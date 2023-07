Immer mehr Zucker in Erfrischungsgetränken für Kinder

Berlin. Der Zuckergehalt in Erfrischungsgetränken für Kinder ist gestiegen – obwohl sich die Industrie eine Reduzierung zum Ziel gesetzt hat. Das zeigt das aktuelle Produktmonitoring des Bundesinstituts für Ernährung und Lebensmittel (Max Rubner-Institut/MRI), das Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag vorstellte. Seit 2019 ist demnach der Anteil an Zucker von 5,4 Gramm pro 100 Milliliter auf 6,3 Gramm gestiegen. Ungefähr 7000 Produkte hat das MRI auf ihren Gehalt an Energie, Fett, gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker untersucht. Dabei hat das Institut Fertigprodukte auf Basis von Joghurt und Quark, trinkbare Milchmischerzeugnisse, Erfrischungsgetränke wie zum Beispiel Cola, Frühstückscerealien, Suppen, Eintöpfe sowie Instantsuppen und -gerichte betrachtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Produkten für Kinder ist mehr Zucker

Demzufolge enthalten Fertigprodukte mit Kinderoptik oft mehr Zucker als vergleichbare Produkte für Erwachsene. Damit sind Produkte gemeint, die wegen ihres Designs oder ihres Namens für Kinder ansprechend sind oder denen Sammelkarten oder Figuren beigelegt sind. Zum Beispiel stecken in Frühstückscerealien für Kinder durchschnittlich 17 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Der Durchschnitt bei Müsli und Cornflakes liegt bei 14,7 Gramm. Zwar sinkt der Zuckergehalt in Cerealien mit Kinderoptik seit 2016, aber er liegt weiterhin oberhalb des Grenzwerts der Weltgesundheitsorganisation von 12,5 Gramm pro 100 Gramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das MRI hat bei folgenden Produkten für Kinder einen höheren Zuckergehalt als bei Erwachsenenprodukten festgestellt: Frühstückscerealien, Waffelgebäck, Müsliriegel, Nudelsoßen, panierte Geflügelprodukte, Salami und reguläre Erfrischungsgetränke. Bundesminister Özdemir weist darauf hin, dass Kinder weniger Zucker vertragen als Erwachsene.

Im Vergleich zu 2018 ist der Zuckeranteil in Erfrischungsgetränken für Kinder leicht gesunken: von 7,2 Gramm pro 100 Milliliter auf 6,3 Gramm gesunken. Allerdings lag der Wert 2019 bereits bei 5,4 Gramm. Also ist der Zuckergehalt in den Getränken seitdem wieder gestiegen. Zudem haben Erfrischungsgetränke, die ohnehin schon besonders zuckerhaltig waren, jetzt noch mehr Zucker. In den Getränken im oberen Viertel der Skala ist der Zuckergehalt von 7,4 Gramm auf 8,4 Gramm pro 100 Milliliter gestiegen.

Jedes Kind soll gesund aufwachsen können

Was hinter den Zahlen steckt, führte Özdemir bei der Pressekonferenz vor: Er hielt bei der Pressekonferenz am Dienstag ein Glas mit 200 Milliliter Wasser hoch. In der anderen Hand hielt er ein Glas mit fünf Zuckerwürfeln – umgerechnet ungefähr 15 Gramm. „Das ist bei Erfrischungsgetränken, die sich gezielt an Kinder richten, die Menge an Zucker, die da drin ist“, sagte der Bundesminister. Er appelliert an die Industrie, den Anteil an Zucker in Getränken zu reduzieren. „Machen Sie es bitte so, dass auch die Kinder, deren Eltern nicht die Chance haben, genau Bescheid zu wissen und entsprechend aufzupassen, was ihre Kinder trinken, gesund alt werden können.“

Mit einem Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel möchte Özdemir das durchsetzen und die Industrie zur Anpassung ihrer Rezepturen bewegen. Nach einem langen Streit mit dem Koalitionspartner FDP hat er den Gesetzentwurf neulich entschärft. „Man kann sich mit mir einigen, wenn man sich einigen will“, sagte der Minister bei der Pressekonferenz am Dienstag. Er lasse sich aber nicht davon abbringen, Kinder vor Zuckerbomben und anderem ungesunden Lebensmitteln zu schützen. „Das ist nicht normal. Das macht krank“, sagte Özdemir. „Jedes Kind in Deutschland soll die Chance haben, gesund aufzuwachsen – und zwar unabhängig von dem Einkommen der Eltern, der Bildung oder der Herkunft.“

Bundesernährungsminister Cem Özdemir zeigt, wie viel Zucker in einem Erfrischungsgetränk ist, das gezielt an Kinder gerichtet ist. In seiner linken Hand hält er ein Glas mit 200 Milliliter Wasser, in seiner rechten ein Glas mit fünf Zuckerwürfeln. © Quelle: Max Baumgart

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik an Industrie und FDP

Mit massiver Kritik an der Lebensmittelindustrie und der FDP reagierte der Verein foodwatch auf die Daten des MRI. „Das Prinzip der Freiwilligkeit hat auf ganzer Linie versagt. Unternehmen ködern Kinder nach wie vor mit völlig überzuckerten Produkten“, sagte Luise Molling von der Verbraucherorganisation. Sie fordert das geplante Werbeverbot für Junkfood, eine Limosteuer nach britischem Vorbild und einen verpflichtenden Nutriscore auf europäischer Ebene. „Im Gegensatz zu den erfolglosen freiwilligen Selbstverpflichtungen bekämen die Unternehmen dadurch einen starken Anreiz, ihre Produkte gesünder zu machen.“

Auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) spricht sich mit Bezug auf die Daten für verbindliche Regeln zum Schutz der Kindergesundheit aus. „Nicht einmal die Hälfte der vermeintlichen Kinderprodukte erfüllt die Nährwertempfehlungen für Zucker, Fett und Salz der Weltgesundheitsorganisation“, sagte Geschäftsführerin Barbara Bitzer. „Die Verbände der Lebensmittelwirtschaft beklagen fast täglich, dass ein viel zu großer Anteil der Lebensmittel unter die geplanten Werbebeschränkungen falle. Dieses Problem ist hausgemacht und zeigt letztlich nur, wie unausgewogen das Lebensmittelangebot aktuell ist.“