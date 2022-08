Rostock. Jetzt wird es ernst: Wegen einer möglichen Energie-Notlage bereiten sich Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern auf das Schlimmste vor. Sie sollen auf Geheiß des Innenministeriums Gebäude finden, in denen Menschen sich im Winter aufwärmen können, falls Gas und Strom flächendeckend ausfallen sollten. „Wärmeinseln“ sollen her – wie einst die Wärmestuben in düsteren Zeiten von Krieg oder Weltwirtschaftskrise. Dies könnten Sporthallen oder Schulen sein. Das geht aus internen Dokumenten hervor.

„Auch auf den Totalausfall von Gas vorbereiten“

Geheim wird das Thema noch in Verwaltungen behandelt, dabei stehen Termine längst fest. So trommeln einige Landkreise kommende Woche Bürgermeister zusammen. „Wir sollen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten“, erklärt Timo Schomann (CDU), Landrat von Nordwestmecklenburg. Welche? „Auf Totalausfall und Teilausfall.“ Keine Details.

Konkreter steht dies in einer vertraulichen Mitteilung des Kreises Rostock: Kommunen müssten „alternative Beheizungsmöglichkeiten“ haben, falls die Gas-Versorgung für private Haushalte zusammenbricht. Diese Räume müssten mit Heizöl oder Flüssiggas beheizbar sein. Strom sei tabu, um nicht auch dieses Netz zu überlasten. In den Wärmeinseln sollten sich Menschen „zeitweise“ aufhalten können.

Kommunen sind dran am Thema. „Es ist unsere Pflicht, so weit zu denken“, erklärt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Er lasse nach geeigneten Räumen für eine Extrem-Notlage suchen. „Das Wichtigste ist, dass alle Energie sparen, dass es zu dieser Situation erst gar nicht kommt.“

Manche Städte dürften Probleme bekommen, geeignete Gebäude zu finden. Rostock setzt auch auf Notstromaggregate, mit Diesel betrieben. Die Stadt hat einen hohen Fernwärme-Anteil, beheizt meist über Gas. „Das gilt auch für Gebäude der Stadtverwaltung und potenziell mögliche Wärmeinseln“, so der amtierende Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke).

Besser steht die nordwestmecklenburgische Stadt Grevesmühlen da. Hier werden Sporthalle und Schulen über Biogas beheizt. „Wir sind verhältnismäßig gut vorbereitet“, so Bürgermeister Lars Prahler.

Bürgermeister: „Dann hat der Staat versagt“

Entsetzt reagiert Jochen Arenz, Bürgermeister von Bad Doberan in der Nähe von Rostock. „Das ist keine Option“, sagt er. Sollte der Staat Wärmestuben für Menschen schaffen müssen, „dann hat er versagt, dann ist bereits die Wirtschaft zusammengebrochen und der soziale Frieden ebenso“. Arenz: „Das ist dann wie früher im Krieg.“ Eine solche Konstellation müsse verhindert werden.

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern bestätigt den Aufruf zu Wärmeinseln für die Bevölkerung. Auch andere Vorbereitungen liefen. Konkretes zu weiteren Plänen – Mangelware. Die Stadtwerke Schwerin wollten die Fernwärmeversorgung von Gas auf Öl umstellen. Man wolle auf den „theoretisch ungünstigsten Fall vorbereitet“ sein, so Minister Christian Pegel (SPD).

Sinnvoll findet der Rostocker Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno die Vorbereitungen, auch mit Wärmeinseln. „Für Notfälle Pläne zu haben, ist gut“, so Muno. Der Staat sei für die Sicherheit der Bürger zuständig, auch bei Energie. Ob Gas aus Russland ganz ausfällt, sei nicht klar. „Putin ist nicht berechenbar.“

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee Zeitung“ erschienen.