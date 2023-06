Ukrainisches Militär: Luftabwehr fängt mehr als 20 Raketen über Kiew ab

Kommentar zur Klimakonferenz in Bonn

Deutschland gibt ein schlechtes Vorbild ab

Steven Geyer

In Bonn wird die nächste Weltklima­konferenz in Dubai vorbereitet. Die Emirate werden versuchen, ein internationales Bekenntnis zum Öl- und Gasausstieg zu verhindern. Schön und gut, dass die Bundesregierung gegenhalten will. Leider taugt sie angesichts ihrer eigenen Klimapolitik kaum als Vorbild, kommentiert RND-Korrespondent Steven Geyer.