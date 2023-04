Wie China mit seinem Bevölkerungsrückgang umgeht

Peking. Am Freitag ist es laut den statistischen Berechnungen der Vereinten Nationen offiziell: Die Volksrepublik China wird vom aufsteigenden Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Welch weitreichende Konsequenzen der demografische Wandel im Reich der Mitte hat, ist der Zentralregierung in Peking längst bewusst: Seit Jahren bereitet sie sich darauf vor, die negativen Auswirkungen des Bevölkerungs­rückgangs abzufedern. Dieser gilt nämlich als langfristig größte Bedrohung für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes.

Dabei plagten die Zentralplaner im Regierungssitz Zhongnanhai noch vor wenigen Jahrzehnten das entgegengesetzte Problem: Aus Angst vor Hungersnöten führten die Behörden 1980 die umstrittene Ein-Kind-Politik ein, die erst 2016 formal aufgegeben wurde. Noch heute sind die sozialen Folgen zu spüren, etwa im massiven Männerüberschuss innerhalb der Bevölkerung aufgrund selektiver Abtreibungen.

Doch in den nächsten Jahrzehnten sorgte Chinas vorteilhafte „demografische Dividende“ maßgeblich für das rasante Wirtschaftswachstum: Das Land verfügte im Verhältnis zur Gesamtpopulation über extrem viele günstige Arbeitskräfte.

Erstmals Bevölkerungs­rückgang in China seit Jahrzehnten

Nun jedoch schlägt das Pendel in die entgegengesetzte Richtung. Zu Beginn des Jahres haben die Behörden in China erstmals seit der Zeit der großen Hungersnöte in den 1960er-Jahren einen Bevölkerungsrückgang gemessen. Laut Berechnungen von Forschenden wie Yi Fuxian dürfte dieser bereits in der Realität Jahre zuvor eingesetzt haben, da die offiziellen Statistiken frisiert seien.

An sich genommen ist die Entwicklung dennoch erst einmal keine schlechte Nachricht: Allein aus Gründen der Nachhaltigkeit und des CO₂-Ausstoßes sind weniger Menschen für den ausgebeuteten Planeten Erde zweifelsohne eine Entlastung. Auch angesichts überfüllter Megastädte, wie es sie in China zu Dutzenden gibt, würde man einen Bevölkerungsrückgang ebenfalls als positiv wahrnehmen.

Wirtschaftlich betrachtet jedoch ist der Bevölkerungsschwund eine ungemeine Bedrohung. Das Durchschnittsalter der Chinesischen Bevölkerung betrug im Jahr 1978 – zu Beginn der ökonomischen Reformen – 20 Jahre, derzeit liegt es mit 39 bereits knapp doppelt so hoch. Und kommen mittlerweile noch auf vier Arbeiterinnen und Arbeiter nur ein Rentner, wird das Verhältnis bis zum Ende des Jahrhunderts bei eins zu eins liegen.

Chinas Wohlstand höchst ungleich verteilt

„Wei fu xian lao“ lautet die weitverbreitete Angst der Staatsführung. Übersetzen lässt sich der Ausspruch in etwa mit: „alt werden, bevor man reich wird“. Denn trotz der massiven ökonomischen Fortschritte liegt das Bruttoinlandsprodukt der Chinesinnen und Chinesen nach wie vor bei einem Viertel im Vergleich zu Deutschland. Zudem ist der Wohlstand höchst ungleich verteilt: Über 500 Millionen Menschen müssen mit einem Monatseinkommen von umgerechnet unter 150 Euro auskommen. Anders ausgedrückt: Ehe die Alterung das Wachstum abbremst, muss die Volksrepublik China also noch eine weite Strecke zurücklegen, um mit den führenden Industrienationen aufzuschließen.

Doch das Schicksal der Chinesinnen und Chinesen ist keineswegs in Stein gemeißelt. Der Staatsführung stehen mehrere politische Werkzeuge zur Verfügung, um die negativen Auswirkungen zumindest abzufedern. Eine Anhebung des Pensionsalters gilt dabei als wahrscheinlicher erster Schritt. China hat unter allen großen Volkswirtschaften das vielleicht niedrigste Pensionsalter. Frauen gehen bereits mit 50 in Rente, Männer mit 60. Daran wurde seit den Zeiten von Staatsgründer Mao Tsetung nicht gerüttelt. Und das hat einen offensichtlichen Grund: die kommunistische Parteiführung fürchtet den Unmut innerhalb der Bevölkerung, bei der eine solche Maßnahme soziale Unruhen auslösen könnte.

Statt Ein-Kind-Politik nun Fernseh­propaganda für traditionelle Geschlechterrollen

Doch es gibt noch unzählige weitere Hebel, an denen Peking ansetzen könnte: Bei der nach wie vor niedrigen Produktivität insbesondere bei den bürokratischen Staatsunternehmen gäbe es deutlich Luft nach oben. Vor allem aber werden die massiven Investitionen in das Bildungssystem, die erst in den 90er-Jahren so richtig begannen, die Wirtschaftsleistung pro Kopf weiter heben. Hinzu kommt eine technologische Wette der Staatsführung: Anstatt durch Migration möchte Peking den künftigen Arbeitskräftemangel auch durch Automatisierung und Robotik kompensieren.

Schlussendlich wären da noch die Zuckerbrot-und-Peitsche-Methoden der kommunistischen Parteiführung: Nach der gescheiterten Ein-Kind-Politik hat Peking nun drei Kinder pro Familie als Obergrenze festgelegt – und versucht mit plumper Propaganda in Fernsehserien und Kinofilmen, die traditionellen Geschlechterrollen wiederzubeleben.

Dass dies nicht funktionieren wird, liegt auf der Hand: Die Gründe, warum sich viele Chinesinnen heute gegen mehr als ein Kind entscheiden, liegen nämlich viel tiefer. Zum einen sind die Bildungs- und Wohnkosten in den großen Städten derart hoch, dass sich junge Familien mehr als ein Kind kaum leisten können. Vor allem aber haben sich die Lebensstile der jungen Chinesinnen und Chinesen modernisiert; und das Rad der Zeit wird selbst die kontrollwütige KP nicht zurückdrehen können.