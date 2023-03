Hinweise auf geplanten Terroranschlag in Wien

Die Wiener Polizei ist am Mittwoch in Alarmbereitschaft. Offenbar sei ein islamistisch motivierter Anschlag auf kirchliche Einrichtungen in der österreichischen Hauptstadt geplant. Antiterror-Einheiten sind im Stadtgebiet im Einsatz.

Wien. Die Wiener Polizei ist wegen einer terroristischen Bedrohung in der österreichischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft. „Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist“, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Die Bedrohung betreffe kirchliche Einrichtungen.

Die Präsenz von Streifenbeamten und Antiterror-Einheiten im Stadtgebiet wurde erhöht. Neuralgische Orte und Objekte in Wien würden verstärkt überwacht, schrieb die Polizei. Die Dauer dieses verstärkten Objektschutzes könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, hieß es weiter.

Im November 2020 hatte ein vorbestrafter Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat im Wiener Stadtzentrum vier Passanten erschossen und 23 Menschen teils schwer verletzt. Im Zuge der Aufarbeitung des Attentats wurde der Verfassungsschutz reformiert.

