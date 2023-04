Bald neue Streiks im Bahnverkehr? EVG will in den Tarifverhandlungen den Druck erhöhen

Kostenfrei bis 16:33 Uhr lesen

Landgericht Kiel

Nach fast drei Jahren wird dem Fahrer eines Geländewagens, der 2020 in eine Gruppe linker Demonstraten in Henstedt-Ulzburg gefahren war, der Prozess gemacht. Der damals 19-Jährige war am Rande einer Demo gegen die rechtspopulistische Partei AfD in den SUV gestiegen und auf Menschen zugerast.