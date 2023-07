„Keiner bleibt unversehrt“: Wie sich der Krieg auf die Psyche der Menschen auswirkt

Berlin. „Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien.“ Dieser Satz, der dem griechischen Philosophen Heraklit (550-460 v. Chr.) zugeschrieben wird, klingt heute, über 2000 Jahre später, wie eine zynische Ohnmachtsbeschreibung. Der ukrainische Autor und Psychoanalytiker Jurko Prochasko ist überzeugt: „Wir wissen nicht, was der Krieg aus den Menschen macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor dem Hintergrund des in seinem Heimatland tobenden Krieges sagt er, es sei noch gar nicht abzusehen, was alles mit der „Psyche der Individuen“ geschieht. Für den 53-Jährigen Wissenschaftler, der in Lviv (Lemberg) lebt und arbeitet, ist eines jedoch völlig klar: „Es gibt überhaupt keine Gewissheiten mehr“, seit Russland die Ukraine im Februar 2022 brutal überfallen hat. Weder für die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Heimat, noch für die Millionen Geflüchteten gebe es eine Gewissheit darüber, wie ihr Leben weitergeht.

Psychoanalytiker Prochasko: „Es leiden alle“

„Es leiden alle“, sagt Prochaska: Diejenigen, die geblieben sind, leiden unter dem Terror des Krieges. Und die, die geflohen sind, leiden unter dem schlechten Gewissen, gegenüber denjenigen, die nicht fliehen konnten oder wollten. Es sei für alle ein großer Verlust an Heimat und vertrauten Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde hat Prochaska im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin darüber gesprochen, wie sich Russlands Krieg auf die Psyche der Menschen und die ganze Gesellschaft in der Ukraine auswirkt.

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Sein bitteres Fazit: Die Ukraine wird nie wieder das selbe Land sein, das es vor dem Krieg einmal war. „Wir alle sind jetzt schon anders geworden“, sagte Prochaska.

„Wir werden in jedem Ort Spuren von Butcha entdecken“

Der Autor räumte ein, sein Land sei weder vor dem Kriegsbeginn im Donbass 2014 noch vor dem russischen Überfall 2022 ein Paradies gewesen. „Und doch gab es viele öffentliche Räume, die die Menschen als Heimat erlebt haben.“ Die Russen würden Flucht und Vertreibung als Waffe einsetzen, um die Räume zu leeren von Menschen, die sich nicht ihrem Besatzungsregime anpassen wollen. Dabei sei bis heute Vergewaltigung, Folter und Mord an der Tagesordnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den Dollars der Russen die Ukraine wiederaufbauen? Experten sehen hohe Hürden Die Pläne der EU, russisches Vermögen auf westlichen Konten für den Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen, sind nicht so einfach umzusetzen, wie dies zuletzt auf der Geberkonferenz in London suggeriert wurde. Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Wir werden in jedem Ort Spuren von Butscha entdecken“, sagte Prochasko mit Blick auf die Kriegsverbrechen, die im Frühjahr 2022 in dem Vorort von Kiew durch russische Truppen an der ukrainischen Zivilbevölkerung begangen wurden. Nachdem die Russen Anfang April 2022 nach etwas mehr als einem Monat Besatzung abgezogen waren, wurden laut ukrainischen Angaben 458 Leichen gefunden, von denen 419 Anzeichen dafür trugen, dass die Opfer erschossen, gefoltert oder erschlagen worden waren.

Prochasko sprach von den körperlichen und den „seelischen Gefährdungen“, denen die Menschen durch den Krieg ausgesetzt seien und resümierte: „Keiner bleibt unversehrt, das wird uns bis ans Lebensende prägen.“ Es sei ein Ziel der Zerstörer, „dass wir unter diesen Traumata zugrunde gehen“. Dieses Ziel werde mit Bomben und Drohnen verfolgt und nun auch noch mit einer Flutwelle, die den Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen unbrauchbar mache.

Mit der Sprengung des Kachowka-Staudamms durch die Russen in der Südukraine, rücke die Zerstörung des nahegelegenen AKW Saporischschja in greifbare Nähe, warnte Prochasko.

Nach dem Krieg in der Ukraine: „Es wird keinen Babyboom geben“

Aber auch wenn das Kraftwerk unbeschädigt bleibt, werden die Folgen des Krieges verheerend sein: Die Ukraine, die vor dem Krieg 43 Millionen Einwohner hatte, könne sich „glücklich schätzen“, wenn nach Flucht, Vertreibung und Tod noch 30 Millionen übrig sind, schätzt der Autor. Es werde keinen Babyboom geben und das Land werde 300.000 Einwanderer pro Jahr benötigen, um nur „alles so aufrecht zu erhalten, wie es einmal war“. Prochaska: „Es wird ein kolossales Ausmaß an Traumatisierung bei Kriegsveteranen und Zivilisten geben; der gesellschaftliche Zusammenhalt wird härtesten Proben ausgesetzt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Front frustriert heimkehrende Soldaten könnten zu potenziellen Trägern antidemokratischer Tendenzen werden. Ob die Menschen überhaupt in der Ukraine bleiben wollten oder ob sich das Land in eine Art europäischen Libanon verwandele, „das“, so Prochasko, „hängt ganz entscheidend von der Hilfe des Westens ab!“

Shandryholove, Ukraine: Der Krieg wird seine Spuren hinterlassen – auch in der Psyche. © Quelle: Andy Spyra

Die Soziologin Gwendolyn Sasse sagte in der anschließenden Talk-Runde mit Blick auf den Kriegsbeginn 2014, die Menschen in der Ukraine hätten schon seit über acht Jahren unter psychischen Deformationen zu leiden. Schon lange würden sich Effekte des Krieges in der Gesellschaft bemerkbar machen. So sei das Land schon Jahre mit den Auswirkungen der Binnenflucht konfrontiert, und längst nicht alle Menschen, die seinerzeit beispielsweise aus dem Donbass in die Westukraine flüchteten, seien dort auch willkommen gewesen. „Das gehört auch zur Wahrheit“, sagte die Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) Berlin.

Nach Sasses Auffassung hat der Krieg auf der anderen Seite dazu beigetragen, die Verbindung der Menschen mit ihrem Land zu festigen. „Sich als Staatsbürger der Ukraine zu fühlen, das ist bestärkt worden.“

Der ukrainische Historiker Andrii Portnov sagte, dass die Ukraine überhaupt noch stehe, sei eine Riesenüberraschung - nicht nur für Russlands Machthaber Wladimir Putin, sondern auch für den Westen. Bis 2022 habe man im Westen beschönigend nur von einem „Konflikt“ oder von einem „Bürgerkrieg“ geredet.

Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa (2.v.l.), moderierte die Talkrunde mit Jurko Prochasko (l.), Gwendolyn Sasse und Andrii Portnov. © Quelle: RND/Emendörfer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt sei klar, warum es sich handelt und plötzlich erhalte die Ukraine eine Chance auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Dennoch habe die ukrainische Kultur und Nationalität im Bewusstsein der Deutschen immer noch nicht den Stellenwert, der ihr gebührt, kritisierte Portnov, der an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) lehrt. Viele Deutsche würden die Ukraine immer noch als irgendwie zu Russland gehörig betrachten.

Gwendolyn Sasse stimmte insofern zu, als sie Verbesserungen im deutschen Bildungssystem anmahnte und unterstrich, die Geschichte des russischen Imperiums müsse Eingang in die hiesigen Lehrbücher finden. Es sei ein kluger Schachzug der Ukraine gewesen, am 1. Dezember 1991 ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten, die mit einer deutlichen Mehrheit befürwortet wurde. Im Zuge der Auflösung der Sowjetunion votierten seinerzeit über 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer für die Unabhängigkeit.

Jurko Prochaska fasste zusammen, dass der Krieg ein großes Leid über die Menschen bringt. Alle würden leiden - unter Ungewissheit und Ohnmacht. Aber es gebe auch einen Grund, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer das Leiden ertragen und Widerstand leisten. Prochaska sprach von Demokratie und fügte hinzu: „Es geht um eine Form von Kultur, die wir verteidigen wollen!“