins Kinderbeauftragte kritisiert Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen

Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet würden in Russland in Sicherheit gebracht und betreut, verteidigt sich die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa in Moskau. Vorwürfe des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, der Lwowa-Belowa wegen Kriegsverbrechen ermittelt, bezeichnet die Kreml-Beamtin als „abstrakt“.