﻿Wie westliche Unternehmen in Russland vom Krieg profitieren

Während Russen an der Front in der Ukraine sterben, haben ihre zu Hause gebliebenen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Widrigkeiten profanerer Art zu kämpfen. Heimische Küchen etwa, die man modernisieren und reparieren wollte, sind zwischendurch zu Dauerbaustellen geworden, weil sich westliche Anbieter wegen der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine aus Russland zurückgezogen haben und eingeplante Baustoffe oder Apparaturen deswegen nicht mehr erhältlich sind.

Doch das russische Immobilienportal Pronovostroy.ru weiß Rat: „Wir haben eine kleine Liste von Anbietern zusammengestellt“, schreibt es in seinem Blog, „deren Produkte auf unserem Markt weiterhin zu bekommen sind, und Ihnen die Fertigstellung der überfälligen Renovierung ermöglichen.“

Neben den Küchenausstattern Smeg aus Italien und Küchenland aus Österreich findet sich auch der deutsche Baustoffanbieter Knauf auf dieser Liste. Für ihn hat es sich offensichtlich besonders gelohnt, die Lücke auszufüllen, die westliche Wettbewerber mit ihrem Rückzug aus Russland hinterlassen haben. Denn er zählt zu jenen 100 Unternehmen aus „unfreundlichen Staaten“ mit den höchsten Nettogewinnen für 2022.

Das ist zumindest das Ergebnis eines Rankings, das das unabhängige Exilnachrichtenportal „Nowaja Gasjeta“ nach der Auswertung der Bilanzmitteilungen von Unternehmen zusammengestellt hat, die in Russland aktiv und vollständig oder teilweise in westlichem Besitz sind.

Gewinnsteigerungen, während das russische BIP zurückgeht

68 Unternehmen dieser Top-100-Gruppe hätten ihren Nettogewinn im Kriegsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr steigern können, schreibt die „Nowaja Gasjeta“. Insgesamt kämen die 100 Unternehmen auf einen Nettogewinn von 1,1 Billionen Rubel (12,1 Milliarden Euro), was eine Steigerung von 54 Prozent gegenüber 2021 darstelle.

Ein bemerkenswerter Geschäftserfolg. Denn im selben Zeitraum ist das russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach einer aktuellen Schätzung der Europäischen Union um 2,1 Prozent geschrumpft. Es zahlt sich finanziell also offensichtlich aus, den Platz von verschwundenen Wettbewerbern einzunehmen.

Doch der Verbleib in Russland hat einen Preis. Westliche Unternehmen wie Henkel, SAP und Renault zögerten zunächst, den lukrativen russischen Markt zu verlassen, doch schließlich waren die Befürchtungen, das Image zu beschädigen, so groß, dass die drei Anbieter neben anderen das Feld doch räumten.

Unternehmen aus Großbritannien und den USA zahlen besonders hohe Steuern

Die verbliebenen Unternehmen müssen also wohl moralische Kosten einkalkulieren, und die steigen nun noch weiter. Denn Betriebe, die auf hohe Gewinne kommen, müssen wegen des gestiegenen Militärbudgets Russlands inzwischen eine „außerordentliche Steuer“ an den Haushalt abführen. Diese „Notsteuer“ ist noch nicht gesetzlich verabschiedet, doch ihre grundsätzliche Ausgestaltung ist vom stellvertretenden Finanzminister Alexej Sazanow bereits öffentlich kommuniziert worden.

Die Abgabe soll in Form einer einmaligen Gebühr bei Firmen erhoben werden, die im Geschäftsjahr 2022 auf einen höheren Gewinn vor Steuern als 2021 kamen, wenn dieser mehr als eine Milliarde Rubel (11 Millionen Euro) beträgt. Ausgenommen sind Unternehmen der Öl-, Gas- und Kohle-Branche, sowie kleinere und mittelständische Betriebe.

Nach Berechnungen der „Nowaja Gasjeta“ ergibt sich bei diesen Konditionen ein Betrag von insgesamt 700 Milliarden Rubel (7,8 Milliarden Euro), der der neuen Steuer unterliegt. Das russische Finanzministerium plant, auf diese Weise 300 Milliarden Rubel (3,3 Milliarden Euro) zusätzlich einzunehmen.

Westliche Unternehmen, deren Russland-Engagement besonders profitabel ist, finanzieren das Gemetzel in der Ukraine also noch mehr mit, als es ohnehin schon der Fall ist: Nach Angaben der „Nowaja Gasjeta“ fallen für westliche Unternehmen in Russland allein für 2022 Einkommenssteuern in Höhe von 288 Milliarden Rubel (3,2 Milliarden Euro) an, was in etwa einem Prozent des Steueraufkommens auf Bundesebene entspricht.

Interessant: Von den westlichen Firmen werden besonders Unternehmen aus den USA und Großbritannien – von Russland als „unfreundliche Staaten“ Nummer eins und zwei eingestuft – mit 40 beziehungsweise 65,4 Milliarden Rubel (441, 721 Millionen Euro) neben Frankreich (55 Milliarden Rubel, 697 Millionen Euro) die höchsten Einkommenssteuern an die russische Staatskasse abführen.

Total verdoppelt seinen Nettogewinn

Die 21 deutschen Unternehmen in der Top-100-Gruppe – unter ihnen neben Knauf die Metro AG oder der Schmelzkäsehersteller Hochland – müssen insgesamt 23,3 Milliarden Rubel (257 Millionen Euro) an das russische Finanzamt überweisen. Die höchsten Gewinne verzeichnen westliche Unternehmen bei ihren Russland-Aktivitäten aus dem Energie- und Bankensektor sowie Hersteller von Tabakwaren und Lebensmitteln. Am meisten verdiente der französische Mineralölkonzern Total, der seinen Nettogewinn 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf 269 Milliarden Rubel (2,97 Milliarden Euro) verdoppelte.

Total verkaufte nach dem Beginn des Blutvergießens in der Ukraine zwar seinen Anteil an dem sibirischen Gas- und Ölförderer Terneftegaz und ließ Verträge zum Ankauf von Öl auslaufen, verließ Russland aber nicht vollständig: Die Franzosen halten noch 19,4 Prozent am Flüssiggashersteller Novatek sowie Anteile an gemeinsamen Projekten: 20 Prozent an Yamal LNG und 10 Prozent an Arctic LNG 2.

Der französische Energieriese rechtfertigt seine Vorgehensweise mit der russischen Gesetzeslage, die es nicht erlaube, einen nicht russischen Käufer für seine Engagements zu finden: „Ein Verzicht auf diese Anteile würde russische Investoren bereichern, was dem Zweck der Sanktionen zuwiderläuft“, heißt es in einer Erklärung Totals vom März 2022. Das kann man tatsächlich so sehen: Die russischen Ketten Wkusno i Totschka und Stars Coffee etwa, die die russischen Filialen von McDonald’s und Starbucks übernommen haben, können sich über fehlenden Kundenandrang nicht beklagen.

Total-Chef Patrick Pouyanné erklärte im französischen Fernsehen darüber hinaus, dass der Konzern mit seinen Russland-Aktivitäten die Energieversorgung Europas sicherstelle: „Wir alle brauchen dieses Gas“, sagte er. 70 Prozent der Fördermenge aus Totals LNG-Anlagen in Russland gingen in die EU. „Wir verstoßen damit nicht gegen Sanktionen“, betonte der Topmanager. „Denn russisches Gas wurde bislang nicht sanktioniert, weil Europa darauf angewiesen ist.“

Großverdiener Raiffeisenbank

Tatsächlich sind die LNG-Lieferungen aus Russland in die EU nach einer Untersuchung der Russischen Akademie der Wissenschaften 2022 um gut 30 Prozent gestiegen. So konnte die gleichzeitige Halbierung der Exporte von billigerem Pipelinegas aus Russland nach Europa, die Gazprom-Chef Alexej Miller zu Beginn des Jahres konstatierte, zumindest etwas aufgefangen werden.

Ein weiterer Großverdiener unter den westlichen Unternehmen, die in Russland aktiv sind, ist die österreichische Raiffeisenbank. Nach den Berechnungen der „Nowaja Gasjeta“ steigerte deren Russland-Tochter ihren Nettogewinn 2022 gegenüber dem Vorjahr um das 3,7-fache auf 141 Milliarden Rubel (1,56 Milliarden Euro). Nach offiziellen Zahlen der Raiffeisenbank aus der Präsentation für das Jahresergebnis 2022 lag das Betriebsergebnis in Russland 2022 bei 3,15 Milliarden Euro und damit um 352,2 Prozent über dem Betriebsergebnis von 2021 (696 Millionen Euro).

Auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) nannte die Raiffeisenbank mehrere Gründe für den starken Gewinnanstieg ihrer Russland-Tochter: Die zwischenzeitliche Aufwertung des Rubels, die vorübergehend stark gestiegenen Leitzinsen in Russland, die zu höheren Zinserträgen bei der Vergabe von mit Wertpapieren abgesicherten Krediten (Repo-Geschäft) geführt hätten und den „höheren Volumina im Fremdwährungsgeschäft“.

Großer Vorteil: Immer noch im Swift-System

Bei Letzteren profitierte die Raiffeisenbank von dem Umstand, dass sie im Zuge der EU-Sanktionen im Gegensatz zu ihren russischen Wettbewerbern nicht aus dem Swift-System geschmissen worden ist. Menschen und Firmen mit westlichen Gehalts- und Geschäftskonten, die in Russland arbeiten, operieren und leben, konnten so über ein Konto des österreichischen Instituts wieder an die Rubel kommen, die sie für die Geschäfts- und Lebensführung in Russland brauchen, und an die sie im Bankenverkehr, über ihre westlichen Kreditkarten und selbst über internationale Geldtransfers nicht mehr rankommen.

Denn an russischen Geldautomaten herrschte rasch nach dem 24. Februar 2022 Ebbe für westliche Kontoinhaber, deren Kreditkarten nach dem Rückzug von Visa und Mastercard aus Russland ebenfalls nicht mehr angenommen wurden, und die auch nicht mehr etwa zu einer Niederlassung von Western Union gehen konnten, weil auch dieses Unternehmen wie alle anderen westlichen Geldtransfer-Dienstleister Russland verlassen hatte. Natürlich lässt sich die Raiffeisenbank dieses Alleinstellungsmerkmal bis heute über den für sie sehr günstigen Devisenkurs bezahlen, den sie Euro-Verkäufern abverlangt.

Doch dieses Gebaren bringt auch die Raiffeisenbank im Westen inzwischen in Erklärungsnöte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters im März exklusiv meldete, habe die Europäische Zentralbank nach entsprechenden Forderungen der USA die zweitgrößte Geschäftsbank Österreichs aufgefordert, einen Plan zur Abwicklung der russischen Raiffeisen-Tochter vorzulegen.

Die österreichische Regierung wehrt sich gegen solche Forderungen: „Laut einer Studie der Universität Sankt Gallen haben sich erst weniger als 10 Prozent der internationalen Unternehmen vom russischen Markt zurückgezogen“, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg Anfang März der Tageszeitung „Der Standard“. Er trifft damit wohl tatsächlich einen wunden Punkt: Wie die Kiev School of Economics ermittelte, haben erst 7 Prozent der westlichen Unternehmen Russland vollständig verlassen. Weitere 10 Prozent der Firmen, zu ihnen zählen etwa Renault oder McDonald’s, haben ihre Tätigkeit eingestellt, lassen sich aber die Möglichkeit offen, sie wieder aufzunehmen. 41 Prozent sind wie bisher präsent, ein Drittel der Unternehmen habe einen Teil ihrer Aktivitäten reduziert oder neue Investitionen ausgesetzt.

Das Prinzip „Moralwashing“

„Man tut immer so, als sei nur eine Bank oder ein österreichisches Unternehmen dortgeblieben“, beklagte sich Schallenberg daher. „Meines Wissens wird die Raiffeisenbank International von vielen westlichen Staaten und Unternehmen zur Abwicklung der verbliebenen Geschäftstätigkeit verwendet. Wenn 90 Prozent aller westlichen Unternehmen weiterhin vor Ort sind, nur eines herauszugreifen und mit dem Finger auf es zu zeigen, um ein Exempel zu statuieren, halte ich für nicht zielführend.“ Trotz dieser politischen Unterstützung gab die Raiffeisenbank bei ihrer Hauptversammlung Ende März bekannt, dass sie gewillt sei, sich von ihren Russland-Aktivitäten zu trennen.

Andere Großverdiener in Russland, wie etwa der US-Lebensmittelkonzern Pepsico (Nettogewinn 2022: 45 Milliarden Rubel, 495 Millionen Euro), haben sehr viel Übung darin entwickelt, so zu tun, als ob sie Russland den Rücken kehren, während sie tatsächlich weiterhin auf dem Markt bleiben. So stellte Pepsico zwar die Produktion seiner weltweit bekannten Softdrinks Pepsi, Mirinda und 7 Up in Russland ein, doch bietet es dafür jetzt seine weniger gängigen Brausemarken Everess und Fruistyle an. Das Unternehmen betont außerdem, dass es Grundnahrungsmittel wie Milchprodukte in Russland ganz bewusst weiterhin anbiete – aus „humanitären Gründen“, wie es heißt.

Der Londoner Unternehmensberater Mark Dixon, der aus Anlass des russischen Überfalls auf die Ukraine die Moral Rating Agency gegründet hat, spricht bei solchen Aussagen von „Moralwashing“: „Sie haben nicht dazugesagt, dass sie immer noch zwei Werke in Russland haben, die Kartoffelchips produzieren“, sagte er der „Washington Post“. „Wenn Chips unverzichtbar sind, welches Lebensmittel ist es dann nicht?“

„Schwierig“, Russland zu verlassen

Doch auch Dixon räumt ein, dass es „sehr schwierig“ sei, Russland zu verlassen, insbesondere für Unternehmen mit Fabriken. „Man kann nicht einfach eine Pressemitteilung verschicken. Man kann nicht einfach abhauen oder die Ziegel abtragen. Man muss einen willigen Käufer finden.“

Und Letzteres wird von der russischen Regierung mittlerweile kontinuierlich und systematisch unattraktiver gemacht. Unternehmen aus „unfreundlichen Staaten“, die ihr russisches Geschäft verkaufen wollen, brauchen dafür die Genehmigung der Regierungskommission für ausländische Investitionen.

Und diese Bewilligung wird inzwischen nur noch erteilt, wenn der Verkäufer massive Wertverluste in Kauf nimmt: Wird das Unternehmen mit einem Abschlag von weniger als 90 Prozent des geschätzten Unternehmenswertes verkauft, muss das verkaufende Unternehmen einen „freiwilligen Beitrag“ in Höhe von 5 Prozent des Schätzwerts an die Staatskaste leisten.

Liegt der Abschlag bei 90 Prozent oder mehr, wird die Spende an den Staat mit 10 Prozent berechnet. „Tritt der zweite Fall ein, verlässt das Unternehmen das Land mit leeren Händen“, verdeutlicht Walerij Zintschenko, Partner bei der russischen Anwaltskanzlei Pen & Paper.

Höchstens 250 Antragsprüfungen pro Jahr – bei 3000 Bewerbungen

Und selbst wenn ein Unternehmen bereit ist, einen solchen Horrorverlust hinzunehmen, damit es Russland verlassen kann, werden ihm weitere Steine in den Weg gelegt. Denn es ist völlig offen, wann die Regierungskommission einem verkaufswilligen Unternehmen die entsprechende Genehmigung erteilt: „Mindestens 3000 Unternehmen haben sich bei der Kommission beworben, ohne dass es eindeutige Bearbeitungsfristen gibt“, warnt Zintschenko: „Bei einem solch undurchsichtigen Verfahren sehen sich ausländische Unternehmen mit vielen Ablehnungen und Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen konfrontiert.“

Die „Financial Times“ zitierte im März eine Quelle folgendermaßen: „Die Kommission tritt dreimal im Monat zusammen und prüft höchstens sieben Anträge pro Sitzung – Sie können sich also ausrechnen, wann Sie drankommen.“ Vielleicht entscheidet sich die Raiffeisenbank vor diesem Hintergrund dafür, doch lieber weiterhin stolze Gewinne in Russland einzustreichen.