Wie der Albaner Rama Russland die Stirn bot

es ist ein beeindruckender Ort, der „norwegische Saal“ im UN-Hauptquartier in New York. Hier wird Geschichte geschrieben. Denn hier tagt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu Krieg und Frieden. Es ist das mächtigste Gremium der Organisation. Der Raum ist nach Norwegen benannt, weil die Regierung in Oslo 1952 den UN das riesengroße Wandbild des Künstlers Per Krohg schenkte. Es zeigt einen Phönix für den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Und für jeden Neuanfang nach jedem neuen Krieg.

Für die Ukraine gibt es noch keinen Neuanfang, weil Russland seinen Angriffskrieg brutal weiterführt. Aber die Sitzung am vorigen Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird noch lange nachhallen. Ich konnte den aufsehenerregenden Schlagabtausch live im Saal verfolgen, weil ich in der Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur UN-Generaldebatte gereist war und mit einigem Glück einen der wenigen vergebenen Presseplätze bekam. Die Sicherheitsvorkehrungen waren wegen Selenskyj massiv erhöht worden. Bewaffnete Polizisten mit Splitterschutzweste standen auch auf der Pressetribüne.

Der „norwegische Saal“ ist ein Ort mit Geschichte

Aber zunächst ein Rückblick: Der frühere US-Außenminister Colin Powell behauptete hier im Februar 2003, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Es war die Rechtfertigung für den Irak-Krieg – aber es war eine Lüge. Hunderttausende Menschen starben. Powell selbst sprach später von einem Schandfleck seiner Karriere.

Im März 2011 enthielt sich Deutschland bei der Abstimmung über die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen – gemeinsam mit Russland und China. Dafür stimmten damals die USA, Frankreich und Großbritannien. Am Ende der Militäroperation „Morgendämmerung“ stand der Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi.

Blick von der Tribüne auf den UN-Sicherheitsrat. Rechts vorne sitzt der ukrainische Präsident Selenskyj. © Quelle: Kristina Dunz

Es ist auch der Ort, wo im Dezember 2020 der damalige deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen zum Schluss seiner Amtszeit in einer Sitzung zu einem ganz anderen Thema plötzlich China zur Freilassung von zwei inhaftierten Kanadiern aufforderte. Chinas Botschafter Yao Shaojun beschwerte sich darüber und sagte: „Gut, dass wir Sie los sind.“

Und es ist der Raum, in dem nun Selenskyj den Vereinten Nationen Machtlosigkeit vorwarf. Sie reagierten auf Krisen mit Reden statt Lösungen, sagte er. Während die Vertreter aller Länder Anzüge und die wenigen Vertreterinnen meistens Kleid trugen, erschien der 45-jährige Selenskyj wieder in olivfarbener Hose und gleichfarbigem langärmeligen Polohemd.

Dem Sicherheitsrat gehören derzeit 15 der 193 UN-Mitgliedstaaten an. Fünf Atommächte sind ständig dabei: die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Sie haben Vetorecht bei allen Entscheidungen. Einige der anderen 188 Mitgliedstaaten wechseln sich auf den verbleibenden zehn Sitzen alle zwei Jahre ab.

Selenskyj ist enttäuscht von den Vereinten Nationen

Selenskyj klagte: „Die Menschheit setzt ihre Hoffnungen nicht mehr auf die UN, wenn es um die Verteidigung der souveränen Grenzen der Nationen geht.“ Es sprach daraus seine tiefe Enttäuschung, dass der Sicherheitsrat Russlands Krieg nicht schärfer bekämpft – denn Russland hat ja Vetorecht. US-Außenminister Antony Blinken sagte, es sei schwer vorstellbar, dass mit Russland ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates Missachtung für die Vereinten Nationen und die von ihnen gesetzten Regeln zeige.

Beeindruckend für mich war die Haltung des derzeitigen Vorsitzenden des Sicherheitsrates, Albaniens Ministerpräsident Edi Rama. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja versuchte zu verhindern, dass Selenskyj am Anfang spricht. Der saß ihm an dem runden Tisch gegenüber und stand sichtlich unter Anspannung. Es gebe keinen Anlass, sagte Nebensja, den ukrainischen Präsidenten zuerst reden zu lassen und die Sitzung in eine „Ein-Mann-Stand-up-Show“ zu verwandeln. Das war eine Anspielung auf Selenskyjs frühere Karriere als Schauspieler und Komödiant.

Präsident Selenskyj spricht bei der Sitzung des UN Sicherheitsrats zum Thema Ukraine. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Für rund 15 Minuten folgte ein Schlagabtausch zwischen Nebensja und Rama. Der albanische Ministerpräsident ließ sich aber keine Sekunde aus der Reserve locken. Er schaute Nebensja immer direkt an und machte sich sogar über Russland lustig. In Anlehnung an Moskaus Sprachregelung, der Krieg sei nur eine „Spezialoperation“, höhnte Rama: „Dies hier ist keine Spezialoperation der albanischen Präsidentschaft.“ Obwohl die Situation todernst war, hörte man ein Raunen unter den Mitgliedern, ein unterdrücktes Lachen.

Als Nebensja nicht aufhörte zu poltern, dass Rama mit der Einladung Selenskyjs in den Sicherheitsrat gegen die Regeln der Vereinten Nationen verstoße, entgegnete Rama trocken, es sei bemerkenswert, dass gerade Russland sich über eine angebliche Verletzung der UN-Regeln beschwere.

Lawrow geht einem Treffen mit Selenskyj aus dem Weg

Es war vorher gemutmaßt worden, es könnte zu einer direkten Konfrontation von Selenskyj und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow kommen. Das wäre ihre erste Begegnung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gewesen. Doch dem stellte sich Lawrow nicht. Er ließ Nebensja dort sitzen und schlenderte erst herein, als Selenskyj längst weg war und Blinken schon einige Minuten sprach. So als interessiere ihn das alles nicht.

Als er an der Reihe war, nutzte er seine Rede für einen Ausflug in die Geschichte seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. Er beklagte sich darüber, dass der Westen von Invasion und Aggression und Annexion spreche.

Selenskyj warnte die Welt davor, dass Russland weiter Kriege führen werde. Auch andere Staaten könnten Opfer werden. Später bedankte er sich in den sozialen Medien bei Rama für dessen unbeirrbares Auftreten. Rama habe der Welt gezeigt, wie man mit Russland und seiner Heuchelei umgehe.

Rama hatte übrigens noch etwas gesagt zu Nebensjas Klage über Selenskyjs Auftritt: „Stoppt den Krieg und Präsident Selenskyj wird hier nicht das Wort ergreifen.“

Bittere Wahrheit

Geflüchtete gehen in der Aufnahmebehörde an Unterkünften vorbei. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Wir sehen aber, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Akzeptanz für die Aufnahme von Geflüchteten schwinden, wenn sich die Entwicklung der letzten Monate unverändert fortsetzt. Aus einem Brandbrief der kreisfreien Städte und Landkreise in Schleswig-Holstein an Landesintegrationsministerin Aminata Touré

Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 syrische Geflüchtete nach Deutschland kommen ließ, wurden sie anfangs auf Bahnhöfen mit Applaus und Plüschtieren für die Kinder willkommen geheißen. Tränen flossen auf beiden Seiten. Die Menschen konnten dem brutalen Bürgerkrieg entfliehen und auf eine Zukunft hoffen. Und obwohl Deutschland dann mit etwa einer Million syrischer Geflüchteter überfordert war, öffnete es 2022 wieder seine Herzen und nahm eine Million Geflüchtete aus der Ukraine auf, vorwiegend Mütter und Kinder.

Und ich vermute, dass die Deutschen auch dann wieder helfen würden, wenn Russland je Moldau überfallen sollte. Das Problem ist, dass zugleich jährlich Hunderttausende Menschen aus den verschiedensten Staaten ankommen, von denen viele nicht bleiben können, weil Deutschland nur Asylgründe anerkennt, die mit politischer Verfolgung und Folter zusammenhängen. Wirtschaftliche Not, Hitze und Dürre gehören nicht dazu. Weil Abschiebungen aber in der klaren Minderzahl sind, kommen viele Kommunen mit der Versorgung der Geflüchteten nicht mehr hinterher, das deutsche Sozialsystem stößt an seine Grenzen. Und das sorgt für Unmut im Land.

Wie unsere Leserinnen und Leser auf die Lage schauen

An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort:

Daniel Kluge zum Hauptstadt-Radar „Die Grünen wollen in dunkelgrün seriöser werden“:

„Ich schätze den Hauptstadt-Radar wegen seiner klugen Gedanken zu aktuellen Fragen sehr. Diesmal fehlt mir allerdings der bedenkenswerte Anstoß. Sich in den Mainstream des Grünenbashings einzureihen und das an Äußerlichkeiten festzumachen, finde ich ziemlich dünn. Man kann sich natürlich lustig machen über den Wunsch, ‚die Welt zu retten‘. Man könnte stattdessen aber zum Beispiel auch fragen, ob die Grünen dafür die richtigen politischen Konzepte und Leute haben und was eigentlich die anderen Parteien beim Thema Schutz unserer Lebensgrundlagen zu bieten haben. Das ist vielleicht nicht ganz so gefällig, aber sicher lohnend im Sinne eines demokratischen Diskurses. Abziehbilder haben wir auf allen anderen Kanälen schon genug.“

Herr Steinert zum selben Thema:

„Der kurze Abriss über das für mich undurchsichtige Selbstverständnis der Grünen hat mir gefallen. Sie irren durch die politische Landschaft und wir werden uns noch in Jahren an deren Politikergebnisse in der jetzigen Koalition erinnern! Um bei der angesprochenen Farbenlehre zu bleiben, ist es nur logisch, dass das Grün auch umfragemäßig immer dunkler wird. Und was die Tanne anbetrifft – sie brennt ganz schnell lichterloh.“

Elke Opolka zum selben Thema:

„Ich danke für den wie immer sehr (!) informativen Newsletter. Ich habe mir die neue Webseite der Grünen gleich angeschaut und ich muss sagen, es ist eine Veränderung, die mich traurig macht. Auf meinem PC geht das Tannengrün tatsächlich Richtung Schwarz – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Grünen die Partei sind, die erklären, was sich alles ändern muss und vor allem warum und zwar verständlich für alle. Und nicht verschweigen, dass unser ‚Wohlstand‘ eben nicht zu halten ist, dass unsere Welt sich ändert und wir nicht weiter von der Ausbeutung des globalen Südens profitieren können. Und ich finde: Wenn die Grünen jetzt so systemkonform seriös sind – dann möchte ich auf der Webseite bitte nicht mehr geduzt werden, sondern mit ‚Sie‘ angesprochen werden.“

Joachim Andersch aus Ehlershausen zur Flüchtlingspolitik:

„Der Bundespräsident a. D. Joachim Gauck hat sich für eine neue Entschlossenheit in der europäischen Flüchtlingspolitik ausgesprochen: Damit trifft er wieder den Kern des Problems, das bisher seit 2015 nicht im Ansatz gelöst ist. Er artikuliert damit Bürgerinteressen und versucht, objektiv die öffentliche Diskussion richtungsweisend zu beeinflussen. Auch, weil die politisch-operativ Verantwortlichen ‚das nicht schaffen‘ – sowohl national als auch innerhalb der EU.“

Christiane Jeske-Walter zur Ampelpolitik:

„In Deutschland steht alles zum Besten? Leider stimmt das nicht. Die Rentenkasse wird geplündert, Rentnern wird alles genommen. Und wofür? Für die ‚Flüchtlinge‘, welche in Wahrheit Deserteure und andere Kriminelle sind. Traurig, aber wahr! Warum berichten Sie darüber nicht? Nur weil es bestimmte Politiker nicht hören wollen? Genau das ist aber Demokratie!“

Josef Wagner aus Ingelheim zum selben Thema:

„Dann leben wir in Deutschland also unter dem Diktat der Ampel in einem Scheinfrieden. Denn von Gerechtigkeit kann in diesem Land schon lange keine Rede mehr sein!“

Das ist auch noch lesenswert

Jan Sternberg und Lucie Wittenberg gehen hin, wo es rau wird. Warum sie über die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Nordhausen im Harz berichten? Weil ein AfD‑Kandidat, dem der Verfassungsschutz ein „geschlossenes geschichtsrevisionistisches Weltbild“ zuschreibt, in das Amt gewählt werden könnte. Und weil ein Historiker alles in seiner Macht Stehende tut, um das zu verhindern. Versäumen Sie nicht, dieses Stück zu lesen (+).

Ein mit schwarzer Farbe beschmiertes Wahlplakat des AfD-Kandidaten Jörg Prophet zusammen mit dem von Alexandra Rieger (SPD) und Carsten Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) in Nordhausen (Thüringen). © Quelle: IMAGO/Funke Foto Services

Erinnern Sie sich noch an die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl? Das ist die, die bei ihrer Hochzeitsfeier mit Wladimir Putin tanzte und zum Schluss einen tiefen Knicks vor ihm machte. Sie lebt jetzt in Sankt Petersburg. Der russische Staat hat sogar Ponys in ihre neue Heimat transportieren lassen. Unser Korrespondent Paul Katzenberger schreibt über die Verwandlung einer Kosmopolitin zum Putin-Fan (+). Sein Krieg gegen die Ukraine hält sie nicht davon ab.

Also doch: Die Unterstützung der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland wird im Präsidentschaftswahlkampf in den USA eine wichtige Rolle spielen. Die Republikaner zerlegen sich gerade über künftige Hilfen – zeitgleich ist der ukrainische Präsident Woldymyr Selenskyj in Washington. Der Senat applaudiert dem Gast, aber Repräsentantenhauschef McCarthy verhindert einen großen Auftritt. Mein Kollege Karl Doemens hat die Details.

Julian Nagelsmann versprüht viel Vorfreude, beschreibt unser RND-Sportchef Heiko Ostendorp dessen ersten Auftritt als neuer Fußball-Bundestrainer. Aber auch eine Gelassenheit, die unter seinem Vorgänger Hansi Flick phasenweise verloren gegangen sei. Heiko meint: Der 36-Jährige könnte genau das mitbringen, was die Nationalmannschaft jetzt braucht (+).

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin!

Herzlich

Ihre Kristina Dunz

