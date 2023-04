﻿Wie die Brennelementefabrik in Lingen Geld in Russlands Kriegskasse spült

In Niedersachsen wird Uran aus Russland zu Brennelementen verarbeitet, 36,5 Tonnen allein im Jahr 2022. Warum der Kreml davon direkt profitiert – und wie er seinen Einfluss in Lingen ausweiten will.

Brennstäbe aus russischem Uran für Kunden in vielen Ländern Europas: Ein Transport verlässt das Gelände von Advanced Nuclear Fuels in Lingen.

Als gäbe es Ukraine-Krieg und Embargo gegen Russland nicht, pendelt regelmäßig ein Schiff zwischen St. Petersburg und der EU. Und regelmäßig hat die „Mikhail Dudin“ Ladung an Bord, die für Niedersachsen bestimmt ist. Zuletzt war das Anfang April so, als der Frachter in Rotterdam festmachte – obwohl Schiffe aus Russland grundsätzlich keine Häfen in der EU mehr anlaufen dürfen. Das ist Teil der Sanktionen gegen den Kreml.

Und doch kommt die „Mikhail Dudin“ ganz legal in europäische Gewässer, denn das Sanktionsregime hat ein dickes Loch. Wann immer atomare Stoffe für die zivile Nutzung an Bord sind, öffnet das die Passage. Anders als Kohle, Gas, Öl und russischer Kaviar sind Brennstoffe für Atomkraftwerke vom Embargo ausgenommen.

Pendelt zwischen Häfen in der EU und St. Peterburg in Russland: Das Frachtschiff „Mikhail Dudin“, hier im vergangenen September im Hafen von Dünkirchen in Frankreich. © Quelle: Michel Spingler/AP

Ziemlich sicher hatte die „Mikhail Dudin“ Anfang April Uranoxidpellets an Bord. Ziel der Fracht: die Brennelementefabrik Advanced Nuclear Fuels (ANF) in Lingen im Emsland. Es gibt eine atomrechtliche Beförderungsgenehmigung des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Die Pellets stammen demnach aus der russischen Stadt Elektrostal östlich von Moskau, mehr als 2000 Kilometer vom Emsland entfernt.

Allein im vergangenen Jahr wurden in Lingen nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums 36,5 Tonnen Uran aus Russland verarbeitet. Wie viele Transporte es in diesem Jahr noch gibt, behält BASE für sich: „Angaben über noch ausstehende Transporte sind nicht möglich.“

Brennelemente aus Lingen für Europa

In Lingen werden Brennelemente hergestellt, die Reaktoren in Belgien, Frankreich, Finnland, der Schweiz und den Niederlanden am Laufen halten. Bis zu 1000-mal im Jahr dürfen Lkw mit Uran auf das gesicherte Gelände im Wald bei Lingen fahren und mit den Brennelementen an Bord wieder hinausrollen. Kunden von ANF, das ein Tochterunternehmen des französischen Atomkonzerns Framatome ist, finden sich auch in Brasilien oder Großbritannien.

Kritikerinnen und Kritiker fordern die Schließung der Anlage. Sie fülle die Kriegskasse Putins, indem ANF Geschäfte mit der staatlichen russischen Atomenergiegesellschaft Rosatom mache, argumentiert Alexander Vent vom Bündnis AtomkraftgegnerInnen im Emsland. Rosatom gehorche unmittelbar dem Kreml. „Niemand will es, es wäre zu verhindern, aber trotzdem passiert es“, sagt Vent über die Urantransporte.

„Niemand will es, es wäre zu verhindern, aber trotzdem passiert es“: Alexander Vent vom Bündnis AtomkraftgegnerInnen im Emsland. © Quelle: Lars Klemmer/dpa

Rosatom ist mächtig. Eine Analyse des österreichischen Umweltbundesamts hat auf gut 30 Seiten die Aktivitäten von Rosatom und seine Verflechtungen mit der EU analysiert. Demnach kontrolliert Rosatom die zivile Kernenergienutzung Russlands wie auch das russische Atomwaffenprogramm. Das Umweltbundesamt stellt „eine starke Abhängigkeit der EU von Rosatom“ fest.

Es gibt EU-Staaten, die beim Kernbrennstoff so abhängig von Russland sind, dass die Euratom-Versorgungsagentur Esa diese Länder als „signifikant verwundbar“ bezeichnet. Rosatom ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt. 19 Prozent des Urans in der EU stammen aus Russland, weitere 20 Prozent aus dem von Russland abhängigen Kasachstan.

Produziert Rosatom bald Brennelemte in Lingen?

Und Rosatom könnte demnächst unmittelbar an der Herstellung der Brennelemente in Lingen beteiligt sein. Schon länger versucht es, seinen Einfluss in Lingen auszubauen. Bis Februar 2022 wollte die Rosatom-Tochter TVEL 25 Prozent von ANF übernehmen. Die Verträge waren gemacht, es fehlte noch die Zustimmung der Bundesregierung. Dann kam der Krieg, und der Antrag wurde zurückgezogen.

Stattdessen hat TVEL das Joint-Venture mit dem ANF-Mutterkonzern Framatome in Frankreich vereinbart. Wann, bleibt unklar. Framatome regierte bis Freitag nicht auf Fragen. Nahe liegt, dass es einen Zusammenhang mit einem Antrag von ANF auf Erweiterung der Produktion in Lingen gibt. Der liegt schon seit März 2022 im niedersächsischen Umweltministerium in Hannover.

Protest gegen die Anlage: Umweltschützer demonstrieren gegen eine mutmaßliche Lieferung von angereichertem Uran aus Russland vor der Brennelementefabrik in Lingen. © Quelle: Lars Klemmer/dpa

ANF will demnach künftig auch Brennelemente für Reaktoren russischer Bauart in Osteuropa und Finnland herstellen und kann das wohl nur mit dem Know-how von Rosatom. Würde Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) den Antrag genehmigen, könnte Rosatom nicht nur an der Lieferung des Urans verdienen, sondern auch an der Herstellung der Brennstäbe. Mitarbeiter von TVEL würden in Lingen mitarbeiten.

Russische Atomingenieure in einer deutschen Anlage? Entsprechend groß ist das Entsetzen bei Atomkraftgegnerinnen und ‑gegnern. „Es ist absolut unverantwortlich, ausgerechnet den russischen Staatskonzern Rosatom in Lingen in die Brennelementefertigung einsteigen zu lassen“, sagt Matthias Eickhoff von Sofortiger Atomausstieg. „Wir erwarten deshalb eine Zurückweisung des Genehmigungsantrags.“

Niedersachsen Umweltminister muss genehmigen

Zuständig ist Niedersachsens Umweltminister. Das bringt den Atomkraftgegner Meyer in eine missliche Lage, denn er kann den Antrag kaum ablehnen. Das Atomrecht lässt ihm dafür wenig Spielraum. Meyer spielt auf Zeit. Der Minister habe „angesichts der hohen Bedeutung entschieden, dieses Verfahren jetzt auch mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen“, teilt sein Ministerium mit.

Längst ist auch Berlin involviert. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) macht keinen Hehl daraus, dass sie wie Meyer die Anlage am liebsten schließen würde. „Aus Sicht des Bundesumweltministeriums würde die Beendigung der Kernbrennstoffproduktion den deutschen Atomausstieg vervollständigen“, schreibt Lemkes Parlamentarischer Staatssekretär Christian Kühn an Atomkraftgegner im Münsterland.

Hofft auf Weisung aus Berlin: Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) in Lingen. © Quelle: Lars Klemmer/dpa

Offenbar gibt es aber Zweifel im Ministerium, dass sich die Grünen in der Koalition mit SPD und FDP durchsetzen können, denn dafür müsste man das Atomgesetz ändern. In Hannover hofft Meyer daher auf eine Weisung Lemkes, zumindest die Fertigung der neuen Brennstäbe zu untersagen. Denn die „werfe die Frage der Abhängigkeit von Russland auf“. Im Rahmen der Bundesaufsicht sei zu prüfen, „ob und inwieweit dieser Aspekt nach Recht und Gesetz eine Rolle spielt“.

Das ist Rosatom Die staatliche russische Atomenergieagentur Rosatom hat nach Angaben des österreichischen Umweltbundesamts rund 275.000 Mitarbeiter. Sie hat die Struktur einer klassischen Holding mit rund 300 Tochterunternehmen. Ein großer Teil des Geschäfts besteht in der zivilen Nutzung der Kernenergie. Ein Drittel der Beschäftigten arbeitet dem Umweltbundesamt zufolge für den Kernwaffenkomplex. Rosatom kontrolliert neben den Uranminen in Russland auch etwas mehr als 20 Prozent der kasachischen Uranproduktion. Damit beherrscht Rosatom etwa 15 Prozent des globalen Uranaufkommens, was die Atomenergieagentur Russlands zum zweitgrößten Produzenten der Welt macht. Im Jahr 2021 versorgte Rosatom 21 Kernreaktoren in der EU mit Brennelementen. Bulgarien, Ungarn, Slowakei und Tschechien waren zu 100 Prozent von Brennelementen von Rosatom abhängig – Finnland zu 35 Prozent. Tschechien hat mittlerweile einen neuen Lieferanten gefunden. Ab 2024 soll der US-Hersteller Westinghouse die ersten Elemente für das Kraftwerk Dukovany liefern. Ab dann soll Framatome Brennelemente für den Reaktor in Temelin liefern.

Gleichzeitig dringt die Bundesregierung in Brüssel verstärkt auf ein EU-Embargo auf das Uran. „Das sollte Bestandteil des nächsten Sanktionspakets sein“, forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich – und sieht wohl selbst nur wenig Chancen. „Ich erwarte da sehr schwierige Debatten“, sagte Habeck der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Die Länder, die russische Brennstäbe nutzen, stehen dem sehr skeptisch gegenüber.“

Und auch Frankreich hat wenig Interesse an solchen Sanktionen gegen Russland. Noch kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine vereinbarten Framatome und Rosatom eine langfristige strategische Partnerschaft. Das Joint-Venture bei Brennstäben aus Lingen ist Teil davon. Die „Mikhail Dudin“ könnte noch lange Uran für Lingen bringen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen“.