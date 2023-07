Wie Lars Klingbeil Scholz‘ Mindestlohnrahmen ausfüllt

Berlin. Es galt als Ausnahme, als die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anhob. Denn eigentlich ist die Regel: Die Politik mischt sich nicht in die konkrete Lohngestaltung ein, dies soll Sache der Tarifparteien sein.

Nun aber hat sich SPD-Chef Lars Klingbeil erneut festgelegt: Die SPD werde sich in der Bundesregierung dafür einsetzen, dass der Mindestlohn im kommenden Jahr auf bis zu 14 Euro angehoben werde, sagte er der Bild am Sonntag. Dabei helfen soll die Europäische Mindestlohnrichtlinie. Werde diese umgesetzt, „kann auch der Mindestlohn nochmal steigen“.

Nun hat Klingbeil kein Regierungsamt. Aber er blickt als Parteichef besonders genau auf die Umfragewerte – und da ist die SPD auf den dritten Platz hinter Union und AfD zurückgefallen. Ein bisschen Profilschärfung dürfte da nicht schaden, so scheint die Analyse im Willy-Brandt-Haus. In der Koalition hat die SPD in den vergangenen Monaten vor allem die Rolle des weisen Mittlers gespielt. Ihr oberster Vertreter, Bundeskanzler Olaf Scholz, hat das Abwarten und die Zurückhaltung zu seinem Markenzeichen gemacht.

Mindestlohn in Deutschland soll auf 12,41 Euro steigen Der Vorschlag der Mindestlohnkommission muss von der Bundesregierung noch per Verordnung verbindlich gemacht werden. © Quelle: dpa

In Sachen Mindestlohn allerdings hat sich auch Scholz nun ungewöhnlich deutlich geäußert.

„Ich hätte mir auch persönlich eine bessere Erhöhung jetzt vorstellen können“, sagte er vergangene Woche in der ARD-Sendung „Maischberger“. Die Mindestlohnkommission, in der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter sitzen, hatte zuvor vorgeschlagen, die gesetzliche Lohnuntergrenze zum 1. Januar 2024 zunächst auf 12,41 Euro zu erhöhen und zum Jahresbeginn 2025 auf 12,82 Euro. Die Arbeitgeberseite hatte sich dabei gegen weitergehende Forderungen der Gewerkschaften durchgesetzt – gegen deren Protest.

Der Kanzler setzte also einen Rahmen. Klingbeil füllte ihn aus.

Ob sich Klingbeils Ankündigung umsetzen lässt, ist allerdings offen. Koalitionspartner FDP meldete Widerstand an: „Eine weitere Aushöhlung der Tarifautonomie ist mit der FDP nicht zu machen“, sagte Vize-Fraktionschef Lukas Köhler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Höhe des Mindestlohns werde aus gutem Grund von den Tarifparteien ermittelt. „Denn der Mindestlohn soll eben nicht zum Spielball der Politik werden. Genau das passiert aber durch Vorstöße wie die von Lars Klingbeil.“

In seiner wöchentlichen Videobotschaft machte Scholz am Wochenende auch den Mindestlohn zum Thema. Der sei eine Frage des Respekts. Höhere Löhne bedeuten eine Anerkennung von Leistung und auch eine höhere Rente. „2024 und auch 2025 wird der Mindestlohn weiter steigen. Das ist mir wichtig und da bleiben wir dran.“ Er nannte keine Summen, alles ist also drin. Und Olaf Scholz war wieder der alte.

