﻿Wie sich in der deutschen Politik der Populismus ausbreitet

Wer über Populismus schreiben will, der stößt früher oder später auf den berühmten Satz des langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Der 1988 gestorbene CSU-Politiker sagte gern, man dürfe „dem Volk aufs Maul schauen“, ihm „aber nicht nach dem Mund reden“.

Der Satz wurde tausendfach zitiert. Denn er zeigt, was populär von populistisch unterscheidet. Populismus wäre demnach, „dem Volk“ ohne Rücksicht auf Verluste einfach zu sagen, was es hören will – im Zweifel gegen die eigene Überzeugung. Überdies zeigt der Satz, dass der latente Hang zum Populismus der Politik gleichsam immanent ist. Was Strauß nicht ahnen konnte: dass er 35 Jahre nach seinem Tod zur Bedrohung für die Demokratie werden würde.

Populismus ist immer auch Ausgrenzung: „wir“ gegen „die“

Tatsächlich schreckte Strauß selbst vor schrillen Tönen nicht zurück. So sagte er 1974 über die SPD: „Was wir in diesem Land brauchen, ist der mutige Bürger, der die roten Ratten dorthin jagt, wo sie hingehören – in ihre Löcher.“ Der damalige CSU-Generalsekretär Edmund Stoiber bezeichnete linke Schriftsteller sechs Jahre später als „Ratten und Schmeißfliegen“. Bayerns gegenwärtiger CSU-Regierungschef Markus Söder warnte vor „Asyltourismus“. An ihren Ausfällen lässt sich studieren, was weiterer Bestandteil von Populismus ist: Ausgrenzung von anderen, seien es politische Gegner oder Migranten. „Wir“ gegen „die“ – dazwischen gibt es nichts.

Die CSU hat für ihren Populismus gar ein eigenes Format gefunden: den Politischen Aschermittwoch. Andere Parteien haben es mittlerweile kopiert. Es gibt schließlich auch einen Populismus von links. SPD-Kanzler Gerhard Schröder regierte nach eigenen Angaben mit „‚Bild‘, ‚Bams‘ (Bild am Sonntag) und Glotze“. Der frühere SPD-Vorsitzende und spätere Linken-Gründer Oskar Lafontaine agitierte gegen „Fremdarbeiter“. Zuletzt wollte der linke Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann Montagsdemonstrationen gegen die steigenden Energiepreise veranstalten, bis ihn Genossen vor der Nähe zur AfD warnten. Sie witterten eine Querfront.

Was die CSU unterdessen ebenfalls stets konnte: jenseits des Populismus pragmatisch zu handeln. So fädelte niemand Geringerer als Franz Josef Strauß im Sommer 1983 einen Milliardenkredit für die DDR ein. Seine Anhänger verstanden die Welt nicht mehr.

Die vier Komponenten des Populismus

Heute ist der Populismus eine breite internationale Bewegung, die – wie der Politikwissenschaftler Tim Spier darlegte – aus vier Komponenten besteht: aus einer Definition von „Volk“, die die Bevölkerung als homogene Masse begreift und ihre Vielfalt bestreitet; aus der Herstellung von Identität durch Abgrenzung von anderen; aus mehr oder weniger charismatischen Führungsfiguren sowie aus dem Rückgriff auf Bewegungen statt auf Parteien – wobei die Bewegung wiederum eine tiefe Verwurzelung im „Volk“ suggeriert. Immer öfter sind diese Komponenten verbunden mit der Idee, das „Volk“ sei eigentlich Opfer, Opfer einer Elite.

Der letzte und womöglich nächste US-Präsident Donald Trump hat dieses „Wir gegen die“ bis zum Exzess getrieben. Er präsentierte sich den Amerikanern, vor allem jenen im Rust Belt, als einer der Ihren, verschmäht von der politischen Klasse in Washington. Alle Kritik dient Trump bis heute nur als Bestätigung dieser These. Daran ändern auch staatsanwaltliche Ermittlungen nichts. Derweil spielt er auf einer Klaviatur, die den frühen Populisten noch nicht zur Verfügung stand: den digitalen Plattformen. Sie erzeugen und fördern jene Form von Stimmungsmache und Polarisierung, die Trump und seinesgleichen für sich zu nutzen wissen.

Nein, einen Tribun wie ihn haben wir in Deutschland nicht. Wir haben die AfD, deren Spitzenleute wie Alice Weidel, Tino Chrupalla und Björn Höcke radikal, aber nicht charismatisch sind. Dafür bedienen sie sich umso entschlossener der rhetorischen Figur eines scheinbar uniformen Volkes, das von „denen da oben“ unterdrückt werde – ohne an der Debatte über die realen Probleme teilzunehmen. Versuche der Regierenden, Lösungen für reale Probleme zu finden, werden vielmehr als Zumutungen diskreditiert, egal ob bei der Flüchtlingspolitik, der Eindämmung der Corona-Pandemie oder im Kampf gegen den Klimawandel. Populisten wissen: Wenn der rationale Diskurs zerstört ist, dann haben sie freies Feld. Zwar sagen alle demokratischen Parteien, CDU und CSU eingeschlossen, dass sie mit der AfD nicht kooperieren werden. Deren Existenz und Methodik hinterlässt jedoch überall Spuren.

Wenn der rationale Diskurs zerstört ist, haben Populisten freies Feld

Man sieht das an konkreten Personen. So fällt auf, dass es in nahezu allen demokratischen Parteien heute Rechtsabweichler gab oder gibt. In der SPD war dies der inzwischen ausgeschlossene Thilo Sarrazin, in der CDU ist es Hans-Georg Maaßen, bei den Grünen der unlängst ausgetretene Boris Palmer sowie in der FDP der einstige Euro- und heutige Heizungsrebell Frank Schäffler. Nicht zu vergessen: die frühere Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht. Nein, man kann diese fünf nicht einen Topf werfen. Palmer zum Beispiel macht seit Jahren erfolgreich kommunale Sacharbeit und ist kein Hetzer wie Maaßen. Letzteres ist auch Schäffler nicht. Dennoch fällt auf, dass alle fünf eher nach rechts ausscheren und sich oft einer polemischen Rhetorik bedienen.

Ferner fällt auf, dass Wagenknecht unter ihnen die Einzige ist mit dem Potenzial, es weiterzubringen. Sie ist beliebt und nutzt diese Beliebtheit systematisch gegen die eigenen Reihen nach dem Motto: Seht her, die Leute wollen mich doch! Sie greift intensiv auf den populistischen Mythos zurück, wonach es das „Volk“ gebe, dessen Interessen gewahrt werden müssten. Sie setzt auch im Sinne des zitierten Politologen Tim Spier weniger auf das Modell Partei, in der man sich Mehrheiten suchen und integrieren muss. Stattdessen setzte Wagenknecht bereits vor Jahren auf die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ – mit ihr als Galionsfigur. Aktuelle Überlegungen, eine neue Partei neben der Linken zu gründen, hängen nicht minder ausschließlich von Wagenknecht ab. Gleichzeitig ist die 53-Jährige medial äußerst präsent. Ja, man kann sagen, ihre Auftritte in Talkshows haben Wagenknecht erst zu dem gemacht, was sie ist. Dagegen kommt die Linke nicht an.

Wie weit sich der Populismus im politischen Leben der Bundesrepublik festgefressen hat, belegt der jüngste Streit über das Gebäudeenergiegesetz. Zwar ist mittlerweile Konsens, dass die Grünen und ihr Vizekanzler Robert Habeck unterschätzt haben, welche Besorgnisse bei vielen Bürgern das Gefühl auslöst, sie müssten in Bälde ihre Heizungen austauschen. Das hätte zu allen Zeiten für Streit gesorgt. Bemerkenswert bleibt gleichwohl, mit welcher Intensität Akteure Öl ins Feuer gossen – ohne Rücksicht auf Verluste. Schäffler nannte das Vorhaben eine „Atombombe für unser Land“. Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, ließ in AfD-Manier wissen: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.“ Als sei die Ampelkoalition durch einen Putsch an die Macht gekommen. Und als habe das Gebäudeenergiegesetz nicht einen handfesten Grund: die für den Klimawandel verantwortlichen CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Am Ende war die AfD in Umfragen so stark wie nie

Das Ergebnis ist bekannt: Am Ende der Schlacht war die AfD in den Umfragen so stark wie nie. SPD, Grüne und FDP hatten enorme Mühe, den selbst angefachten Kulturkampf um das Gesetz zu beenden und so noch zu pragmatischen Kompromissen für die strittigen Fragen zu kommen.

Unbezweifelbar ist: Der Populismus macht Boden gut, weltweit. Und das hat Konsequenzen. Er erschwert oder verhindert die Lösung von Problemen zulasten jenes „Volkes“, das er zu repräsentieren behauptet. Zuweilen schafft er diese Probleme erst. Herausragendes Beispiel dafür ist der Brexit. Den Briten leuchtet keine goldene Zukunft. Ihnen geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Andernorts sind die Populisten einen Schritt weiter. Sie beschädigen die Substanz des politischen Systems: in Ungarn etwa – oder in Israel.

Nein, es geht längst nicht mehr darum, dem „Volk“ aufs Maul zu schauen. Es geht darum, die Freiheit zu retten. Sie ist in größter Gefahr.