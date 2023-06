Sicherheitsbehörden verhindern Anschlag auf Pride-Parade in Wien

Bei der Regenbogenparade im Rahmen des Pride-Monats in Wien feierten am Samstag rund 300.000 Menschen – nicht ahnend, dass ein Anschlag auf die Parade geplant war. Wie mehrere österreichische Medien berichten, hatten Anhänger der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) die geplante Tat in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt.

Zwei Jugendliche in Untersuchungshaft

Kurz vor der Parade seien drei junge Österreicher festgenommen worden, teilten Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste, Omar Haijawi-Pirchner, am Sonntag mit – bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Demnach wurde ein 20-Jähriger nach der Festnahme wieder freigelassen, ein 14-jähriger und ein 17-Jähriger sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Bei einer Hausdurchsuchung habe man Luft- und Schreckschussgewehre sowie Stichwaffen entdeckt, hieß es.

Die jungen Männer sollen laut der Zeitung „Der Standard“ zum ISKP gehören, dem „Islamischen Staat in der Provinz Khorasan“, einem Ableger der Terrorgruppe, der in Zentral- und Südostasien aktiv ist. Der 17-Jährige habe bei Telegram einen Anschlag auf die Parade in Wien angekündigt. Dafür habe er in Tschechien eine AK-47 und ein großes Messer besorgen wollen.

Anleitungen auf Handy heruntergeladen

Angeblich reisten er und der 14-jährige Verdächtige tatsächlich dorthin, kehrten aber ohne Waffe zurück. Der Jüngere habe außerdem bekundet, er wolle ins IS-Gebiet reisen, um zu kämpfen – und sich Anleitungen zum Bau einer Sprengvorrichtung auf sein Smartphone heruntergeladen.

Bei dem 20-jährigen Mann handelt es sich den Berichten zufolge um den Bruder des 17-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft habe Berufung gegen dessen Freilassung eingelegt.

