Wie die Frau eines russischen Regimekritikers für die Freilassung ihres Mannes kämpft

Berlin. Den Posten eines Sondergesandten der Bundesregierung für die Freilassung politischer Gefangener im Ausland haben der britische Unternehmer und Menschenrechtsaktivist Bill Browder sowie die russische Aktivistin Jewgenija Kara-Mursa nach Gesprächen mit deutschen Parlamentariern in Berlin angeregt.

Gemeinsam engagieren sich die beiden für die Freilassung des in Moskau zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilten russischen Regimekritikers Wladimir Kara-Mursa. Seine Frau Jewgenija lebt mit den drei Kindern derzeit im Exil in den USA.

Bill Browder, Ralf Fücks (Zentrum Liberale Moderne) und Jewgenija Kara-Mursa (v.l.n.r) am Dienstag während des Pressegesprächs in Berlin. © Quelle: RND/Emendörfer

Schuld: „Falschinformationen über die Armee“

„Ich setzte die Arbeit von Wladimir fort“, sagte Jewgenija Kara-Mursa am Dienstag während eines Pressegesprächs beim Thinktank Zentrum Liberale Moderne in Berlin und setzte fort, ihr Mann sei schon so lange in Opposition zum Moskauer Regime, wie Präsident Wladimir Putin an der Macht sei. Der Kremlkritiker Kara-Mursa (42) war am 17. April in Moskau in einem Schauprozess verurteilt worden.

Das Gericht erkannte, er sei des „Hochverrats“ sowie weiterer Vergehen wie der Verbreitung von „Falschinformationen über die Armee“ schuldig. Kara-Mursa verglich seinen Prozess mit den Schauprozessen unter Josef Stalin in der 1930er Jahren und sagte im Schlusswort des Angeklagten: „Ich weiß, dass der Tag kommt, an dem sich die Finsternis über unserem Land lichten wird.“

Wladimir Kara-Mursa am 17. April 2023 während der Urteilsverkündung in einem Glaskäfig im Moskauer Stadtgericht. © Quelle: ---/The Moscow City Court/AP/dpa

Seit Kara-Mursas Festnahme im April 2022 kämpft seine Frau um dessen Freilassung und wird dabei unter anderem von Bill Browder unterstützt. Der gebürtige Amerikaner war einst mit seiner Fondsgesellschaft Hermitage Capital Management einer der größten ausländischen Investoren in Russland und sogar ein Fürsprecher Putins.

Mitte der 2000er Jahre kam es zum Zerwürfnis und Browder wurde die Einreise nach Russland verweigert. 2007 wurde sein Unternehmen liquidiert.

Sondergesandter für Deutschland?

Browders russischer Wirtschaftsprüfer Sergei Magnitski wurde im November 2008 verhaftet und verstarb unter bis heute ungeklärten Umständen am 16. November 2009 in der Haft in Moskau. Daraufhin entfachte Browder eine Kampagne in den USA, die dazu führte, dass 2011 der „Magnitsky Act“ erlassen wurde, durch den 60 russische Beamte mit Einreisesperren belegt wurden.

2016 wurde dann der Global Magnitsky Act verabschiedet, der die US-Regierung ermächtigt, weltweit Menschenrechtsverletzer persönlich zu bestrafen, deren Vermögen einzufrieren und ihnen die Einreise in die USA zu verweigern.

Browder hält den in den USA existierenden Sondergesandten des Präsidenten für unrechtmäßige Inhaftierungen im Ausland für ein sehr wirksames Instrument, um auf diplomatischer Ebene politische Häftlinge wie Kara-Mursa freizubekommen. Oft läuft das am Ende über einen Gefangenenaustausch.

„Wir wollen anregen, eine solche Stelle auch in Deutschland zu schaffen und haben das deshalb bei unseren Treffen mit Parlamentariern hier in Berlin vorgetragen“, sagte Browder. Deutschland sei ein wichtiger Akteur in Europa.

Gefangenentransporte in Russland können gefährlich sein

Jewgenija Kara-Mursa ist in Sorge, dass ihr schwerkranker Mann aus Moskau in eine weit entfernte Strafkolonie verbracht wird. „Schon der Transport bedeutet eine große Gefahr für ihn, denn er kann ewig dauern“, sagte die Aktivistin. Es gebe in Russland kein Gesetz, dass die Dauer von Gefangenentransporten vorschreibt.

Häftlinge könnten wochenlange zwischen Stationen hin und her geschoben werden, ohne dass die Angehörigen erfahren, wo sie sind. Kara-Mursa ist wegen mehrfacher Vergiftungen in der Vergangenheit gesundheitlich stark angeschlagen und hatte schon in der Untersuchungshaft 20 Kilogramm Gewicht verloren.

Seine Frau arbeitet in der von Schachgroßmeister Garri Kasparow ins Leben gerufenen Stiftung Free Russia Foundation mit, die es sich zum Ziel gesetzt hat, russische Oppositionskräfte im Exil zu bündeln und die Ukraine zu unterstützen. „Wir wollen die russische Community im Ausland besser vernetzen und eine politische Alternative zum Putin-Regime bilden“, sagte Jewgenija Kara-Mursa und fügte hinzu: „Russland muss endlich eine parlamentarische Republik werden, in der nicht mehr die ganze Macht in einer Hand gebündelt ist.“