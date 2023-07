Wie Olaf Scholz als John Wayne mit der Ampelfamilie nach Mallorca in den Urlaub reist

Berlin. Im Grunde genommen sind die Sommerinterviews von ARD und ZDF mit Politikern aus Regierung und Opposition häufig recht putzige Veranstaltungen. Sie sollen auf der einen Seite ein bisschen lockerer wirken als normale Studiointerviews, andererseits sollen sie auch ernst genommen werden. Für Politiker wie Journalisten ist das jedes Mal eine kleine Herausforderung, die alle Beteiligten jedoch zumeist professionell meistern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ARD startete die Reihe am Sonntag mit dem Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Traditionell werden die Themen der letzten Monate auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses im Berliner Regierungsviertel besprochen, im Hintergrund das Reichstagsgebäude, dazwischen zieht die Spree einen Bogen. Ein demokratisches Statement wie gemalt, könnte man sagen.

Scholz hat schwierige Monate hinter sich. Die Ukraine-Krise forderte ihn international, die Energie- und Klimakrise waren auch auf nationaler Ebene ein Dauerbrenner, die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wirkte phasenweise wie ein heillos zerstrittener Hühnerhaufen. Die Folgen: Laut Umfragen sind immer mehr Deutsche unzufrieden mit der Bundesregierung und misstrauen ihr, die Zustimmungswerte für den Kanzler sinken und die für die AfD steigen.

Olaf Scholz heizt mit Fernwärme

Der Kanzler, im grau-blauen Anzug, weißem Hemd und blauer Krawatte, weiß, was Hassel ihn fragen wird. Heizungsgesetz, Führungsstärke, die Koalition, darauf ist er vorbereitet. Dass Hassel ihn eingangs nach seinem letzten herzlichen Lacher fragt („Das weiß ich ehrlicherweise nicht.“) und von ihm wissen will, wie seine Mietswohnung beheizt wird („Fernwärme.“) – geschenkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann kann Scholz in den nächsten 25 Minuten hundertprozentig Scholz sein. Er legt seinen linken Fuß übers rechte Knie und beantwortet genau in dieser Haltung Frage um Frage der Gesprächsführenden bis zum Interviewende. Während bei Scholz mal das Hosenbein im böigen Berliner Wind flattert, hat Tina Hassel mit ihren Haaren zu tun.

Die ARD will modern sein, wirft virtuell an die Betonwand hinter dem Kanzler Umfragezahlen oder Fakten zum Energieumbau. Als Scholz das lange Ringen um das Heizungsgesetz damit vergleicht, dass es auch in der Gesellschaft weit auseinanderliegende Positionen gebe, denen man Rechnung tragen müsse, setzen die kreativen Produzenten im Studio das Wort „Klimakanzler“ virtuell auf die fließende Spree. Der erste Gedanke: Sind hier etwa Klimaaktivisten am Werk? Nein, es war nur die ARD, die hier und zu einem späteren Zeitpunkt für Schmunzler sorgte.

Bundeskanzler verspricht Erreichen der Klimaziele

Währenddessen soll Olaf Scholz, aufgefordert von Hassel, immer wieder versichern, dass die Koalition trotz Verlängerung von Fristen die Klimaziele bis 2030 erreichen kann. Den Gefallen tut er ihr gern. Deutschland könne die Ziele bis 2030 erreichen und auch die bis 2045. Doch da hört Frau Hassel schon nicht mehr hin. Sie verspricht nur: „Das werden wir überprüfen.“ Scholz bleibt dabei ernst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn die Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio kommt nun zu einem Punkt, der schon lange diskutiert wird in Deutschland – die Scholz‘sche Führungsqualität in der Dreierkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Sie sagt, er setze mehr aufs Moderieren als darauf, „gleich draufzuhauen“. Hassel fragt ihn, ob er in diesem Führungsstil bis zum Ende der Wahlperiode weiterregieren wolle.

Scholz will kein John Wayne sein

Scholz hat offensichtlich genau darauf gewartet. „Das Standardmodell, das der eine oder andere super findet, ist John Wayne. Ganz alleine“, antwortet der Bundeskanzler. „Aber ich möchte mal erleben, wie man gemeinsam in den Urlaub fährt als Familie, und einer in der Familie immer sagt, Mallorca, keine Kompromisse.“

Tatsächlich sei man hier eine Familie aus drei Parteien und im Übrigen aus 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die alle eine Meinung dazu hätten, wie die Zukunft zu gewinnen sei. Und daran arbeite er, so Scholz. Hassel wendet ein, dass sich die Mehrheit der Deutschen von Scholz offenbar ein bisschen mehr von den Cowboytypen wünsche, die die 1979 verstorbene Hollywoodlegende John Wayne häufig verkörpert hätte. „Ich gebe sehr viel Orientierung“, erwidert Scholz kühl. „Sonst wären die Entscheidungen nicht zustande gekommen.“

Scholz sagt auch, er möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man in Deutschland mit einer Pressekonferenz die notwendigen demokratischen Prozesse außer Kraft setzen könne. „Deshalb muss man es schon hinkriegen, dass alle mitmachen. Und das ist meine Aufgabe, zu der ich mich bekenne. Man muss Substanz in die Sachen bekommen.“ Vielleicht hätte John Wayne das heute so ähnlich gesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AfD ist „Schlechte-Laune-Partei“

Der Regierungschef redet sich an keiner Stelle in Rage. Die AfD bleibt für Scholz – das ist nicht neu – die „rechte, populistische Schlechte-Laune-Partei“, mit der es keine Zusammenarbeit geben darf. Der müsse man eine gute Zukunftsperspektive und Respekt für alle, die in Deutschland etwas leisten würden, entgegensetzen. „Das geht nur, wenn man einen klaren Kurs verfolgt, das tue ich, das tun wir.“ Als Beispiel nennt Scholz, dass in Deutschland gute Fachkräfte aus dem Ausland benötigt würden. „Das muss man klar sagen und da muss man sich dem Streit stellen.“

Dann werden die ARD-Produzenten wieder kreativ. Als Scholz sich enttäuscht über die letzte Empfehlung der Mindestlohnkommission zeigt, erscheint wieder virtuell ein Wort auf den Spreewellen. „Respekt“ ist da zu lesen, wie ein Nachhall der Scholz‘schen Worte. Als der Kanzler sich wenig später verständnisvoll zur Besuchsabsage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußert („Das hätte ich genauso gemacht.“), ist auf einer Wand des Reichstagsgebäudes gegenüber virtuell ein Foto zu sehen, das das Gesicht des Franzosen und Scholz‘ Hinterkopf zeigt.

Gut, dass Scholz nicht John Wayne ist.