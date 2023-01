Leopard, Marder und Co.: Wie viele Panzer hat Deutschland eigentlich?

Verkehr in Kiel

Kostenfrei bis 18:55 Uhr lesen Verkehr in Kiel

Holtenauer Hochbrücke: Nächtliche Sperrung in Richtung Süden

Am kommenden Wochenende wird die Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel erneut gesperrt. Diesmal ist von der Maßnahme der Verkehr in Richtung Süden betroffen. Es werden sollen neue Leitschwellen installiert werden.