Privater Luftverkehr: Wachstum von 10 Prozent erwartet

Berlin. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow, rechnet für das kommende halbe Jahr mit einer Zunahme des privaten Luftverkehrs von 10 Prozent und rät den Passagieren zu Beginn der Osterferien, mehr Zeit einzuplanen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit Blick auf die nächsten sechs Monate rechnen wir mit einem weiteren Anstieg des Luftverkehrs von und nach Deutschland um etwa 10 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf das Ende der Corona-Pandemie. „Darauf haben sich unsere Unternehmen zusammen mit den Behörden und Polizeidienststellen intensiv vorbereitet, zusätzliches Personal eingestellt und an vielen Stellen die Prozesse optimiert.“

Von Randow betonte jedoch, trotzdem seien an den Tagen des Ferienbeginns Wartezeiten an den einzelnen Kontrollstellen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen, nicht auszuschließen. Dieser Bereich bleibe sehr fordernd, egal, ob die Kontrollen in der Organisationsverantwortung der Polizeibehörden oder, wie in Frankfurt am Main, in der des Flughafenbetreibers liegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hauptgeschäftsführer sagte weiter: „Passagieren empfehlen wir deshalb, an den Tagen zu Beginn der Ferien mehr Zeit einzuplanen und sich zudem auf den Webseiten der Flughäfen über die aktuelle Situation und Empfehlungen zum Reiseprozess zu informieren.“ Wo möglich, sollten sie das Online-Check-in und die automatische Gepäckaufgabe nutzen.