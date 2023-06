Wie die Luftbrücke auch in Westdeutschland zur Versöhnung beitrug

Hannover. Der Ginkgo ist ein hoch symbolischer Baum. Er gilt als Zeichen der Freundschaft und Hoffnung, aber auch der Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft. Diese Symbolik spielte wohl eine Rolle, als auf dem Hamburger Parkfriedhof Ohlsdorf 1998 ein Ginkgo gepflanzt wurde – zur Erinnerung an die alliierten Opfer der Berliner Luftbrücke. „Hier – in Hamburger Erde – ruhen acht von 39 britischen und Commonwealth-Fliegern, die in Einsatz- und Opferbereitschaft ihr Leben verloren“, steht auf der dazugehörigen Erinnerungstafel.

Per Luftbrücke nach Berlin: Medikamente werden in Frankfurt-Höchst verladen. © Quelle: picture-alliance/ dpa

„Als die zivile Luftfahrt unter der Flagge der Briten nach Kriegsende ganz langsam neu begann, ist Hamburg auch einer der entscheidenden Flughäfen während der Berliner Luftbrücke“, heißt es, recht knapp, in der Airport-Chronik.

Von einem halben Dutzend Flughäfen aus, die während des Zweiten Weltkriegs und 1948/1949 meist militärisch genutzt wurden, gingen vom 24. Juni 1948 an die Hilfsflüge nach Berlin. Darunter waren Wiesbaden-Erbenheim, Frankfurt am Main, Wunstorf, Bückeburg, Lübeck und Faßberg in der Nähe von Celle. Es waren jeweils Hunderte Flüge pro Tag und Flughafen. Der Fliegerhorst Faßberg zum Beispiel verzeichnet für diese Zeit täglich bis zu 450 Starts und Landungen. Der Fliegerhorst, der in einem Luftbrückenmuseum an jene Zeit erinnert, war besonders wegen des direkten, intakten Bahnanschlusses interessant. Über die Gleise wurde Kohle aus den Bergwerken des Ruhrgebiets bis zum Rollfeld transportiert. „So wurde von der damaligen Royal-Airforce-Station Faßberg die Versorgung Berlins mit Kohle sichergestellt. Insgesamt 539.112 Tonnen davon flogen britische und amerikanische Flugzeuge in das blockierte Berlin“, heißt es beim Luftbrückenmuseum.

In Faßberg wie auch an den weiteren Flughäfen war die Zeit der Luftbrücke noch in anderer Hinsicht prägend: Auf den „Airbases“ arbeiteten ehemalige Feinde eng zusammen. Bis zu 5000 Deutsche – viele von ihnen frühere Wehrmachtsoldaten – waren allein in Faßberg bei der German Civil Labour Organisation (GCLO) beschäftigt, bei der deutschen zivilen Arbeitsorganisation. Sie beluden vor allem die Flugzeuge mit Kohle. Am 27. August 1949 ging der letzte Kohleflieger vom Fliegerhorst aus Richtung Berlin.

Zwischenlager: In mehreren Städten wie in Frankfurt werden Care-Pakete gestapelt, bevor sie nach Berlin gehen. © Quelle: picture-alliance / akg-images / Tony Vaccaro

Nicht nur in Berlin sorgte die Luftbrücke dafür, dass viele Deutsche große Dankbarkeit gegenüber den USA und Großbritannien empfanden. Auch zahlreiche GCLO-Arbeiter erzählten später, wie anstrengend etwa das Kohleverladen gewesen sei, aber auch, wie fair sie behandelt worden seien. Die Luftbrücke als Versöhnungsprojekt wirkte auch in den westlichen Besatzungszonen.