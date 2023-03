﻿Wendezeiten eines Präsidenten: Wie sich Frank-Walter Steinmeier im Krieg neu erfand

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steigt auf dem militärischen Teil vom Flughafen Berlin Brandenburg in ein Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr, um zur Luftwaffenbasis Ämari in Estland zu fliegen.

Talinn. Kurz drückt es im Bauch, als der Eurofighter abhebt. Sein Grollen dringt durch die gelben Schaumstoffstöpsel, die sich der Bundespräsident schnell in die Ohren quetschen sollte, ehe vom Nato-Stützpunkt im estnischen Ämari zwei Kampfjets starten. Vom Alarm bis zum Lift-off dauert es nur zehn Minuten an diesem strahlenden Mittwochmorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein simulierter Alarm, extra für Frank-Walter Steinmeier, der neben dem Hangar steht und sich vom Führer des Bundeswehrkontingents, Oberstleutnant Christoph Hachmann, die Lage vor Ort erklären lässt. Die Deutschen führen seit vergangenem August die Operation hier in Estland an, noch bis zum Mai.

Ein deutscher Eurofighter startet auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari zu einem Übungsflug. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Zehn bis 15 Minuten, um einen Kampfjet abzufangen

Die Simulation ist realistisch: Wenn ein unbekannter oder ein russischer Kampfjet im internationalen Luftraum zu nah an der Grenze des baltischen EU- und Nato-Mitglieds Estland gesichtet wird, haben die deutsche und die britische Crew der beiden hier stationierten Kampfjets zehn bis 15 Minuten, um ihn abzufangen. „Das heißt, per Sichtkontakt identifizieren, oder auch einfach nur Präsenz zeigen“, erklärt der Presseoffizier der Delegation, „nach dem Motto: Achtung, hier beginnt Nato-Luftraum, und den haben wir unter Kontrolle.“ 28 Mal musste die Luftwaffe seit August schon aufsteigen, um russische Flieger abzufangen. „Die Botschaft, die wir von hier aussenden, lautet: Die Nato ist bereit, jeden Quadratzentimeter ihres Bündnisgebietes zu verteidigen“, sagt Steinmeier nach dem Rundgang. „Auf Deutschland ist in dieser Hinsicht Verlass.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist sein sechster Besuch an der Nato-Ostflanke, seit Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat, der dritte im Baltikum. Man müsse verstehen, dass die Menschen sich hier vom Nachbarn Russland akut bedroht fühlen, sagt der Bundespräsident. Was er nicht sagt: Sein Motiv ähnelt dem der Nato – Präsenz zeigen.

Frank-Walter Steinmeier auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari nach einem Gespräch mit deutschen und britischen Soldatinnen und Soldaten, die die dort stationierten Eurofighter warten. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Keine Nato-Mitgliedschaft: für viele Esten eine beängstigende Vorstellung

Ein Besuch in Estland hat etwas Symbolisches. Das Land hat eine wechselvolle Geschichte, ein kleiner Teil davon ist, dass es bis 1991 fünf Jahrzehnte lang Sowjetrepublik war und 2004 Nato-Mitglied wurde. Wer dieser Tage der Osterweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses eine Teilschuld an Russlands Angriff auf die Ukraine gibt, sag, Länder wie Estland hätten nie aufgenommen werden dürfen.

Wer dieser Tage der Osterweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses eine Teilschuld an Russlands Angriff auf die Ukraine gibt, sag, Länder wie Estland hätten nie aufgenommen werden dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die meisten Esten ist das eine beängstigende Vorstellung. Gerade hat Ministerpräsidentin Kaja Kallas ihre Wiederwahl mit einem stramm prowestlichen Anti-Russland-Kurs überragend gewonnen. Steinmeier wird auch sie auf seiner Reise sprechen. „Wir zeigen volle Solidarität mit der Ukraine und mit unseren baltischen Bündnispartnern“, fasst er seine Botschaft an sie zusammen.

In Ämari trifft Steinmeier Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr in der Truppenküche zum Mittagessen. Er fragt nach der Stimmung, sie lachen für die Kameras. Ein Stück abseits sitzt bei Hühnchen und Reis eine Handvoll Infanteriesoldaten, deren Zug am Vortag aus Wittmund angekommen ist. Bis Ende April werden sie hier als Objektschutzkräfte eingesetzt. „Flugfeld sichern, das Radar betreuen, solche Sachen.“ Dem Bundespräsidenten die Hand zu schütteln sei schon was Besonderes, sagt einer. Aber wichtiger sei der Besuch wohl für Steinmeier selbst: „Damit er eine Vorstellung davon bekommt, wie es hier wirklich läuft.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterhält sich auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari bei einem Mittagessen mit dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

„Bei einem Neubeginn ist es manchmal ganz hilfreich, auch mit neuen Köpfen anzufangen“

Dass die Zeitenwende, die die Bundesregierung ausgerufen hat, der Bundeswehr ein höheres Ansehen verschafft hätte, findet keiner am Tisch. „Wär aber schön, wenn es so käme“, grinst einer. Der Bundespräsident hatte zuvor erklärt, in der Truppe herrsche Optimismus: „Keiner hat Zweifel daran, dass es mit der Zeitenwende ernst gemeint ist“, findet Steinmeier, „und dass insbesondere die Bundeswehr davon profitieren wird.“

Auf der anderen Seite der Kameras steht der scheidende Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, und lächelt verträumt. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ihm am Montag überraschend eröffnet, dass er ihn im Zuge der Neuaufstellung der Truppe abberuft. „Bei einem Neubeginn ist es manchmal ganz hilfreich, auch mit neuen Köpfen anzufangen“, sagt Zorn. Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr ist eher Opfer als Profiteur der Zeitenwende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eberhard Zorn, scheidender Generalinspekteur der Bundeswehr, auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari. Großbritannien und Deutschland überwachen im Rahmen der Nato-Mission Air Policing Baltikum gemeinsam den Luftraum der baltischen Nato-Mitglieder Estland, Lettland und Litauen. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steinmeier hatte die Einbindung Russlands vorangetrieben

Bei Frank-Walter Steinmeier war anfangs offen, was der Kriegsausbruch für ihn verändern würde. Der damalige Sozialdemokrat – wie alle Bundespräsidenten lässt er sein Parteibuch ruhen – hatte als langjähriger Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel voll Überzeugung die Politik der Einbindung und Annäherung gegenüber Russland angetrieben. Wandel durch Handel, wirtschaftliche Verflechtungen als Versicherung gegen feindliche Akte: Steinmeier sah sich als Schüler Willy Brandts. Noch zwei Jahre nach Putins Annexion der Krim warnte er die Nato 2016 vor „Säbelrasseln und Kriegsgeheul“, weil sie Militärmanöver und Truppenstationierungen in Osteuropa betrieb.

Auch als Bundespräsident, wozu ihn 2017 Merkels zweite große Koalition überraschend machte, behielt er die Außenpolitik im Blick. Vor allem aber wollte er das neue Amt nutzen, um für den inneren Zusammenhalt zu werben, die Klimakrise anzusprechen und für die Demokratie einzutreten. Vieles davon musste er zurückstellen, weil die Corona-Krise hereinbrach und das Staatsoberhaupt an Solidarität, Durchhaltewillen und Impfbereitschaft appellieren musste.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage. Jetzt kostenlos anmelden und in Kürze die erste Ausgabe erhalten. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Einer der ersten deutschen Politiker, der die Kriegsgefahr ernst nahm

Als der SPD-Sieg bei der Bundestagswahl 2021 Steinmeier eine Wiederwahl ermöglichte, wollte er einen zweiten Anlauf als innerdeutscher Versöhner nehmen. Dieses Mal kam die russische Aggression dazwischen. Doch so sehr Steinmeier nach Kriegsausbruch als Architekt der gescheiterten Russland-Politik kritisiert wurde: Er war auch einer der ersten deutschen Politiker, der die Kriegsgefahr ernst nahm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tag seiner Wiederwahl zeigt das besonders: Am 13. Februar 2022 ist der Krieg nur zwei Wochen fern, aber in den Gedanken der Deutschen noch unvorstellbar. Es ist ein strahlender Sonntag mit einer historischen Bundesversammlung: Um die Corona-Abstände einzuhalten, findet sie nicht im Plenarsaal des Bundestags statt, sondern in der Halle des Paul-Löbe-Hauses, wo sich die Sitzungssäle befinden. Steinmeier hält im dunklen Anzug eine Rede in düsteren Farben. Als es um die Feinde der Demokratie geht, senkt er den Blick und hebt die Stimme: „Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine!“, ruft er. „Und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt!“

Kanzler Scholz spielt da noch die amerikanischen Warnungen vor einer russischen Invasion herunter, hält an Nord Stream 2 fest und seine Putin-Gespräche zur Abwendung eines Krieges für erfolgreich. Und doch kippt die Stimmung nach dem Angriff erst einmal gegen Steinmeier. Fotos davon, wie er als Außenminister seinem ihm bestens bekannten russischen Amtskollegen Sergej Lawrow den Arm tätschelt, werden nun von seinen Kritikern genüsslich herumgereicht.

„Die Russen haben Angst vor ihr“: Die Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine Die deutsche Panzerhaubitze 2000 bietet den ukrainischen Soldaten im Kampf gegen die russischen Besatzer einen großen Vorteil. Welten liegen zwischen der deutschen Hightechwaffe und sowjetischen T-64-Panzern, mit denen andere ukrainische Einheiten ins Gefecht ziehen. Nur in einem der Stahlkolosse gilt: Schuhe ausziehen. Jetzt mit RND+ lesen

Steinmeier wirkte an den Minsker Friedensverhandlungen mit

Dass Deutschland nur zögerlich Waffenlieferungen zusagt, wird nicht nur in Kiew mit dem deutsch-russischen Filz begründet, in dem auch Steinmeier stecke. „Für Steinmeier war und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Heiliges“, schimpft der damalige ukrainische Botschafter Andrej Melnyk. Das war ein Affront, auf den so viele folgten, dass das Verhältnis bald unheilbar vergiftet war. Vielen Deutschen wird erst klar, wie negativ man Steinmeier sieht, als Kiew ihn vor einem ersten Besuch aktiv auslädt. Konservative Blätter nennen ihn den „falschen Präsidenten“ für die aktuelle Krise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Steinmeier ist es eine bittere Erkenntnis: Er sah sich als Außenminister in der Vermittlerrolle, der die Gewalt bei den Straßenkämpfen gegen die Opposition am Kiewer Maidan zu stoppen half und zentral an den Minsker Friedensverhandlungen für die Ostukraine mitwirkte – die immerhin einen Waffenstillstand hervorbrachten. Doch in der Ukraine hielten das viele für Geschäfte zu ihren Lasten.

Und doch: In Estland, einem der engagiertesten Unterstützer der Ukraine, wird Steinmeier nun ganz ohne Skepsis empfangen. Als er sich am Nachmittag eine gute Stunde lang mit Staatspräsident Alar Karis in dessen Amtssitz in der Hauptstadt Tallinn berät, überschüttet der ihn mit Lob. „Die Bedeutung Deutschlands für die europäische Sicherheit kann nicht überschätzt werden“, schwärmt Karis danach vor der Presse. „Ohne Deutschland gibt es keine funktionierende Nato und keine verstärkte Verteidigungspolitik der Europäischen Union.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Alar Karis, Präsident von Estland © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Steinmeier räumte ungewöhnlich offen eigene Fehler ein

Auch Estland sei dankbar dafür, dass die Bundesrepublik gemeinsam mit den USA und Großbritannien der größte Truppensteller an der Ostflanke der Nato ist. „Und außerdem“, fügt Steinmeier an, „ist Deutschland heute auch militärisch der größte Unterstützer auf dem europäischen Kontinent.“

Seine persönliche Zeitenwende hatte Steinmeier vor einem Jahr in seinem Berliner Amtssitz eingeleitet: Der Bundespräsident hatte eine kleine Runde Hauptstadtjournalisten in den Salon im Schloss Bellevue eingeladen, um sich zu erklären. Es war erwartbar, dass er sich zu der lauten Kritik äußern müsste, aber man rechnete eher mit Relativierungen. Die kamen auch. „Nach Anfang 2014 hat kein anderes Land meine Arbeit so geprägt“, betonte er, sprach lange über Maidan und Minsk. „Ich leide sehr mit den Menschen in der Ukraine mit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch zugleich räumte er so offen eigene Fehler ein, dass keiner der Medienleute dazu kam, nach den warmen Crossaints zu greifen und der Kaffee in halbvollen Tassen kalt wurde. „Die Verantwortung für den Krieg liegt bei Putin, die sollten wir nicht auf uns ziehen“, sagte er. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht einiges zu überdenken haben, wo es unsererseits Fehler gegeben hat.“

Wie Putin Revanche für eine empfundene Kränkung nimmt Schon 2005 bezeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin den Zerfall der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Während viele der ehemals 15 Sowjetrepubliken das Ende auch als Chance begriffen, trauern alte russische Eliten dem kollabierten Gebilde bis heute nach. Für Putin stellt er auch persönlich eine Kränkung dar. Seit Jahren arbeitet der Kremlchef zielstrebig an einem Comeback des untergegangenen Imperiums. Jetzt mit RND+ lesen

„Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler“

Auf Nachfrage wurde er konkret: „Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben.“ Es war das weitgehendste Eingeständnis eines Irrtums. Die anderen Fehler, die er einräumte, haben eigentlich andere gemacht. Wie Putin: „Meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde“, erklärte der Bundespräsident. „Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt.“

„Meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde. Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt.“ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die bittere Bilanz, so der Bundespräsident vor einem Jahr: „Wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird. Wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden.“ Es war kein Mea Culpa, es war eine Einordnung, die zeigen sollte, dass er nur das beste wollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das, was sich mit Wucht verbreitete, war die Entschuldigung. Die Einsicht ins eigene Scheitern. Das Wort „Fehler“. Anders als Merkel, die plötzlich stur wirkte, schien sich Steinmeier dafür zu entschuldigen, als Chefdiplomat an die Diplomatie geglaubt zu haben. Es lief anders als geplant, aber es lief gut für Steinmeier.

Für eine Verhandlungsrolle kommen inzwischen zwar weder Deutschland noch er selbst in Frage. Aber es zweifelt auch niemand mehr daran, dass er heute auf der richtigen Seite steht. Niemand in Estland, kaum jemand in Deutschland, und in der Ukraine hat ihn Präsident Selenskyj im Oktober mit allen Ehren empfangen. Andrej Melnyk wurde inzwischen als Botschafter abberufen. Im Kiewer Außenministerium ist er jetzt für Lateinamerika zuständig.